ETV Bharat / entertainment

ਕਿਵੇਂ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਛੱਡ ਅਦਾਕਾਰ ਬਣਿਆ ਜਤਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ, ਖੁਦ ਕੀਤਾ ਖੁਲਾਸਾ

ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ "ਪੰਚਾਇਤ" ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਅਦਾਕਾਰ ਜਤਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਰੀਅਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਖਾਸ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ।

ਜਤਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ
ਜਤਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ (Pic Credit: Getty)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : September 11, 2026 at 11:21 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ਮੁੰਬਈ: ਅਦਾਕਾਰ ਜਤਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਉਸ ਯਾਤਰਾ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਜਿਸਨੇ ਉਸਨੂੰ ਅਦਾਕਾਰ ਬਣਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। "ਪੰਚਾਇਤ" ਸੀਰੀਜ਼ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੋਏ ਅਦਾਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਸ਼ੋਅ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਸਨੇ ਅਦਾਕਾਰੀ ਵਿੱਚ ਕਰੀਅਰ ਬਣਾਉਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ।

ਜਤਿੰਦਰ ਨੇ ਯਾਦ ਕੀਤਾ, "ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਪਹਿਲਾ ਅਦਾਕਾਰੀ ਅਨੁਭਵ ਉਦੋਂ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਰਾਮਾਇਣ 'ਤੇ ਇੱਕ ਨਾਟਕ ਵਿੱਚ 'ਤਾੜਕਾ' ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਕੁਝ ਅਜਿਹਾ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਮੈਂ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਰਾਂਗਾ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸੀ।"

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਕੂਲ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਤਿੰਦਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵੱਲ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਉਹ ਆਈਆਈਟੀ ਦਾਖਲਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਲਈ ਕੋਟਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਆਈਆਈਟੀ ਖੜਗਪੁਰ ਵਿੱਚ ਸੀਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਨਵੀਂ ਕੈਂਪਸ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਸਨ। ਜਤਿੰਦਰ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਹਰ ਕੋਈ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੋਲਦਾ ਹੈ।

ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ, "ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਈਆਈਟੀ ਖੜਗਪੁਰ ਗਿਆ ਤਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਮੇਰੇ ਲਈ ਇੱਕ ਮੁਸ਼ਕਲ ਚੀਜ਼ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਚਾਨਕ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਕੋਈ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਏ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ।"

ਫਿਰ ਉਸਨੇ ਥੀਏਟਰ ਵੱਲ ਰੁਖ਼ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਈ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਅਦਾਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੰਭਾਵੀ ਕਰੀਅਰ ਵਜੋਂ ਮੰਨਿਆ।

ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, "ਆਈਆਈਟੀ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਥੀਏਟਰ ਲਗਭਗ ਦੁਰਘਟਨਾ ਵਾਂਗ ਹੀ ਲੱਗਿਆ। ਮੈਂ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਹਰ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਅਜਿਹਾ ਸੀ, ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਪਸੰਦ ਆਇਆ। ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸੋਚਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਅਦਾਕਾਰੀ ਮੇਰੇ ਲਈ ਕੁਝ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।"

ਵਰਕਫਰੰਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਜਤਿੰਦਰ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਫ੍ਰੈਂਚਾਇਜ਼ੀ "ਮਿਰਜ਼ਾਪੁਰ" ਦੇ ਫਿਲਮ ਰੂਪਾਂਤਰਣ ਵਿੱਚ ਬੱਬਲੂ ਪੰਡਿਤ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਜਤਿੰਦਰ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਵੈੱਬ ਸੀਰੀਜ਼ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਸੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:

TAGGED:

ਜਤਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ
JITENDRA KUMAR ACTING JOURNEY
ਪੰਚਾਇਤ ਸੀਰੀਜ਼ ਵਾਲਾ ਅਦਾਕਾਰ
JITENDRA KUMAR CAREER
JITENDRA KUMAR

Quick Links / Policies

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.