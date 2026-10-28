ਜੱਸੀ ਗਿੱਲ ਦੀ ਨਵੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ 'ਸੰਜੋਗ', ਨਵਾਂ ਗਾਣਾ ਅੱਜ ਹੋਏਗਾ ਰਿਲੀਜ਼
ਜੱਸੀ ਗਿੱਲ ਦੀ ਨਵੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ 'ਸੰਜੋਗ' ਰਿਲੀਜ਼ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਗਾਣਾ ਅੱਜ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਵੇਗਾ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 28, 2026 at 10:24 AM IST
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਮਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਦੁੱਖ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਜੱਸੀ ਗਿੱਲ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੁੜ ਅਪਣੀ ਕਰਮਭੂਮੀ 'ਚ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿੰਨਾਂ ਦੀ ਨਵੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ 'ਸੰਜੋਗ' ਅੱਜ ਜਾਰੀ ਹੋ ਰਹੇ ਪਲੇਠੇ ਗਾਣੇ 'ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ' ਨਾਲ ਰਿਲੀਜਿੰਗ ਪੜ੍ਹਾਅ ਵੱਲ ਵਧੇਗੀ।
ਇਸੇ ਫਿਲਮ ਅਤੇ ਗਾਣੇ ਸੰਬੰਧਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣਕਾਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਬਾਬਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, "ਪ੍ਰਾਈਮ ਰਿਕਾਰਡਸ ਦੇ ਸੰਗੀਤਕ ਲੇਬਲ ਅਧੀਨ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਕਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਗਾਣਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਵਾਜ਼ ਜੱਸੀ ਗਿੱਲ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।"
ਉਨਾਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ, "ਦਿਲ ਨੂੰ ਛੂਹ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਭਾਵਪੂਰਨ ਗੀਤ ਦੇ ਬੋਲਾਂ ਅਤੇ ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਹੈਪੀ ਰਾਏਕੋਟੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਇਸ ਦਾ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਮੌਜੂਦਾ ਸਿਨੇਮਾ ਦੌਰ ਦੇ ਚਰਚਿਤ ਅਤੇ ਸਫ਼ਲਤਮ ਸੰਗੀਤਕਾਰ ਐਵੀ ਸਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।"
ਨਿਰਮਾਣ ਫੇਜ਼ ਤੋਂ ਹੀ ਚਰਚਾ ਅਤੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਉਤਸੁਕਤਾ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਕਤ ਪ੍ਰਭਾਵਪੂਰਨ ਫਿਲਮ, ਜਿਸ ਸੰਬੰਧੀ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਪਹਿਲੂਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਬਾਬਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, "ਬਿੱਗ ਸੈੱਟਅੱਪ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਕੈਨਵਸ ਅਧੀਨ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਇਹ ਫਿਲਮ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜੱਸੀ ਗਿੱਲ ਅਤੇ ਨੇਹਾ ਸ਼ਰਮਾ ਲੀਡ ਜੋੜੀ ਵਜੋਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ, ਜਿੰਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਦੀ ਕਾਸਟ 'ਚ ਹੈਪੀ ਰਾਏਕੋਟੀ ਵੀ ਸ਼ੁਮਾਰ ਹਨ, ਜਿੰਨਾਂ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਇਸ ਅਰਥ-ਭਰਪੂਰ ਫਿਲਮ ਦਾ ਖਾਸ ਆਕਰਸ਼ਨ ਹੋਵੇਗਾ।
ਉਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ 27 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ-ਭਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉੱਪਰ ਪ੍ਰਦਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਕਤ ਫਿਲਮ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਹਰੀਸ਼ ਗਾਰਗੀ, ਲੇਖਕ ਜਗਜੀਤ ਸੈਣੀ-ਉਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੜੈਚ ਅਤੇ ਗੀਤਕਾਰ-ਕੰਪੋਜ਼ਰ ਹੈਪੀ ਰਾਏਕੋਟੀ ਹਨ।
ਸਾਲ 2024 ਵਿੱਚ ਆਈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੈਕਡ੍ਰਾਪ ਦੁਆਲੇ ਬੁਣੀ ਗਈ ਨੈੱਟਫਲਿਕਸ ਫਿਲਮ 'ਵਾਈਲਡ ਵਾਈਲਡ ਪੰਜਾਬ' ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ 'ਮਿਸਟਰ ਐਂਡ ਮਿਸਿਜ਼ 420 ਅਗੇਨ ਭਾਗ 3' 'ਚ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਸਨ ਜੱਸੀ ਗਿੱਲ, ਜੋ 2 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਲੰਮੇਂ ਵਕਫ਼ੇ ਬਾਅਦ ਫਿਲਮਸ ਦ੍ਰਿਸ਼ਾਂਵਲੀ 'ਚ ਅਪਣੀ ਮੌਜ਼ੂਦਗੀ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣਗੇ।
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