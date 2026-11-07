'ਬਿੱਗ ਬੌਸ 20' ਦੇ ਦਿਵਾਲੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਐਪੀਸੋਡ 'ਚ ਲੱਗੇਗਾ ਪੰਜਾਬੀ ਤੜਕਾ, ਜੈਸਮੀਨ ਸੈਂਡਲਸ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਐਂਟਰੀ
'ਬਿੱਗ ਬੌਸ 20' ਦੇ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕਾ ਜੈਸਮੀਨ ਸੈਂਡਲਸ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : November 7, 2026 at 3:22 PM IST
ਮੁੰਬਈ: ਦਿਵਾਲੀ ਦੇ ਤਿਉਹਾਰ ਨੂੰ ਖਾਸ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਟੀਵੀ ਦੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਰਿਐਲਿਟੀ ਸ਼ੋਅ 'ਬਿੱਗ ਬੌਸ 20' ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਾਰ ਮਨੋਰੰਜਨ ਦਾ ਡਬਲ ਡੋਜ਼ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਸ਼ੋਅ ਦੇ 'ਵੀਕੈਂਡ ਕਾ ਵਾਰ' ਦੇ ਦੀਵਾਲੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਐਪੀਸੋਡ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕਾ ਜੈਸਮੀਨ ਸੈਂਡਲਸ ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਐਂਟਰੀ ਨਾਲ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਮਨੋਰੰਜਨ ਕਰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇਗੀ। ਜੈਸਮੀਨ ਦੀ ਆਮਦ ਨਾਲ ਬਿੱਗ ਬੌਸ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਸੰਗੀਤ ਅਤੇ ਮਨੋਰੰਜਨ ਦਾ ਰੰਗ ਚੜ੍ਹਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜੀਓ ਹੌਟ ਸਟਾਰ ਦੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਪੇਜ ਉਤੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਜੈਸਮੀਨ ਸੈਂਡਲਸ ਦੀ ਇਸ ਖਾਸ ਐਂਟਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਵੱਖਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਅਤੇ ਅੰਦਾਜ਼ ਨਾਲ ਪਛਾਣ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਜੈਸਮੀਨ ਹੁਣ ਬਿੱਗ ਬੌਸ ਦੇ ਮੰਚ 'ਤੇ ਦੀਵਾਲੀ ਦੇ ਜਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਖਾਸ ਬਣਾਏਗੀ।
ਇਸ ਐਪੀਸੋਡ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਜੈਸਮੀਨ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਹਾਰਡੀ ਸੰਧੂ ਅਤੇ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਦੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਗਾਇਕ ਮੋਹਿਤ ਚੌਹਾਨ ਵੀ ਆਪਣੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਨਾਲ ਸਮਾਂ ਬੰਨ੍ਹਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗੌਰਵ ਗੁਪਤਾ ਵੀ ਸ਼ੋਅ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨਗੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਨਾਲ ਦੀਵਾਲੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਐਪੀਸੋਡ ਵਿੱਚ ਸੰਗੀਤ, ਮਸਤੀ ਅਤੇ ਹਾਸੇ ਦਾ ਖਾਸ ਰੰਗ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ।
ਕਰਨ ਜੌਹਰ ਵੀ ਆਉਣਗੇ ਨਜ਼ਰ
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀਕੈਂਡ ਕਾ ਵਾਰ ਵਿੱਚ ਫਿਲਮ ਨਿਰਮਾਤਾ ਕਰਨ ਜੌਹਰ ਵੀ ਖਾਸ ਮਹਿਮਾਨ ਵਜੋਂ ਪਹੁੰਚਣਗੇ। ਉਹ ਅਦਾਕਾਰਾ ਸਨਾਇਆ ਕਪੂਰ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਫਿਲਮ 'ਸਟੂਡੈਂਟ ਆਫ ਦਿ ਈਅਰ' ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼ੋਅ ਵੱਲੋਂ 100 ਮਿਲੀਅਨ ਦੇਖਣ ਦੇ ਘੰਟੇ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਦੀ ਉੱਪਲਬਧੀ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਵੀ ਮਨਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਦੀਵਾਲੀ 'ਤੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਮਨੋਰੰਜਨ ਦਾ ਤੋਹਫ਼ਾ
ਬਿੱਗ ਬੌਸ ਦਾ ਵੀਕੈਂਡ ਕਾ ਵਾਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਖਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਘਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਹਫ਼ਤੇ ਭਰ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ 'ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਦੀਵਾਲੀ ਦੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਸ਼ੋਅ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ ਕੁਝ ਵੱਖਰਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਖਾਸ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀਆਂ ਤਕਰਾਰਾਂ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ।
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