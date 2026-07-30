ਜਤਿੰਦਰ ਮੌਹਰ ਦੀ ਨਵੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ ਦਾ ਐਲਾਨ, ਕਈ ਵੱਡੇ ਚਿਹਰੇ ਆਉਣਗੇ ਨਜ਼ਰ
ਜਤਿੰਦਰ ਮੌਹਰ ਜਲਦ ਹੀ ਨਵੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਕਈ ਨਾਮੀ ਚਿਹਰੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : July 30, 2026 at 4:37 PM IST
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ ਉਦਯੋਗ 'ਚ ਸਿਰਮੌਰ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚੋਖੀ ਭੱਲ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਲ ਰਹੇ ਹਨ ਜਤਿੰਦਰ ਮੌਹਰ, ਜੋ ਕੁਝ ਵਕਫ਼ੇ ਬਾਅਦ ਪਾਲੀਵੁੱਡ ਵਿਹੜੇ ਮੁੜ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਦਸਤਕ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ, ਜਿੰਨਾਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀਨ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ 'ਤੂੰ ਕਹਿ ਤਾਂ ਸਹੀ' ਜਲਦ ਵਿਸ਼ਵ-ਭਰ ਦੇ ਸਿਨੇਮਾਘਰਾਂ 'ਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
'ਜੂਕ ਡੌਕ ਫਿਲਮਜ਼' ਦੇ ਬੈਨਰ ਅਧੀਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਉਕਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਫਿਲਮ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨਿਰਵੈਰ ਪੰਨੂ ਅਤੇ ਨੂਰ ਚਾਹਲ ਲੀਡ ਜੋੜੀ ਵਜੋਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ, ਜੋ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਕੱਠਿਆ ਸਿਲਵਰ ਸਕ੍ਰੀਨ ਸਪੇਸ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਰੁਮਾਂਟਿਕ ਅਤੇ ਸੰਗੀਤਮਈ ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ਦੀ ਤਰਜ਼ਮਾਨੀ ਕਰਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਪੂਰਨ ਕਹਾਣੀ ਦੁਆਲੇ ਬੁਣੀ ਗਈ ਹੈ ਉਕਤ ਭਾਵਪੂਰਨ ਫਿਲਮ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਬਲਵਿੰਦਰ ਬੁਲਟ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿੰਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਬਿੱਗ ਸੈੱਟਅਪ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਕੈਨਵਸ ਅਧੀਨ ਵਜ਼ੂਦ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਹੈ ਇਹ ਅਲਹਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਫਿਲਮ, ਜੋ ਇਸੇ ਸਾਲ ਦੇ ਆਖ਼ਰੀ ਪੜ੍ਹਾਅ ਅਕਤੂਬਰ ਮਹੀਨੇ ਦਰਸ਼ਕ ਵੇਖ ਸਕਣਗੇ।
ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਅਤੇ ਅਮਰਿੰਦਰ ਗਿੱਲ ਦੇ ਹੋਮ ਪ੍ਰੋਡੋਕਸ਼ਨ 'ਰਿਦਮ ਬੁਆਏਜ਼ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ' ਦੇ ਬੈਨਰ ਹੇਠ ਬਣਾਈ 'ਮੌੜ: ਲਹਿੰਦੀ ਰੁੱਤ ਦੇ ਨਾਇਕ' ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਰਖੀਆਂ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਿੰਦੂ ਬਣੇ ਰਹੇ ਹਨ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਜਤਿੰਦਰ ਮੌਹਰ, ਜਿੰਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਕਰੀਅਰ ਦੌਰਾਨ ਨਿਰਦੇਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇੰਨਾਂ ਵਿੱਚ 'ਸਿਕੰਦਰ', 'ਕਿੱਸਾ ਪੰਜਾਬ', 'ਸਾਡੇ ਆਲੇ' ਅਤੇ 'ਮਿੱਟੀ' ਆਦਿ ਸ਼ੁਮਾਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਰੰਗਮੰਚ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਈ ਪ੍ਰਤਿਭਾਵਾਨ ਚਿਹਰਿਆ ਨੂੰ ਸਿਨੇਮਾ ਦਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਉਣ 'ਚ ਵੀ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਇਹ ਹੋਣਹਾਰ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ, ਜੋ ਮੇਨ ਸਟ੍ਰੀਮ ਸਿਨੇਮਾ ਤੋਂ ਅਲਹਦਾ ਫਿਲਮਾਂ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਲਈ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
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