ਭਤੀਜੇ ਦਿਵਿਤ ਔਲਖ ਦੀ ਮੌਤ ਨੇ ਤੋੜਿਆ ਜੈਜ਼ੀ ਬੀ ਦਾ ਦਿਲ, ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾਉਣ ਲਈ ਲਿਆ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ
ਜੈਜ਼ੀ ਬੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਾਫੀ ਦੁੱਖ ਦੀ ਘੜੀ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਰਹੇ ਹਨ, ਦਿਵਿਤ ਦੀ ਮੌਤ ਨੇ ਗਾਇਕ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੋੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : November 3, 2026 at 12:26 PM IST
ਮੁੰਬਈ: ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਜੈਜ਼ੀ ਬੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਡੂੰਘੇ ਸਦਮੇ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਤੀਜੇ ਦਿਵਿਤ ਔਲਖ (ਦਿਨੇਸ਼ ਔਲਖ ਦੇ ਪੁੱਤਰ) ਦੀ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਮੌਤ ਨੇ ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਝੰਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੁੱਖ ਦੀ ਘੜੀ ਵਿੱਚ ਜੈਜ਼ੀ ਬੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾਉਣ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੰਦਿਆਂ ਵੈਨਕੂਵਰ ਕੈਨਕਸ (Vancouver Canucks) ਦੇ ਇੱਕ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਗਾਇਕ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਇੱਕ ਭਾਵੁਕ ਪੋਸਟ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਹੁਣ ਵੈਨਕੂਵਰ ਕੈਨਕਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਰਸਮੀ ਪੱਕ ਡਰਾਪ (Ceremonial Puck Drop) ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ, "ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਭਤੀਜੇ ਦਿਵਿਤ ਔਲਖ ਦੇ ਵਿਛੋੜੇ ਦੇ ਡੂੰਘੇ ਦੁੱਖ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਹੈ।"
ਜੈਜ਼ੀ ਬੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਲਿਖਿਆ, "ਮੈਂ ਭਲਕੇ ਵੈਨਕੂਵਰ ਕੈਨਕਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਰਸਮੀ ਪੱਕ ਡਰਾਪ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਾਂਗਾ। ਇਸ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਆਰ, ਦੁਆਵਾਂ ਅਤੇ ਸਮਝਦਾਰੀ ਲਈ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ।"
ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜੈਜ਼ੀ ਬੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਤੀਜੇ ਦੀ ਮੌਤ 'ਤੇ ਦੁੱਖ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਬਿਆਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਪਾ ਰਹੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਿਵਿਤ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਿਆਂ 'ਸਾਡਾ ਪੁੱਤਰ ਦਿਵਿਤ' ਲਿਖਿਆ ਸੀ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਵਿਦਿਤ ਔਲਖ ਦੀ ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਭਿਆਨਕ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਦੌਰਾਨ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਹਾਦਸਾ 1 ਨਵੰਬਰ ਐਤਵਾਰ ਤੜਕੇ ਕਰੀਬ 3 ਵਜੇ ਵਾਪਰਿਆ ਸੀ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਦਿਵਿਤ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਨਾਲ ਜਨਮਦਿਨ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਕਾਰ ਰਾਹੀਂ ਵਾਪਸ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਰ ਪੁਲਿਸ ਲਾਈਨਜ਼ ਫਲਾਈਓਵਰ ਨੇੜੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਇੱਕ ਖੜ੍ਹੇ ਟਰੈਕਟਰ-ਟਰਾਲੇ ਨਾਲ ਜਾ ਟਕਰਾਈ। ਇਹ ਟਰੈਕਟਰ-ਟਰਾਲਾ ਸਫ਼ਾਈ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕੰਮ ਲਈ ਉੱਥੇ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਟੱਕਰ ਇੰਨੀ ਭਿਆਨਕ ਸੀ ਕਿ ਕਾਰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੁਕਸਾਨੀ ਗਈ ਅਤੇ ਦੋਵਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਹੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ।
ਮੌਤ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਾਇਕ ਅਤੇ ਰੈਪਰ ਯੋ ਯੋ ਹਨੀ ਸਿੰਘ ਵੀ ਦੁਬਈ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਦੌਰਾ ਵਿਚਾਲੇ ਛੱਡ ਕੇ ਜਲੰਧਰ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ। ਉਹ ਇਸ ਦੁੱਖ ਦੀ ਘੜੀ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੌਂਸਲਾ ਦੇਣ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਭਾਰਤ ਪਰਤੇ ਸਨ।
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