ਮੰਗਣੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੈਸਮੀਨ ਸੈਂਡਲਸ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ, ਕਿਹਾ- 'ਅਜੇ ਵੀ ਸੁਪਨੇ ਵਰਗਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ'
ਮਸ਼ਹੂਰ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕਾ ਜੈਸਮੀਨ ਸੈਂਡਲਸ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਸ਼ੋਅ ਅਜੇ ਵੀ ਸੁਪਨੇ ਵਾਂਗ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : July 17, 2026 at 1:43 PM IST
ਮੁੰਬਈ: ਮਸ਼ਹੂਰ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕਾ ਜੈਸਮੀਨ ਸੈਂਡਲਸ ਅਜੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਡ੍ਰੀਮ ਗਰਲ ਟੂਰ ਦੇ ਉਦਘਾਟਨੀ ਸ਼ੋਅ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਉਸਨੇ ਦਿੱਲੀ ਕੰਸਰਟ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੇ ਮੰਗੇਤਰ ਸ਼ੇਖਰ ਨੂੰ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ।
ਜੈਸਮੀਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦਿੱਲੀ ਸ਼ੋਅ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਲੜੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਉਸਦੀ ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਸ਼ੇਖਰ ਨੂੰ ਜੱਫੀ ਪਾਈ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਉਸਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਨਾਲ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ: "ਇਹ ਮੇਰਾ ਆਦਮੀ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਅੰਗੂਠੀ ਪਾਈ।" ਉਸਨੇ ਅਨੁਭਵ ਨੂੰ "ਅਜੇ ਵੀ ਸੁਪਨੇ ਵਾਂਗ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ" ਟੈਗ ਕੀਤਾ।
ਜੈਸਮੀਨ ਨੇ ਕੈਪਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ: "ਡ੍ਰੀਮ ਗਰਲ ਟੂਰ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ੋਅ ਅਜੇ ਵੀ ਸੁਪਨੇ ਵਾਂਗ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਧੰਨਵਾਦ ਦਿੱਲੀ।"
ਜੈਸਮੀਨ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ 2008 ਵਿੱਚ ਉਸਦਾ ਪਹਿਲਾ ਗੀਤ "ਮੁਸਕਾਨ" ਹਿੱਟ ਹੋ ਗਿਆ। 2014 ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਫਿਲਮ ਕਿੱਕ ਲਈ "ਯਾਰ ਨਾ ਮਿਲੇ" ਗੀਤ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਪਲੇਬੈਕ ਗਾਇਕੀ ਕਰੀਅਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ। ਉਸਦੇ ਨਵੇਂ ਹਿੱਟ ਗੀਤਾਂ ਵਿੱਚ "ਸ਼ਰਾਰਤ", "ਧੁਰੰਧਰ", "ਜਾਈਏ ਸੱਜਣਾ" ਅਤੇ ਫਿਲਮ ਮੁੰਜਿਆ 2024 ਲਈ "ਤਰਸ" ਵਰਗੇ ਗਾਣੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਉਸਨੂੰ "ਸਾਲ 2016 ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਗੀਤ" ਸਮੇਤ ਕਈ ਪੁਰਸਕਾਰ ਵੀ ਮਿਲੇ ਹਨ।
ਇਹ ਮਈ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਗਾਇਕਾ ਨੇ ਆਪਣੇ 'ਦਿ ਡ੍ਰੀਮ ਗਰਲ ਇੰਡੀਆ ਟੂਰ' ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਗਾਉਣ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾਉਣ ਬਾਰੇ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਉਸਦਾ ਸੰਗੀਤ ਅਤੇ ਦਰਸ਼ਕ ਇੱਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
"ਮੇਰਾ ਸਫ਼ਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਹੀ ਅਣਫਿਲਟਰਡ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਡੂੰਘਾ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਹਨ। 'ਦਿ ਡ੍ਰੀਮ ਗਰਲ' ਟੂਰ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕੰਧਾਂ ਨੂੰ ਢਾਹ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਅਖਾੜਾ ਅਨੁਭਵ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੋ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਪਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਸਫੋਟਕ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ।" ਉਸਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ।
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