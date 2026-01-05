ਵਿਆਹ ਤੋਂ 14 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਟੁੱਟਾ ਇਸ ਅਦਾਕਾਰਾ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ, ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਇਹ ਪੋਸਟ

ਵਿਆਹ ਤੋਂ 14 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਟੁੱਟਾ ਇਸ ਅਦਾਕਾਰਾ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ, ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਇਹ ਪੋਸਟ
ਟੀਵੀ ਸਟਾਰ ਜੈ ਭਾਨੁਸ਼ਾਲੀ ਅਤੇ ਮਾਹੀ ਵਿਜ 14 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੱਖ ਹੋਏ। ਜੈ ਨੇ ਇੱਕ ਨੋਟ ਵਿੱਚ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : January 5, 2026 at 12:18 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਟੀਵੀ ਅਦਾਕਾਰ-ਹੋਸਟ ਜੈ ਭਾਨੁਸ਼ਾਲੀ ਅਤੇ ਅਦਾਕਾਰਾ ਮਾਹੀ ਵਿਜ ਨੇ ਅੱਜ (4 ਜਨਵਰੀ) ਆਪਣੇ ਵੱਖ ਹੋਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਜੋੜੇ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਇੱਕ ਨੋਟ ਸਾਂਝਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਵੱਖ ਹੋਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ।
ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ, ਜੈ ਭਾਨੁਸ਼ਾਲੀ ਅਤੇ ਮਾਹੀ ਵਿਜ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੱਖ ਹੋਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਆਪਣੇ ਕਰੀਬ 15 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜੈ ਅਤੇ ਮਾਹੀ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ-ਆਪਣੀਆਂ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਸਟੋਰੀਜ਼ 'ਤੇ ਇੱਕ ਸਾਂਝਾ ਬਿਆਨ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਅਤੇ ਸਮਝਦਾਰੀ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕੀਤੀ।
ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਨੋਟ ਵਿੱਚ, ਜੈ ਅਤੇ ਮਾਹੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਮ ਦੇ ਇਸ ਸਫ਼ਰ ਵਿੱਚ ਵੱਖ ਹੋਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।'
"ਅੱਜ, ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਵਿੱਚ ਵੱਖ ਹੋਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਸ਼ਾਂਤੀ, ਤਰੱਕੀ, ਹਮਦਰਦੀ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਡੇ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਕ ਮੁੱਲ ਰਹੇ ਹਨ।"
- ਜੈ ਅਤੇ ਮਾਹੀ
"ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਵਧੀਆ ਮਾਪੇ ਬਣਾਂਗੇ"
ਜੈ ਅਤੇ ਮਾਹੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਰਜੀਹ ਹਨ। ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, "ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ, ਤਾਰਾ, ਖੁਸ਼ੀ ਅਤੇ ਰਾਜਵੀਰ ਲਈ, ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਮਾਪੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਦੋਸਤ ਬਣਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਸਹੀ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਵਾਅਦਾ ਹੈ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਖ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਇਕੱਠੇ ਪਾਲਦੇ ਰਹਿਣਗੇ।
ਅਟਕਲਾਂ ਅਤੇ ਅਫਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਜੈ ਅਤੇ ਮਾਹੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਕਾਰਾਤਮਕਤਾ ਜੁੜੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, "ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਖਰੇ ਰਸਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਖਲਨਾਇਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਕਾਰਾਤਮਕਤਾ ਜੁੜੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਸਿੱਟਾ ਕੱਢਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਾਣੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਾਟਕ ਨਾਲੋਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਝ ਨੂੰ ਚੁਣਦੇ ਹਾਂ।"
ਆਪਣੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਅਜੇ ਵੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਅਤੇ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੋਸਤ ਬਣੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਨੋਟ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, "ਅਸੀਂ ਆਪਸੀ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਂਗ ਸਤਿਕਾਰ, ਸਮਰਥਨ ਅਤੇ ਦੋਸਤ ਬਣੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਸਤਿਕਾਰ, ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਦਿਆਲਤਾ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।"
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਮਾਪਤ ਕੀਤਾ, "ਆਪਸੀ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹੋਏ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਸਤਿਕਾਰ, ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਦਿਆਲਤਾ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।"
2 ਬੱਚੇ ਗੋਦ ਲਏ, ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਧੀ
ਜੈ ਅਤੇ ਮਾਹੀ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਜੋੜਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੈ ਭਾਨੁਸ਼ਾਲੀ ਅਤੇ ਮਾਹੀ ਵਿਜ ਨੇ 2011 ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ ਸੀ। 2017 ਵਿੱਚ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੋ ਬੱਚੇ, ਖੁਸ਼ੀ ਅਤੇ ਰਾਜਵੀਰ, ਗੋਦ ਲਏ। 2019 ਵਿੱਚ, ਜੈ ਅਤੇ ਮਾਹੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਧੀ, ਤਾਰਾ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ। ਵਿਆਹ ਦੇ 14 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ, ਇਸ ਜੋੜੇ ਨੇ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਵੱਖ ਹੋਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ।