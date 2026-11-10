ਜੈਜ਼ੀ ਬੀ ਨੇ ਦਿਵਿਤ ਔਲਖ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਆਖਰੀ ਯਾਦਾਂ, ਭਾਵੁਕ ਪੋਸਟ ਪਾ ਕਿਹਾ-ਤੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਡੇ ਦਿਲਾਂ 'ਚ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਹੇਗਾ
ਦਿਵਿਤ ਔਲਖ ਦੀ ਮੌਤ ਨੇ ਗਾਇਕ ਜੈਜ਼ੀ ਬੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੋੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : November 10, 2026 at 11:32 AM IST
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬੀ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਿੱਚ ਦਿਵਿਤ ਔਲਖ ਦੇ ਦੇਹਾਂਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੋਗ ਦੀ ਲਹਿਰ ਹੈ। ਸਪੀਡ ਰਿਕਾਰਡਜ਼ ਦੇ ਮਾਲਕ ਦਿਨੇਸ਼ ਔਲਖ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦਿਵਿਤ ਦੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਕਰੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਸਦਮਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੁੱਖ ਦੀ ਘੜੀ ਵਿੱਚ ਗਾਇਕ ਜੈਜ਼ੀ ਬੀ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਣਾ ਦਰਦ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਦਿਵਿਤ ਦੇ ਫੁਲਾਂ (ਫੁਲ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਦਾਹ ਸਸਕਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਿਤਾ ਦੇ ਠੰਡੇ ਹੋਣ ਤੋਂ ਉਸ ਵਿੱਚੋਂ ਮੁਰਦੇ ਦੇ ਕਪਾਲ, ਛਾਤੀ ਆਦਿ ਦੀਆਂ ਚੁਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹੱਡੀਆਂ) ਨਾਲ ਬਿਤਾਏ ਪਲਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਇੱਕ ਬੇਹੱਦ ਭਾਵੁਕ ਪੋਸਟ ਲਿਖੀ ਹੈ।
ਜੈਜ਼ੀ ਬੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਦਿਵਿਤ ਨੂੰ ਆਪਣਾ 'ਸਟਾਰ ਪੁੱਤਰ' ਦੱਸਦਿਆਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆਖਰੀ ਸਫ਼ਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿਵਿਤ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਉਹ ਪਿਛਲੇ 18 ਸਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਣਗੇ, ਜੋ ਦਿਵਿਤ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬਣਾਈਆਂ ਸਨ।
ਗਾਇਕ ਨੇ ਦਿਵਿਤ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਹੁਤ ਊਰਜਾਵਾਨ ਅਤੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਸੋਚ ਵਾਲਾ ਇਨਸਾਨ ਸੀ। ਉਸ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਛੂਹਿਆ। ਜੈਜ਼ੀ ਬੀ ਨੇ ਪੋਸਟ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਦਿਵਿਤ ਲਈ ਪਿਆਰ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਉਸ ਦੀ ਆਤਮਾ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਲਈ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ।
ਦਿਵਿਤ ਔਲਖ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਸਸਕਾਰ
ਬੀਤੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਮਾਡਲ ਟਾਊਨ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨਘਾਟ ਵਿਖੇ ਦਿਵਿਤ ਔਲਖ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਸਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਗਾਇਕ ਗਿੱਪੀ ਗਰੇਵਾਲ, ਬੱਬੂ ਮਾਨ, ਜੈਜ਼ੀ ਬੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮਾਨ ਅਤੇ ਸਤਿੰਦਰ ਸਰਤਾਜ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹ ਨੂੰ ਮੋਢਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਦਕਿ ਪ੍ਰੀਤ ਹਰਪਾਲ ਅਤੇ ਰਣਜੀਤ ਬਾਵਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਦਿਵਿਤ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਅੰਤਿਮ ਰਸਮਾਂ ਨਿਭਾਈਆਂ, ਜਦਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹ ਕੋਲ ਬੈਠੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੁੱਟ ਗਈ। ਅਦਾਕਾਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਘੁੱਗੀ ਨੇ ਇਸ ਦੁਖਾਂਤ 'ਤੇ ਅਫ਼ਸੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਦਰਦ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਉਹੀ ਲੋਕ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ "ਘਰ ਖਾਲੀ" ਹੋ ਗਏ ਹਨ।
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