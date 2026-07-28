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'ਇਸ਼ਕਨਾਮਾ' ਨਾਲ ਚਮਕ ਰਿਹਾ ਜੈ ਰੰਧਾਵਾ, ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਚੰਗਾ ਹੁੰਗਾਰਾ

ਜੈ ਰੰਧਾਵਾ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ 'ਇਸ਼ਕਨਾਮਾ' ਕਾਫੀ ਚੰਗਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਦਾਕਾਰ ਨੂੰ ਉਸਦੀ ਐਕਟਿੰਗ ਲਈ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ।

'ਇਸ਼ਕਨਾਮਾ' ਨਾਲ ਚਮਕ ਰਿਹਾ ਜੈ ਰੰਧਾਵਾ
'ਇਸ਼ਕਨਾਮਾ' ਨਾਲ ਚਮਕ ਰਿਹਾ ਜੈ ਰੰਧਾਵਾ (Pic Credit: Special Arrangement)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : July 28, 2026 at 1:21 PM IST

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Punjabi Film Ishqnama: ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮਾ ਦੇ ਸੁਨਹਿਰੇ ਅਧਿਆਏ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮਰਹੂਮ ਵਰਿੰਦਰ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੰਮੀ ਸ਼ੇਰਗਿੱਲ ਜਿਹੇ ਕਈ ਸਟਾਰ ਪਾਲੀਵੁੱਡ ਦ੍ਰਿਸ਼ਾਂਵਲੀ 'ਤੇ ਸਮੇਂ ਦਰ ਸਮੇਂ ਉਭਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿੰਨਾਂ ਉਪਰੰਤ ਇਸ ਉਦਯੋਗ 'ਤੇ ਹਾਵੀ ਹੋਏ ਗਾਇਕਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਦੇ ਲੰਮੇਂ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਜੈ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਸੱਚੇ ਹੀਰੋ ਵਜੋਂ ਅਪਣਾ ਦਬਦਬਾ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਣ ਅਪਣੀ ਝੋਲੀ ਪਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਈ ਆਹਲਾ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ 'ਇਸ਼ਕਨਾਮਾ' ਨੇ ਇਸ ਸਿਨੇਮਾ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਾਂਵਲੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਮੀਕਰਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ 'ਇਸ਼ਕਨਾਮਾ'
ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ 'ਇਸ਼ਕਨਾਮਾ' (Pic Credit: Special Arrangement)

ਜੈ ਰੰਧਾਵਾ ਬਾਰੇ ਕੁੱਝ ਖਾਸ ਗੱਲਾਂ

ਉਕਤ ਸਿਨੇਮਾ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਧਰੂ ਤਾਰਾ ਬਣ ਚਮਕੇ ਹਨ ਜੈ ਰੰਧਾਵਾ (ਅਸਲ ਨਾਂਅ ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ), ਜਿੰਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ 08 ਜਨਵਰੀ 1991 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੁਆਬਾ ਅਧੀਨ ਪੈਂਦੇ ਜਿਲ੍ਹਾ ਕਪੂਰਥਲਾ 'ਚ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਨੇ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਾਰਸ਼ਲ ਆਰਟਸ ਚੈਂਪੀਅਨ ਅਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਦੰਦਾਂ ਦੇ ਡਾਕਟਰ (2016 ਵਿੱਚ ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ ਬੈਚਲਰ ਆਫ਼ ਡੈਂਟਲ ਸਰਜਰੀ (BDS) ਤੋਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ, ਟੀਵੀ ਹੋਸਟ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਐਕਸ਼ਨ ਸਟਾਰ ਬਣਨ ਦੇ ਇੱਕ ਲੰਮੇਰੇ ਪੈਂਡੇ ਨੂੰ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਅੰਜ਼ਾਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜੋ 9X ਟਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਰਾਹਾਂ ਵੱਲ ਵਧਿਆ, ਉਪਰੰਤ 'ਸ਼ੂਟਰ' ਅਤੇ 'ਮੈਡਲ' ਵਰਗੀਆਂ ਗੰਭੀਰ ਫਿਲਮਾਂ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਅਪਣੀ ਜਨੂੰਨੀਅਤ ਭਰੀ ਅਭਿਨੈ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਢੇਰ ਸਾਰੀਆਂ ਸੁਰਖੀਆਂ ਬਟੋਰੀਆਂ।

ਜੈ ਰੰਧਾਵਾ
ਜੈ ਰੰਧਾਵਾ (Pic Credit: Special Arrangement)

ਜੈ ਰੰਧਾਵਾ ਦਾ ਕਰੀਅਰ

ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ 'ਸ਼ੂਟਰ', 'ਚੌਬਰ', 'ਜੇ ਜੱਟ ਵਿਗੜ ਗਿਆ' ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 'ਬਦਨਾਮ' ਤੱਕ ਅਪਣੀ ਹਰ ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਅਪਣੀ ਅਦਾਕਾਰੀ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਅਯਾਮ ਅਤੇ ਸੇਡਜ਼ ਦੇਣ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹ ਪ੍ਰਤਿਭਾਵਾਨ ਅਦਾਕਾਰ, ਜਿਸ ਨੇ ਅਪਣੀ ਲੋਕਪ੍ਰਿਯਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਜਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਣ ਦੀ ਹੋੜ ਵਿੱਚ ਅਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਦੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਸਗੋਂ ਅਪਣੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਨੂੰ ਉਮਦਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਗਾਇਆ।

ਜੈ ਰੰਧਾਵਾ
ਜੈ ਰੰਧਾਵਾ (Pic Credit: Special Arrangement)

ਇਸ਼ਕਨਾਮਾ ਵਿੱਚ ਜੈ ਰੰਧਾਵਾ ਦਾ ਰੋਲ

ਹਾਰਡ-ਹਿਟਿੰਗ ਐਕਸ਼ਨ ਹੀਰੋ ਵਜੋਂ ਆਪਣੀ ਸਾਖ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਸ ਹੋਣਹਾਰ ਅਦਾਕਾਰ ਨੇ ਅਸਲ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਨਾਲ ਅਪਣੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਕ੍ਰਮ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਸੰਬੰਧਤ ਅਪਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨਿਵੇਕਲੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਮੁਜੱਸਮਾ ਬਣ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਇਸ਼ਕਨਾਮਾ, ਜੋ ਉਸ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਸੁਪਰਸਟਾਰ ਵਜੋਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਿਰਜਣਨਾਤਮਕ ਪੈਮਾਨਿਆਂ ਦਾ ਤੋੜ ਕਰ ਸਕਣਾ, ਹੁਣ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਹੀਰੋ ਲਈ ਹੁਣ ਏਨਾਂ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।

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