ਸਟੇਜ ਉਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੀ ਇਸ ਹਸੀਨਾ ਦੇ ਕੰਬਣ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਹੱਥ, ਗਾਇਕਾ ਨੇ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਪੋਸਟ
ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕਾ ਜੈਸਮੀਨ ਸੈਂਡਲਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਟੇਜ ਉਤੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਦਾ ਦਿਲ ਧੜਕਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
Published : January 5, 2026 at 4:39 PM IST
ਮੁੰਬਈ: ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕਾ ਜੈਸਮੀਨ ਸੈਂਡਲਸ ਇਸ ਸਮੇਂ ਬਲਾਕਬਸਟਰ "ਧੁਰੰਧਰ" ਦੇ ਆਪਣੇ ਹਿੱਟ ਗੀਤ "ਸ਼ਰਾਰਤ" ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਕਾਰਨ ਕਾਫੀ ਖੁਸ਼ ਹੈ, ਗਾਇਕਾ ਨੇ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਕਦਮ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕਾਹਲੀ ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਨੂੰ ਕੈਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਨੋਟ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਸੈਂਡਲਸ ਨੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਗੁਲਾਬੀ ਲਹਿੰਗਾ ਪਹਿਨ ਕੇ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਕਦਮ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਇਹ ਵੀ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇੱਕ ਸ਼ੋਅ ਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸਦੀ ਨਜ਼ਰ ਧੁੰਦਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਸਦਾ ਦਿਲ ਧੜਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਹੱਥ ਕੰਬਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮਾਈਕ੍ਰੋਫੋਨ ਫੜਦੀ ਹੈ।
"ਮੇਰੇ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਕਦਮ ਰੱਖਣ ਤੋਂ 1 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੀ ਨਜ਼ਰ ਧੁੰਦਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਧੜਕਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਮਾਈਕ ਫੜਦੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਕੰਬਦੇ ਹਨ।" ਉਸਨੇ ਕੈਪਸ਼ਨ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ। ਘਬਰਾਹਟ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਉਸਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ ਹਨ, ਜੋ ਉਸਨੂੰ ਜਾਨ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਸਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ।
ਉਸਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਇੱਕੋਂ ਇੱਕ ਨਸ਼ਾ ਹੈ। ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਕੀ ਹੋਇਆ? ਕੀ ਅਸੀਂ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ? ਮੈਂ ਕੀ ਗਾ ਰਹੀ ਸੀ? ਵਾਹਿਗੁਰੂ।"
ਗਾਇਕਾ ਦਾ ਨਵਾਂ ਗੀਤ "ਸ਼ਰਾਰਤ" ਅਦਾਕਾਰਾ ਆਇਸ਼ਾ ਖਾਨ ਅਤੇ ਕ੍ਰਿਸਟਲ ਡਿਸੂਜ਼ਾ 'ਤੇ ਫਿਲਮਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਅਦਿੱਤਿਆ ਧਾਰ ਦੀ ਧੁਰੰਧਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਆਹ ਸਮਾਰੋਹ ਦੇ ਸੀਨ 'ਤੇ ਨ੍ਰਿਤਕਾਂ ਵਜੋਂ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਕਸ਼ੈ ਖੰਨਾ, ਰਣਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਸੰਜੇ ਦੱਤ, ਆਰ ਮਾਧਵਨ ਅਤੇ ਅਰਜੁਨ ਰਾਮਪਾਲ ਹਨ। ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਅਰਜੁਨ, ਰਾਕੇਸ਼ ਬੇਦੀ, ਮਾਨਵ ਗੋਹਿਲ, ਸੌਮਿਆ ਟੰਡਨ, ਗੌਰਵ ਗੇਰਾ ਅਤੇ ਨਵੀਨ ਕੌਸ਼ਿਕ ਵੀ ਸਹਾਇਕ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਹਨ।
ਦੋ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੀ ਫਿਲਮ ਲੜੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਗ ਇੱਕ ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਗੁਪਤ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਗੁਪਤ ਏਜੰਟ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਕਰਾਚੀ ਦੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅੰਡਰਵਰਲਡ ਵਿੱਚ ਘੁਸਪੈਠ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤਣਾਅ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਕਈ ਅਸਲ-ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਢਿੱਲੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜੋੜਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ 1999 ਦਾ IC-814 ਹਾਈਜੈਕਿੰਗ, 2001 ਦਾ ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਦ ਹਮਲਾ, 2008 ਦਾ ਮੁੰਬਈ ਹਮਲਾ, ਅਤੇ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਯਾਰੀ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ। ਜੈਸਮੀਨ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ 2008 ਵਿੱਚ ਉਸਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਗੀਤ "ਮੁਸਕਾਨ" ਹਿੱਟ ਹੋ ਗਿਆ। 2014 ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਫਿਲਮ ਕਿੱਕ ਲਈ "ਯਾਰ ਨਾ ਮਿਲੇ" ਗੀਤ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਪਲੇਬੈਕ ਗਾਇਕੀ ਕਰੀਅਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ।
ਉਸਦੇ ਨਵੀਨਤਮ ਹਿੱਟ ਗੀਤ ਫਿਲਮ 'ਮੁੰਜਿਆ' 2024 ਲਈ "ਤਰਸ" ਅਤੇ 'ਰੇਡ 2' 2025 ਲਈ "ਨਸ਼ਾ" ਹਨ। ਉਸਨੂੰ ਕਈ ਪੁਰਸਕਾਰ ਵੀ ਮਿਲੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ "ਸਾਲ 2016 ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਗੀਤ" ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
