ਨਵੇਂ ਗਾਣੇ 'ਮਿੱਠੀ ਗੋਲੀ' ਨਾਲ ਹਸਾ-ਹਸਾ ਢਿੱਡੀ ਪੀੜਾਂ ਪਾਉਣਗੇ ਜਸਵੰਤ ਰਾਠੌਰ, ਵੀਡੀਓ ਸਣੇ ਇਸ ਦਿਨ ਹੋਏਗਾ ਰਿਲੀਜ਼
ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਠੌਰ ਦਾ ਨਵਾਂ ਗਾਣਾ 'ਮਿੱਠੀ ਗੋਲੀ' ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 5, 2026 at 12:09 PM IST
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ ਉਦਯੋਗ ਤੱਕ ਅਪਣੀ ਬਹੁ-ਪੱਖੀ ਅਦਾਕਾਰੀ ਕਲਾ ਦਾ ਲੋਹਾ ਮੰਨਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਲ ਰਹੇ ਹਨ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਠੌਰ, ਜੋ ਹੁਣ ਬਤੌਰ ਗਾਇਕ ਅਪਣੇ ਦਾਇਰੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਿਸਥਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਅਪਣਾ ਨਵਾਂ ਗਾਣਾ 'ਮਿੱਠੀ ਗੋਲੀ' ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਸਨਮੁੱਖ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਖਾਸ ਪਹਿਲੂਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਉਚੇਚੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਇਸੇ ਸੰਬੰਧਤ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਹੋਣਹਾਰ ਅਦਾਕਾਰ ਅਤੇ ਗਾਇਕ ਨੇ ਦੱਸਿਆ:
"ਥਾਈਲੈਂਡ ਵਿਖੇ ਫਿਲਮਾਂਏ ਗਏ ਉਕਤ ਗਾਣੇ ਦੀ ਰਸਮੀ ਰਿਵੀਲਿੰਗ 11 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਉਪਰੰਤ ਇਹ 18 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੰਗੀਤਕ ਪਲੇਟਫ਼ਾਰਮ ਉਪਰ ਜਾਰੀ ਹੋਵੇਗਾ।"
ਸੰਗੀਤ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ ਕੁਝ ਵੱਖਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਬਰਾਬਰਤਾ ਨਾਲ ਸਰਗਰਮ ਇਸ ਪ੍ਰਤਿਭਾਵਾਨ ਗਾਇਕ ਅਨੁਸਾਰ:
"ਕਾਮੇਡੀ ਦੇ ਨਿਵੇਕਲੇ ਰੰਗਾਂ ਅਧੀਨ ਸਿਰਜੇ ਗਏ ਉਕਤ ਬੀਟ ਸੋਂਗ ਦਾ ਆਡਿਓ ਰੂਪ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਪਣੇ ਹੀ ਘਰੇਲੂ ਲੇਬਲ ਜੇ ਐਸ ਆਰ ਫਿਲਮਸ ਅਧੀਨ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਸਨਮੁੱਖ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਚੁਫੇਂਰਿਓ ਚਾਹੁੰਣ ਵਾਲਿਆ ਦਾ ਭਰਵਾਂ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ।"
ਉਨਾਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਕਤ ਟ੍ਰੈਕ ਨੂੰ ਚਾਰ ਚੰਨ ਲਾਉਣ ਵਿਚ ਚਰਚਿਤ ਰੈਪਰ ਕਿਕੀ ਰਾਜਾ ਵੱਲੋਂ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਸਿਰਜਣਾ ਨੂੰ ਮਨੀਸ਼ ਕਲਿਆਣ ਵੱਲੋਂ ਅੰਜ਼ਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪ੍ਰੀ-ਰਿਲੀਜ਼ ਪੜ੍ਹਾਅ ਤੋਂ ਹੀ ਖਿੱਚ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣੇ ਉਕਤ ਗਾਣੇ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹਾਂ ਪੱਖੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਅਦਾਕਾਰ ਅਤੇ ਗਾਇਕ ਨੇ ਕਿਹਾ:
"ਖੂਬਸੂਰਤ ਲੋਕੇਸ਼ਨਜ਼ ਉਪਰ ਸ਼ੂਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਸ ਗਾਣੇ ਵਿੱਚ ਉਨਾਂ ਨਾਲ ਬਤੌਰ ਮਾਡਲ ਰੀਆ ਚੌਧਰੀ ਵੱਲੋਂ ਫੀਚਰਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਈ ਵੱਡੇ ਗਾਣਿਆ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਰਹੀ ਹੈ।"
ਓਧਰ ਜੇਕਰ ਵਰਕਫਰੰਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਕਈ ਵੱਡੀਆਂ ਹਿੰਦੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਿਰਦਾਰ ਪਲੇਅ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਇਹ ਵਰਸਟਾਈਲ ਅਦਾਕਾਰ, ਜਿੰਨਾਂ ਵਿੱਚ 'ਵਿੱਕੀ ਵਿਦਿਆ ਕਾ ਵੋਹ ਵਾਲਾ ਵੀਡੀਓ', 'ਰੇਡੂਆ ਰਿਟਰਨਸ', 'ਫਰਲੋ' ਆਦਿ ਸ਼ੁਮਾਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿੰਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 'ਦ ਕਪਿਲ ਸ਼ਰਮਾ ਸ਼ੋਅ' ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਐਪੀਸੋਡ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਨਾਂ ਦੀ ਅਦਾਕਾਰੀ ਨੂੰ ਬੇਹੱਦ ਸਰਾਹਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
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