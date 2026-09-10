‘ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਬ’ ਨੇ ਖਿੱਚੀਆਂ ਜੈਸਮੀਨ ਸੈਂਡਲਸ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ, ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਖੂਬ ਪਿਆਰ

‘ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਬ’ ਨੇ ਖਿੱਚੀਆਂ ਜੈਸਮੀਨ ਸੈਂਡਲਸ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ, ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਖੂਬ ਪਿਆਰ
ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕਾ ਜੈਸਮੀਨ ਸੈਂਡਲਸ ਇਸ ਸਮੇਂ ਆਪਣੇ ਲਾਈਵ ਸ਼ੋਅ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਇਰਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : September 10, 2026 at 11:17 AM IST
ਮੁੰਬਈ: ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕਾ ਜੈਸਮੀਨ ਸੈਂਡਲਸ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਕਈ ਫੋਟੋਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਉਸਦੇ ਮੰਗੇਤਰ ਸ਼ੇਖਰ ਚੌਧਰੀ ਦੁਆਰਾ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਸਨੂੰ ਉਹ "ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਬ" ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਜੈਸਮੀਨ ਨੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਇੱਕ ਸੁੰਦਰ ਬੀਚ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਤਿੰਨ ਫੋਟੋਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਉਸਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੈਪਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ, "ਇਹ ਫੋਟੋਆਂ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਬ ਦੁਆਰਾ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।"
ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ "ਦਿ ਡ੍ਰੀਮ ਗਰਲ ਇੰਡੀਆ ਟੂਰ" ਦੌਰਾਨ ਜੈਸਮੀਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੰਗੇਤਰ ਸ਼ੇਖਰ ਚੌਧਰੀ ਨੂੰ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਜੈਸਮੀਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਸਦਾ ਪਹਿਲਾ ਗੀਤ "ਮੁਸਕਾਨ" 2008 ਵਿੱਚ ਹਿੱਟ ਹੋਇਆ ਸੀ। 2014 ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪਲੇਬੈਕ ਗਾਇਕੀ ਕਰੀਅਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਫਿਲਮ "ਕਿੱਕ" ਦੇ ਗੀਤ "ਯਾਰ ਨਾ ਮਿਲੇ" ਨਾਲ ਕੀਤੀ।
ਉਸਦੀਆਂ ਹਾਲੀਆ ਹਿੱਟ ਫਿਲਮਾਂ ਵਿੱਚ "ਸ਼ਰਾਰਤ", "ਜਾਈਏ ਸੱਜਣਾ", 2024 ਦੀ ਫਿਲਮ "ਮੁੰਜਿਆ" ਤੋਂ "ਤਰਸ" ਅਤੇ 2025 ਦੀ ਫਿਲਮ "ਰੇਡ 2" ਤੋਂ "ਨਸ਼ਾ" ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਉਸਨੂੰ ਕਈ ਪੁਰਸਕਾਰ ਵੀ ਮਿਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ "ਸਾਲ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਗੀਤ 2016" ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਮਈ ਵਿੱਚ ਗਾਇਕਾ ਨੇ ਆਪਣੇ "ਦਿ ਡ੍ਰੀਮ ਗਰਲ ਇੰਡੀਆ ਟੂਰ" ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਵੱਡੇ ਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਜਗ੍ਹਾਂ ਬਣਾਉਣ ਬਾਰੇ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਉਸਦਾ ਸੰਗੀਤ ਅਤੇ ਦਰਸ਼ਕ ਇੱਕ ਧੜਕਣ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਸਨ।
ਉਸਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਮੇਰੀ ਯਾਤਰਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਦਿਖਾਵੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਡੂੰਘੇ ਸੰਬੰਧਾਂ ਵਾਲੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਹਨ। 'ਦਿ ਡ੍ਰੀਮ ਗਰਲ' ਟੂਰ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਅਖਾੜਾ ਅਨੁਭਵ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਅਤੇ ਅਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ਯੋਗ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭਾਵੁਕ ਦੋਵੇਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕ ਊਰਜਾ ਲਿਆ ਰਹੀ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵੀ ਆਪਣੀ ਊਰਜਾ ਲਿਆਵੇਗਾ।"
ਇਸ ਟੂਰ ਦਾ ਨਾਮ ਉਸਦੀ ਯਾਤਰਾ ਲਈ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਹੈ, ਜੋ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਗੀਤਕਾਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਗਲੋਬਲ ਸਟਾਰ ਤੱਕ ਦੇ ਉਸਦੇ ਸਫ਼ਰ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਟੂਰ ਰਣਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦੇ 'ਧੁਰੰਧਰ' ਦੋਗਾਣਿਆਂ ਦੇ ਗੀਤਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸਫਲਤਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ।
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