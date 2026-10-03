ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਸੰਗੀਤਕ ਵਿਰਾਸਤ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੈਸਮੀਨ ਸੈਂਡਲਸ? ਗਾਇਕਾ ਨੇ ਖੁਦ ਕੀਤਾ ਖੁਲਾਸਾ
ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕਾ ਜੈਸਮੀਨ ਸੈਂਡਲਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੀ ਇੱਛਾ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 3, 2026 at 11:31 AM IST
ਮੁੰਬਈ: ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕਾ ਜੈਸਮੀਨ ਸੈਂਡਲਸ ਨੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੰਗੀਤਕ ਵਿਰਾਸਤ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਇੱਕ ਹਾਲੀਆ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ "ਧੁਰੰਧਰ" ਗਾਇਕਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦੇ ਗੀਤ ਉਸਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਕਈ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣ।
ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਸੰਗੀਤ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜੈਸਮੀਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪਿਆਰ ਦੀ ਭਾਵਨਾ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗੀਤ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੰਗੀਤ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਲਈ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ, "ਮੈਂ ਪਿਆਰ ਬਾਰੇ 100 ਗੀਤ ਗਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ 100 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਂ 'ਪਿਆਰ ਬਾਰੇ ਗਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕੁੜੀ' ਵਜੋਂ ਜਾਣੀ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ।"
ਗਾਇਕਾ ਨੇ ਚਿੱਟੇ ਪਹਿਰਾਵੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਵੀ ਪੋਸਟ ਕੀਤੀਆਂ। ਉਸਨੂੰ ਕੈਮਰੇ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਪੋਜ਼ ਦਿੰਦੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਜੈਸਮੀਨ ਭਸੀਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚੱਲ ਰਹੇ "ਦਿ ਡ੍ਰੀਮ ਗਰਲ ਟੂਰ" ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਮਨਪਸੰਦ ਪਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦੀ ਝਲਕ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਨੁਭਵ ਨੂੰ "ਅਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ਯੋਗ ਅਤੇ ਜਾਦੂਈ" ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ। ਉਸਨੇ ਬੰਗਲੌਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸੰਗੀਤ ਸਮਾਰੋਹ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਟੂਰ ਦੇ ਪਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸੀ ਜੋ ਉਸਦੇ ਦਿਲ ਦੇ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਹੈ।
ਉਸਨੇ ਲਿਖਿਆ, "ਇਹ ਪਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਅਤੇ ਜਾਦੂਈ ਸੀ। ਇਹ 'ਦ ਡ੍ਰੀਮ ਗਰਲ ਟੂਰ' ਦੇ ਮੇਰੇ ਮਨਪਸੰਦ ਪਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਇਹ ਬੰਗਲੌਰ ਵਿੱਚ ਸੀ।" ਜੈਸਮੀਨ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੰਸਰਟ ਫੁਟੇਜ ਦੀ ਬਜਾਏ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤੇ ਵੀਡੀਓ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਵਰਕਫਰੰਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਜੈਸਮੀਨ ਸੈਂਡਲਸ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਸਤਿੰਦਰ ਸਰਤਾਜ ਨਾਲ ਫਿਲਮ "ਧੁਰੰਧਰ 2" ਦੇ ਰੁਮਾਂਟਿਕ ਗੀਤ "ਜਾਈਏ ਸੱਜਣਾ" ਦੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਰਹੀ ਹੈ। ਗਾਇਕਾ ਆਪਣੀ ਵਿਲੱਖਣ ਆਵਾਜ਼ ਅਤੇ ਕਈ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਗੀਤਾਂ ਲਈ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
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