ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦੋ, ਆਖਿਰਕਾਰ ਕਿਸਦਾ ਹੋਏਗਾ 'ਸੰਜੋਗ'
ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ 'ਸੰਜੋਗ' ਰਿਲੀਜ਼ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜੱਸੀ ਗਿੱਲ, ਨੇਹਾ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਹੈਪੀ ਰਾਏਕੋਟੀ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣਗੇ।
Published : October 9, 2026 at 10:12 AM IST
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮਾ ਨੂੰ ਬਹੁ-ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਨਕਸ਼ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ-ਦਿਨੀਂ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਵਿੱਚ ਨਿੱਤਰੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਪ੍ਰਤਿਭਾਵਾਂ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿੰਨਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਾਣਮੱਤੇ ਨਾਂਅ ਵਜੋਂ ਅਪਣਾ ਸ਼ੁਮਾਰ ਕਰਵਾਉਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਹਰੀਸ਼ ਗਾਰਗੀ, ਜੋ ਬਤੌਰ ਫਿਲਮਕਾਰ ਜਲਦ ਹੀ ਅਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਫਿਲਮ 'ਸੰਜੋਗ' ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਸਨਮੁੱਖ ਕਰਨਗੇ।
ਰੁਮਾਂਟਿਕ-ਸੰਗੀਤਮਈ ਰੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਰੰਗੀ ਗਈ ਉਕਤ ਭਾਵਪੂਰਨ ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਜੱਸੀ ਗਿੱਲ, ਨੇਹਾ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਹੈਪੀ ਰਾਏਕੋਟੀ ਵੱਲੋਂ ਲੀਡਿੰਗ ਕਿਰਦਾਰ ਪਲੇਅ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜਿੰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਲੱਖਣ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਜੀ ਇਹ ਖੂਬਸੂਰਤ ਫਿਲਮ 27 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ-ਭਰ ਦੇ ਸਿਨੇਮਾਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਸ਼ਿਤ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਓਧਰ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਪ੍ਰੀ-ਰਿਲੀਜ਼ ਹੁੰਗਾਰੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਫ਼ੀ ਖੁਸ਼ ਅਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਵਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਇਹ ਹੋਣਹਾਰ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਹਰੀਸ਼ ਗਾਰਗੀ, ਜਿੰਨਾਂ ਇਸੇ ਸੰਬੰਧਤ ਅਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਲਵਲਿਆਂ ਬਿਆਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ:
"ਇਹ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਫਿਲਮ, ਮੇਰੇ ਉਨਾਂ ਸੁਫ਼ਨਿਆਂ ਦੀ ਤਾਬੀਰ ਹੈ, ਜਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਵਿੱਚ ਦਿਨ ਅਤੇ ਰਾਤ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਨਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਿਆਂ ਤਨਦੇਹੀ ਨਾਲ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਅਤੇ ਸਿਨੇਮਾ ਪ੍ਰਤੀ ਦਾ ਮੋਹ ਦਾ ਇੱਕ ਖ਼ੂਬਸੂਰਤ ਪੜਾਅ ਹੈ। ਫਿਲਮ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਅਤੇ ਉਪਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਵੜੈਚ (ਬੰਟੀ) ਦੀ ਕਲਮ ਤੋਂ ਨਿਕਲੀ ਹੈ। ਫਿਲਮ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦਾਂ ਤੋਂ ਪਰਦੇ ਤੱਕ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ ਹੈ।"
ਉਨਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਉਕਤ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੇਰੇ ਲਈ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਰੱਖਦੇ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ‘ਬਾਬਾ’, ਜੋ ਇਸ ਪ੍ਰਭਾਵਪੂਰਨ ਫਿਲਮ ਦੇ ਨਿਰਮਾਤਾ ਵੀ ਹਨ, ਉਨਾਂ ਦਾ ਖਾਸ ਜ਼ਿਕਰ ਅਤੇ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਜਿੰਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੀ ਕਮਾਂਡ ਸੋਂਪੀ। ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਅਪੀਲ ਵੀ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਿਨੇਮਾਘਰ ਸਿਰਫ਼ ਫਿਲਮ ਦੇਖਣ ਨਹੀਂ…ਬਲਕਿ ਸਾਡੀ ਇਸ ਮਿਹਨਤ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਇਸ ਸੁਫਨੇ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪਿਆਰ ਦੇਣ ਆਉਣਾ ਹੈ।"
ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ 'ਪ੍ਰਾਈਮ ਰਿਕਾਰਡਸ ਦੇ ਬੈਨਰ' ਅਤੇ 'ਐਚ.ਆਰ ਪ੍ਰੋਡੋਕਸ਼ਨ ਦੀ ਇਨ ਹਾਊਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ' ਅਧੀਨ ਵਜ਼ੂਦ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਹੈ ਉਕਤ ਫਿਲਮ, ਜਿਸ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਰਮਲ ਰਿਸ਼ੀ, ਕਰਮਜੀਤ ਅਨਮੋਲ, ਸੁੱਖੀ ਚਾਹਲ, ਮਨਦੀਪ ਮੈਂਡੀ, ਜਗਤਾਰ ਜੱਗੀ, ਬਲਵਿੰਦਰ ਬੇਗੋਵਾਲ ਅਤੇ ਮਾਸਟਰ ਬਾਜ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ।
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