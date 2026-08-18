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ਸੈੱਟ 'ਤੇ ਪੁੱਜੀ ਜੱਸ ਗਰੇਵਾਲ ਦੀ ਨਵੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ, ਲੀਡ 'ਚ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ ਇਹ ਦੋ ਚਰਚਿਤ ਚਿਹਰੇ

ਜੱਸ ਗਰੇਵਾਲ ਦੀ ਨਵੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ 'ਭੋਲੇ ਪੰਛੀ' ਸੈੱਟ 'ਤੇ ਪੁੱਜ ਗਈ ਹੈ, ਲੀਡ ਵਿੱਚ ਕਈ ਚਰਚਿਤ ਚਿਹਰੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ।

ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ 'ਭੋਲੇ ਪੰਛੀ'
ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ 'ਭੋਲੇ ਪੰਛੀ' (Pic Credit: Special Arrangement)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : August 18, 2026 at 1:22 PM IST

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ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ ਉਦਯੋਗ ਵਿੱਚ ਬਤੌਰ ਲੇਖਕ ਵਿਲੱਖਣ ਪਹਿਚਾਣ ਅਤੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਮੁਕਾਮ ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਜੱਸ ਗਰੇਵਾਲ, ਜਿੰਨਾਂ ਦੀ ਨਵੀਂ ਫਿਲਮ 'ਭੋਲੇ ਪੰਛੀ' ਸੈੱਟ 'ਤੇ ਪੁੱਜ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਚਰਚਿਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤਿਭਾਵਾਨ ਚਿਹਰਿਆ ਵਜੋਂ ਭੱਲ ਰੱਖਦੇ ਕਾਸਟ ਜੱਸੀ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਅਤੇ ਅਮਨਜੋਤ ਅੰਮੂ ਲੀਡ ਜੋੜੀ ਵਜੋਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ।

'ਮਾਇਆ ਰਿਕਾਰਡਸ' ਅਤੇ 'ਨੈਨੋਕੀ ਫਿਲਮਸ' ਦੇ ਬੈਨਰ ਹੇਠ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹ ਭਾਵਪੂਰਨ ਫਿਲਮ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਿਰਮਾਤਾ ਸੁੱਖ ਤੱਖੜ੍ਹ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਜੋਤ ਸਿੰਘ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਡੀਓਪੀ ਵਜੋਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਗੈਰੀ ਸਿੰਘ ਸੰਭਾਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਰੁਮਾਂਟਿਕ ਸੰਗੀਤਮਈ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਕਹਾਣੀ-ਸਾਰ ਅਧਾਰਿਤ ਇਸ ਫਿਲਮ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ੈਡਿਊਲ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਖਰੜ੍ਹ ਇਲਾਕਿਆ ਵਿੱਚ ਫਿਲਮਬੱਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੇ ਪੜ੍ਹਾਅ ਦੀ ਅਹਿਮ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸੈਲਾਨੀ ਸਥਲ ਮੋਰਨੀ ਹਿੱਲ ਵਿਖੇ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਜੱਸੀ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਅਤੇ ਅਮਨਜੋਤ ਅੰਮੂ
ਜੱਸੀ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਅਤੇ ਅਮਨਜੋਤ ਅੰਮੂ (Pic Credit: Special Arrangement)

ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਕਈ ਬਿਹਤਰੀਨ ਅਤੇ ਅਰਥ-ਭਰਪੂਰ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮਾਂ ਬਤੌਰ ਲੇਖਕ ਅਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਸਨਮੁੱਖ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਜੱਸ ਗਰੇਵਾਲ, ਜਿੰਨਾਂ ਵਿੱਚ 'ਬੰਬੂਕਾਟ 2', 'ਰਾਵੀ ਦੇ ਕੰਢੇ', 'ਰੱਬ ਦਾ ਰੇਡਿਓ 3' ਆਦਿ ਸ਼ੁਮਾਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਓਧਰ ਉਕਤ ਫਿਲਮ ਦਾ ਲੀਡ ਅਦਾਕਾਰ ਹਿੱਸਾ ਬਣੇ ਜੱਸੀ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਅਦਾਕਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਲੇਖਕ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅਪਣਾ ਅਧਾਰ ਦਾਇਰਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਕਰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿੰਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਚਾਹੇ ਉਹ 'ਰੌਣਕ' ਹੋਵੇ ਜਾਂ 'ਰੱਬ ਦਾ ਰੇਡਿਓ 3' ਜਾਂ ਫਿਰ 'ਐਨੀ ਹਾਓ ਮਿੱਟੀ ਪਾਓ' ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਉਨਾਂ ਦੀ ਅਦਾਕਾਰੀ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਬੇਹੱਦ ਸਰਾਹਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਜਾ ਰਹੀ 'ਟੁੱਟ ਪੈਣੀ ਇੰਗਲਿਸ਼' ਨੇ 'ਚ ਵੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਅੰਜ਼ਾਮ ਦਿੰਦੇ ਨਜ਼ਰੀ ਆਉਣਗੇ।

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