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Jassie Gill Mother Death: ਮਾਂ ਦੇ ਦੇਹਾਂਤ ਨਾਲ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੁੱਟਿਆ ਜੱਸੀ ਗਿੱਲ, ਇਸ ਦਿਨ ਹੋਏਗੀ ਅੰਤਿਮ ਅਰਦਾਸ

ਜੱਸੀ ਗਿੱਲ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਵਰਗਵਾਸੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਦਿਲੋਂ ਅਲਵਿਦਾ ਕਿਹਾ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਜਨਮ ਵਿੱਚ ਉਹ ਉਸਦਾ ਪੁੱਤਰ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਜੱਸੀ ਗਿੱਲ ਦੀ ਮਾਂ ਦਾ ਦੇਹਾਂਤ
ਜੱਸੀ ਗਿੱਲ ਦੀ ਮਾਂ ਦਾ ਦੇਹਾਂਤ (Pic Credit: Getty/Special Arrangement)
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By ETV Bharat Punjabi Team

Published : July 31, 2026 at 11:27 AM IST

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ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਜੱਸੀ ਗਿੱਲ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਦਿਲੋਂ ਸੁਨੇਹਾ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ 27 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਗਾਇਕ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨਾਲ 2 ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ।

ਉਸਨੇ ਕੈਪਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨੋਟ ਵੀ ਲਿਖਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਹ ਹਰ ਜਨਮ ਵਿੱਚ ਉਸਦਾ ਪੁੱਤਰ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਲਿਖਿਆ, "ਹਰ ਜਨਮ ਬਣੇ ਤੂੰ ਮਾਂ ਮੇਰੀ, ਹਰ ਜਨਮ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਹੋਵਾਂ। ਅਲਵਿਦਾ ਮਾਂ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਆਰਾਮ ਕਰੋ।"

ਜੱਸੀ ਦੇ ਦੁੱਖ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਈਆਂ ਸਿਨੇਮਾ ਹਸਤੀਆਂ

ਹੁਣ ਪੰਜਾਬੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹਸਤੀਆਂ ਵੀ ਇਸ ਪੋਸਟ ਉਤੇ ਕੁਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਗਾਇਕ ਨੂੰ ਹੌਂਸਲਾ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜੱਸ ਮਾਣਕ, ਗੁਰਨਾਮ ਭੁੱਲਰ, ਅਦਾਕਾਰ ਸ਼ਰਹਾਨ ਸਿੰਘ, ਗਿੱਪੀ ਗਰੇਵਾਲ, ਐਮੀ ਵਿਰਕ, ਰਣਜੀਤ ਬਾਵਾ, ਜਸਬੀਰ ਜੱਸੀ, ਜ਼ੈਜੀ ਬੀ, ਸਿੰਮੀ ਚਾਹਲ, ਕੌਰ ਬੀ, ਹਰਦੀਪ ਗਰੇਵਾਲ, ਸੁਨੀਲ ਗਰੋਵਰ, ਹਰਫ਼ ਚੀਮਾ, ਜੀ ਖਾਨ, ਬੰਟੀ ਬੈਂਸ, ਜੌਰਡਨ ਸੰਧੂ, ਮਿਸ ਪੂਜਾ, ਹੈਪੀ ਰਾਏਕੋਟੀ, ਅਫ਼ਸਾਨਾ ਖਾਨ, ਜੈ ਰੰਧਾਵਾ, ਜੈਸਮੀਨ ਅਖ਼ਤਰ, ਚੰਦਰਾ ਬਰਾੜ, ਗੁਰਨਾਜ਼ਰ ਚੱਠਾ, ਨੀਰੂ ਬਾਜਵਾ, ਜੱਸ ਬਾਜਵਾ, ਰਾਣਾ ਰਣਬੀਰ ਵਰਗੇ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਕਲਾਕਾਰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ।

ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਿਮਾਰ ਸੀ ਜੱਸੀ ਗਿੱਲ ਦੀ ਮਾਂ

ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਜੱਸੀ ਗਿੱਲ ਦੀ ਮਾਂ ਰਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਦਾ ਲੰਬੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ ਜੂਝਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਲਗਭਗ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਸਦੇ ਦੇਹਾਂਤ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਸੰਗੀਤ ਅਤੇ ਫਿਲਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੋਕ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਨੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਗਾਇਕ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਸਮਰਥਨ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜੱਸੀ ਗਿੱਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਰੀਅਰ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸੁਰਖੀਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਉਸਨੇ ਅਕਸਰ ਆਪਣੇ ਸਫ਼ਰ ਨੂੰ ਆਕਾਰ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਟੁੱਟ ਸਮਰਥਨ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਕਦੋਂ ਭੋਗ ਅਤੇ ਅੰਤਿਮ ਅਰਦਾਸ

ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਗਾਇਕ ਨੇ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਗਾਇਕ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਅਰਦਾਸ 5 ਅਗਸਤ 2026 ਨੂੰ ਦੁਪਹਿਰ 12:00 ਵਜੇ ਤੋਂ 1:30 ਵਜੇ ਤੱਕ, ਸਥਾਨ: ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਜੰਡਾਲੀ ਪਾਇਲ ਖੰਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਜੱਸੀ ਗਿੱਲ ਦੀ ਮਾਂ ਦਾ ਭੋਗ
ਜੱਸੀ ਗਿੱਲ ਦੀ ਮਾਂ ਦਾ ਭੋਗ (Instagram)

ਗਾਇਕ ਜੱਸੀ ਗਿੱਲ ਬਾਰੇ

ਇਹ ਦੁਖਦਾਈ ਨੁਕਸਾਨ ਗਾਇਕ-ਅਦਾਕਾਰ ਲਈ ਇੱਕ ਡੂੰਘਾ ਨਿੱਜੀ ਪਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਥੀ ਅਤੇ ਸ਼ੁਭਚਿੰਤਕ ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਜੱਸੀ ਗਿੱਲ ਪੰਜਾਬੀ ਸੰਗੀਤ ਉਦਯੋਗ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅਤੇ ਸਤਿਕਾਰਤ ਹਸਤੀ ਹੈ। ਉਸਦੇ ਗੀਤਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਗੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਮਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਤੱਕ ਹਰ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕ ਉਸਦੇ ਸੰਗੀਤ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ ਹਨ।

ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਸਟਾਰਡਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜੱਸੀ ਗਿੱਲ ਆਪਣੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸਾਦੇ, ਨਿੱਘੇ ਅਤੇ ਨਿਮਰ ਸੁਭਾਅ ਲਈ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗਾਇਕ ਬੱਬਲ ਰਾਏ ਨਾਲ ਉਸਦੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਦੋਸਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਣ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੱਸੀ ਗਿੱਲ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਈ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਜੋ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

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