ਕੀ ਗੁਲਾਬ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਔਨ-ਸਕ੍ਰੀਨ ਪ੍ਰੇਮਿਕਾ ਨੇ ਕਰਵਾਈ ਹੈ ਪਲਾਸਟਿਕ ਸਰਜਰੀ? ਟ੍ਰੋਲ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ 'ਤੇ ਭੜਕੀ ਹਸੀਨਾ
ਜੈਸਮੀਨ ਭਸੀਨ ਨੇ ਪਲਾਸਟਿਕ ਸਰਜਰੀ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਵੱਖਰਾ ਕਿਉਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : November 25, 2026 at 10:38 AM IST
ਮੁੰਬਈ: ਟੀਵੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਅਦਾਕਾਰਾ ਜੈਸਮੀਨ ਭਸੀਨ ਇਸ ਸਮੇਂ ਆਪਣੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੋਲਕਾਤਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਆਹ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਲਾਬੀ ਰੰਗ ਦਾ ਲਹਿੰਗਾ ਪਹਿਨਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਬੁਆਏਫ੍ਰੈਂਡ ਐਲੀ ਗੋਨੀ ਨਾਲ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਦੇਖ ਕੇ ਪਲਾਸਟਿਕ ਸਰਜਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।
ਹੁਣ ਜੈਸਮੀਨ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਚੁੱਪੀ ਤੋੜੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਸਟੋਰੀ ਰਾਹੀਂ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਕਾਰਾ ਨੇ ਤੰਜ ਕੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਵੱਖਰਾ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਲੋਕ ਨਵੀਂ ਪਲਾਸਟਿਕ ਸਰਜਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਜੈਸਮੀਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਬਦਲਾਅ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਕਈ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਪੂਰੀ ਨੀਂਦ ਨਾ ਲੈਣਾ, ਸਫ਼ਰ ਕਰਨਾ, ਥਕਾਵਟ, ਸਿਹਤ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਮੇਕਅੱਪ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਸਟ੍ਰੈਂਥ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਭਾਰ ਵੀ ਵਧਿਆ ਹੈ।
ਅਦਾਕਾਰਾ ਮੁਤਾਬਕ ਕਈ ਵਾਰ ਚਿਹਰਾ ਪਤਲਾ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਸੁੱਜਿਆ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਥੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹਰ ਵਾਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਰਜਰੀ ਕਰਵਾਈ ਹੈ। ਜੈਸਮੀਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਖੂਨ, ਮਾਸ ਅਤੇ ਹੱਡੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਦਾ ਹਰ ਤਸਵੀਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਦਿਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਚਿਹਰੇ, ਸਰੀਰ ਅਤੇ ਖੁਦ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਖੁਸ਼ ਰਹਿਣ ਲਈ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸੁੰਦਰ ਜਾਂ ਪਰਫੈਕਟ ਦਿਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਹਰ ਤਸਵੀਰ ਵਿੱਚ ਕਮੀਆਂ ਲੱਭਣੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਊਣ ਦੇਣ।
ਫਿਲਮਾਂ ਅਤੇ ਟੀਵੀ ਸ਼ੋਅਜ਼ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਰਗਰਮ ਹੈ ਜੈਸਮੀਨ
ਕੰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਜੈਸਮੀਨ ਭਸੀਨ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ 'ਜੁਦਾ' ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਸੀ। ਇਸ ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਗਾਇਕ ਅਤੇ ਅਦਾਕਾਰ ਗੁਲਾਬ ਸਿੱਧੂ ਵੀ ਸਨ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਅਦਾਕਾਰਾ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਵਜੋਂ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਸੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹ ਰੋਹਿਤ ਸ਼ੈੱਟੀ ਦੇ ਰਿਐਲਿਟੀ ਸ਼ੋਅ 'ਖਤਰੋਂ ਕੇ ਖਿਲਾੜੀ 15' ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
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