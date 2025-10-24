ਕਾਮੇਡੀ ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਵੇਂ ਅਧਿਆਏ ਲਈ ਤਿਆਰ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਠੌਰ, ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਗ੍ਰੈਂਡ ਸ਼ੋਅਜ਼ ਦਾ ਬਣਨਗੇ ਹਿੱਸਾ
ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਠੌਰ ਜਲਦ ਹੀ ਨਵੇਂ ਕਾਮੇਡੀ ਸ਼ੋਅਜ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 24, 2025 at 10:15 AM IST
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ ਉਦਯੋਗ ਵਿੱਚ ਕਈ ਨਵੇਂ ਅਯਾਮ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਲ ਰਹੇ ਹਨ ਕਾਮੇਡੀਅਨ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਠੌਰ, ਜੋ ਹੁਣ ਸਟੈਂਡ-ਅੱਪ ਕਾਮੇਡੀ ਦੇ ਵੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਵੇਂ ਅਧਿਆਏ ਵੱਲ ਵਧਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਟੇਜ ਦੀ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹੋ ਰਹੇ ਇਸੇ ਦਾਇਰੇ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ-ਏ-ਬਿਆਨ ਕਰਵਾਉਣਗੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਖੇ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ 2 ਗ੍ਰੈਂਡ ਸ਼ੋਅਜ਼, ਜਿਸ ਸੰਬੰਧਤ ਰਸਮੀ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਅਯੋਜਿਤ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਉਕਤ ਸ਼ੋਅਜ਼ ਸੰਬੰਧਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਸਟੇਜ ਸ਼ੋਅ 25 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸਟੂਡੀਓ ਮਸਤਾਨੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਅਤੇ ਦੂਜਾ 26 ਅਕਤੂਬਰ ਲਿਕਵਿਡ ਰੂਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਗਾਜ਼ ਅਤੇ ਸਮਾਪਣ ਸਮਾਂ ਸ਼ਾਮ 6.00 ਤੋਂ 8.00 ਵਜੇ ਤੱਕ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਮੁੰਬਈ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਕਈ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਾਈਵ ਪ੍ਰੋਫਾਰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਣ ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਇਹ ਬਾਕਮਾਲ ਅਦਾਕਾਰ ਅਤੇ ਕਾਮੇਡੀਅਨ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਅਪਣੇ ਉਕਤ ਸ਼ੋਅਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਮਿਆਰੀ ਕਾਮੇਡੀ ਦੇ ਰੰਗ ਕਾਫ਼ੀ ਮੱਧਮ ਪੈਂਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਮੁੜ ਗੂੜਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਵੇਗੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਹ ਹਾਸਰਸ ਸ਼ੋਅ ਲੜੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵੀਸੀਆਰ ਦੇ ਸੁਨਿਹਰੇ ਦੌਰ ਤੋਂ ਲੈ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਆਧੁਨਿਕ ਮੰਨੋਰੰਜਕ ਸ਼ੈਲੀ ਵਿੱਚ ਆਏ ਬਦਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦਿਲਚਸਪ ਅਤੇ ਭਾਵਪੂਰਨਤਾ ਨਾਲ ਦਰਸਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
'ਦਿ ਕਪਿਲ ਸ਼ਰਮਾ ਸ਼ੋਅ', 'ਇੰਡੀਅਨ ਲਾਫਟਰ ਚੈਂਪੀਅਨ' ਜਿਹੇ ਕਈ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਰਿਐਲਟੀ ਸ਼ੋਅਜ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਕਾਮੇਡੀ ਕਲਾ ਦਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਠੌਰ, ਜੋ ਹਿੰਦੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮਾ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰਤਾ ਨਾਲ ਅਪਣੀ ਅਨੂਠੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਦਾ ਲੋਹਾ ਮੰਨਵਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਯੂਕੇ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਲੰਦਨ ਅਤੇ ਜ਼ੈਂਬੀਆ (ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ) ਵਿਖੇ ਹੋਏ ਲਾਈਵ ਸ਼ੋਅ ਨੂੰ ਸਫ਼ਲਤਾਪੂਰਵਕ ਅੰਜ਼ਾਮ ਦੇਣ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਵੀ ਅਪਣੇ ਨਾਂਅ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਇਹ ਹੋਣਹਾਰ ਅਦਾਕਾਰ ਅਤੇ ਕਾਮੇਡੀਅਨ, ਜੋ ਅਪਣੇ ਨਵੇਂ ਸ਼ੋਅਜ਼ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਪ੍ਰੀ-ਹੁੰਗਾਰੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਫ਼ੀ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ।
