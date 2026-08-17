ਗੁਲਾਬ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਔਨ ਸਕ੍ਰੀਨ ਪ੍ਰੇਮਿਕਾ ਨੇ ਗੁਆਈ ਆਪਣੀ ਯਾਦਦਾਸ਼ਤ, ਅਦਾਕਾਰਾ ਨੇ ਹੁਣ ਕੀਤੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਗੱਲ
ਜੈਸਮੀਨ ਭਸੀਨ ਨੇ 'ਖਤਰੋਂ ਕੇ ਖਿਲਾੜੀ 15' 'ਤੇ ਇੱਕ ਸਟੰਟ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੀ ਯਾਦਦਾਸ਼ਤ ਗੁਆਉਣ ਬਾਰੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : August 17, 2026 at 11:28 AM IST
ਮੁੰਬਈ: ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਅਤੇ ਪਾਲੀਵੁੱਡ ਅਦਾਕਾਰਾ ਜੈਸਮੀਨ ਭਸੀਨ, ਜੋ 'ਨਾਗਿਨ', 'ਖਤਰੋਂ ਕੇ ਖਿਲਾੜੀ' ਅਤੇ 'ਬਿੱਗ ਬੌਸ 14' ਅਤੇ ਕਈ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮਾਂ ਲਈ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੇ ਇੱਕ ਭਿਆਨਕ ਘਟਨਾ ਬਾਰੇ ਵੇਰਵੇ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਉਸਨੇ 'ਖਤਰੋਂ ਕੇ ਖਿਲਾੜੀ' ਸੀਜ਼ਨ 15 ਦੇ ਸੈੱਟ 'ਤੇ ਇੱਕ ਸਟੰਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਯਾਦਦਾਸ਼ਤ ਗੁਆ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਜੈਸਮੀਨ ਭਸੀਨ ਨੇ ਗੁਆਈ ਯਾਦਦਾਸ਼ਤ
ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਹਵਾ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਸਟੰਟ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਅਦਾਕਾਰਾ ਨੂੰ ਸੱਟ ਲੱਗ ਗਈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਸਦੀ ਯਾਦਦਾਸ਼ਤ ਚਲੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਬਾਰੇ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ ਜੈਸਮੀਨ ਨੇ ਨਿਊਜ਼ਵਾਇਰ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, "ਇਹ ਖਾਸ ਸਟੰਟ ਮੇਰੇ ਲਈ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਣਕਿਆਸਿਆ ਅਨੁਭਵ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸਟੰਟ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਉਸ ਅਨੁਭਵ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਿਰ ਦਰਦ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਅਤੇ 72 ਘੰਟਿਆਂ ਲਈ ਪੂਰਾ ਆਰਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ।"
ਉਸਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਰੋਹਿਤ ਸਰ, ਚੈਨਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਹਾਊਸ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਹਿਯੋਗੀ ਅਤੇ ਮਦਦਗਾਰ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਟੀਮ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ ਬਹੁਤ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸਨ, ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਹ ਇੱਕ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਅਨੁਭਵ ਸੀ, ਪਰ ਇਸਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿਖਾਇਆ। ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਦ ਡਰੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਪਰ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਲੜਾਕੂ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਮੁੜ ਖੋਜਿਆ।"
ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ 'ਖਤਰੋਂ ਕੇ ਖਿਲਾੜੀ' ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੈਰਾਨੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਸਟੰਟ ਦੌਰਾਨ ਕੀ ਵਾਪਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਦਾਕਾਰਾ ਜੈਸਮੀਨ ਭਸੀਨ ਇਸਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੈ। ਇਹ 'ਖਤਰੋਂ ਕੇ ਖਿਲਾੜੀ' 'ਤੇ ਜੈਸਮੀਨ ਦਾ ਤੀਜਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ੋਅ ਕਲਰਜ਼ ਟੀਵੀ 'ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ JioHotstar 'ਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਟ੍ਰੀਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਜੈਸਮੀਨ ਭਸੀਨ ਦਾ ਵਰਕਫਰੰਟ
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵਰਕਫਰੰਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਜੈਸਮੀਨ ਭਸੀਨ ਜਲਦ ਹੀ ਨਵੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ 'ਜੁਦਾ' ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਫਿਲਮ ਦੀ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਇਸ ਸਮੇਂ ਜ਼ੋਰਾਂ-ਸ਼ੋਰਾਂ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਫਿਲਮ 21 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸਿਨੇਮਾਘਰਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਬਣਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
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