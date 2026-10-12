ਜੈਸਮੀਨ ਸੈਂਡਲਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸ਼ੋਅ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਦਿਲ ਦਾ ਦਰਦ, ਕਿਹਾ-ਸਾਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਖੁਦ ਨੂੰ ਗੁਆ ਦਿੱਤਾ ਸੀ
ਜੈਸਮੀਨ ਸੈਂਡਲਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸ਼ੋਅ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਦਿਲੀ ਨੋਟ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 12, 2026 at 7:30 PM IST
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕਾ ਜੈਸਮੀਨ ਸੈਂਡਲਸ ਨੇ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸ਼ੋਅ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਇੱਕ ਭਾਵੁਕ ਪੋਸਟ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸ਼ੋਅ ਕਰਨਾ ਉਨਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਖਾਸ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲੇ ਪਿਆਰ ਨੇ ਉਨਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਖੁਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਜੈਸਮੀਨ ਨੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ੋਅ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਲਿਖਿਆ, "ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ! ਮੈਂ ਜੋ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਅਸਮਾਨ ਵਿੱਚ ਆਤਿਸ਼ਬਾਜ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਗੂੰਜ ਰਹੀ ਸੀ। ਪੂਰਾ ਪੰਜਾਬ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਝੂਮ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਭਰ ਗਿਆ।"
ਜੈਸਮੀਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਉਨਾਂ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਥਾਂ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਉਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਗਾਇਕਾ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, "ਇਹ ਉਹ ਥਾਂ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਸਾਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖੁਦ ਨੂੰ ਗੁਆ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਦੁਬਾਰਾ ਜਿੱਤਣਾ ਹੀ ਮੇਰੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਸੀ। ਮੈਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਸ ਪਲ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਰੂਹ ਨੂੰ ਸਕੂਨ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ।"
ਲਾਲ ਲਹਿੰਗੇ ਵਿੱਚ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਲਾਈਆਂ ਰੌਣਕਾਂ
ਜੈਸਮੀਨ ਵੱਲੋਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼ੋਅ ਦਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਮਾਹੌਲ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਗਾਇਕਾ ਲਾਲ ਰੰਗ ਦਾ ਲਹਿੰਗਾ ਪਹਿਨ ਕੇ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਨੱਚਦੀ ਅਤੇ ਗਾਉਂਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ ਵੀ ਗਾਇਕਾਂ ਦੇ ਗੀਤਾਂ 'ਤੇ ਨੱਚਦੇ ਅਤੇ ਗਾਉਂਦੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੇ। ਰੰਗ-ਬਿਰੰਗੀਆਂ ਲਾਈਟਾਂ ਅਤੇ ਆਤਿਸ਼ਬਾਜ਼ੀ ਨੇ ਸ਼ੋਅ ਦੀ ਰੌਣਕ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਯਾਦਾਂ
ਜੈਸਮੀਨ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਖਾਸ ਰਿਸ਼ਤੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਸ਼ਹਿਰ ਸਿਰਫ਼ ਰਹਿਣ ਜਾਂ ਘੁੰਮਣ ਦੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਜੁੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਉਸਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ ਬਹੁਤ ਖਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਕਈ ਚੰਗੇ-ਮਾੜੇ ਪਲ ਬਿਤਾਏ ਹੋਣ। ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤਾਜ਼ਾ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲੀ।
ਉਲੇਖਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਜੈਸਮੀਨ ਸੈਂਡਲਸ ਨੇ ਆਪਣੇ 'ਦਿ ਡ੍ਰੀਮ ਗਰਲ ਇੰਡੀਆ ਟੂਰ' ਤਹਿਤ 10 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਲਾਈਵ ਸ਼ੋਅ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਸ਼ੋਅ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਰਪੂਰ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: