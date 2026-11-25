Jassie Gill Birthday: ਕਦੇ ਕਾਰਾਂ ਧੋ ਕੇ ਜੋੜੇ ਸੀ ਪੈਸੇ, ਅੱਜ ਪੰਜਾਬੀ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜੱਸੀ ਗਿੱਲ
ਕੱਲ੍ਹ 26 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਜੱਸੀ ਗਿੱਲ ਦਾ ਜਨਮਦਿਨ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੁੱਝ ਗੱਲਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : November 25, 2026 at 4:34 PM IST
ਮੁੰਬਈ: ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕਈ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਰਾਹੀਂ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਪਛਾਣ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਗਾਇਕ ਅਤੇ ਅਦਾਕਾਰ ਜੱਸੀ ਗਿੱਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਖੰਨਾ ਨੇੜੇ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਪਿੰਡ ਜੰਡਾਲੀ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਜੱਸੀ ਗਿੱਲ ਨੇ ਕਦੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਗਾਇਕੀ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਇੰਨਾ ਨਾਮ ਬਣਾਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕਿਸਮਤ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਸੁਮੇਲ ਨੇ ਉਸਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਰਾਹ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ।
ਅੱਜ ਜੱਸੀ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਲੱਖਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ, ਜੋ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਬਾਹਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਆਪਣੇ ਦਮ 'ਤੇ ਸਫਲਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਜੱਸੀ ਦਾ ਜਨਮ ਅਤੇ ਪੜ੍ਹਾਈ
26 ਨਵੰਬਰ 1988 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਖੰਨਾ ਨੇੜੇ ਜੰਡਾਲੀ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਜਨਮੇ, ਗਾਇਕ ਅਤੇ ਅਦਾਕਾਰ ਜੱਸੀ ਗਿੱਲ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਉਹ ਅਕਸਰ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਲਾਸਾਂ ਬੰਕ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੱਗ ਬੰਨ੍ਹਦਾ ਸੀ। ਉਸਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਆਰਾਮਦਾਇਕ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮਾਹੌਲ ਮਿਲਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਉਸਨੂੰ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਗੁਣਗੁਣਾਉਣ ਅਤੇ ਗਾਉਣ ਦਾ ਜਨੂੰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ।
ਸਕੂਲ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੱਸੀ ਨੇ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ ਪਬਲਿਕ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਲਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਉਸਨੇ ਦੋ ਵਿਹਾਰਕ ਵਿਸ਼ੇ ਚੁਣੇ: ਸੰਗੀਤ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਸਿੱਖਿਆ, ਜਿਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਵਧੀਆ ਅੰਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਸਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸੰਗੀਤ ਕਲਾਸਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਦੇ ਵੀ ਇੱਕ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਗਾਇਕ ਬਣਨ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ, ਉਸਦੇ ਸੰਗੀਤ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਨਰਿੰਦਰ ਧੀਮਾਨ ਨੇ ਉਸਦੀ ਲੁਕੀ ਹੋਈ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਨੂੰ ਪਛਾਣਿਆ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਕਾਲਜ ਗਾਇਕੀ ਦੇ ਟਰਾਇਲ ਲੈਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ।
ਟਰਾਇਲ ਪਾਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੱਸੀ ਗਿੱਲ ਨੇ ਇੱਕ ਕਾਲਜ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਗਾਇਆ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾ ਇਨਾਮ ਜਿੱਤਿਆ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਧੀਮਾਨ ਨੇ ਫਿਰ ਉਸਨੂੰ ਰਸਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੰਗੀਤ ਵਿੱਚ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ। ਲਗਾਤਾਰ 4 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਜੱਸੀ ਨੇ ਸਥਾਨਕ ਅਤੇ ਕਾਲਜ ਯੁਵਕ ਮੇਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ, ਹਰੇਕ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਦੂਜਾ ਸਥਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਗਾਇਕ ਬਣਨ ਦੇ ਉਸਦੇ ਸੁਪਨੇ ਨੂੰ ਜਗਾਇਆ।
ਆਪਣੀ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਸੰਗੀਤ ਉਦਯੋਗ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸੰਗੀਤ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਧੋਖਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਕਾਫ਼ੀ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸਦੇ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਐਲਬਮ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ 'ਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਉਸਨੇ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਕਾਰ ਧੋਣ ਵਾਲੇ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਕਮਾਈ ਬਚਾਈ।
ਜੱਸੀ ਗਿੱਲ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਹਿੱਟ ਗੀਤ
ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਅਤੇ ਪੈਸੇ ਬਚਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੱਸੀ ਨੇ 2011 ਵਿੱਚ ਟੀ-ਸੀਰੀਜ਼ ਬੈਨਰ ਹੇਠ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾ ਐਲਬਮ "ਬੈਚਮੇਟ" ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਐਲਬਮ ਦੇ ਗੀਤ "ਚੂੜੀਆਂ" ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਮਿਲਿਆ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਪਛਾਣ ਮਿਲੀ। ਉਸਦਾ ਦੂਜਾ ਐਲਬਮ "ਬੈਚਮੇਟ 2" ਜਨਵਰੀ 2013 ਵਿੱਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ "Lancer" ਗੀਤ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਰਾਤੋਂ-ਰਾਤ ਸਟਾਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਸੰਗੀਤਕ ਸਫਲਤਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੱਸੀ ਗਿੱਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮਾਂ (ਮਿਸਟਰ ਐਂਡ ਮਿਸਿਜ਼ 420) ਅਤੇ ਫਿਰ ਬਾਲੀਵੁੱਡ (ਹੈਪੀ ਫਿਰ ਭਾਗ ਜਾਏਗੀ, ਪੰਗਾ) ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਲਈ ਇੱਕ ਸਥਾਨ ਬਣਾਇਆ।
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