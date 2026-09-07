ਗੁਲਾਬ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਔਨਸਕ੍ਰੀਨ ਪ੍ਰੇਮਿਕਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉੱਡੀ ਇੱਕ ਅਫ਼ਵਾਹ, ਹਸੀਨਾ ਨੇ ਪੋਸਟ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਲਾਈ ਸਭ ਦੀ ਕਲਾਸ
ਗੁਲਾਬ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਔਨਸਕ੍ਰੀਨ ਪ੍ਰੇਮਿਕਾ ਜੈਸਮੀਨ ਭਸੀਨ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਬਾਂਹ ਉਤੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਟੈਟੂ ਬਣਵਾਇਆ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : September 7, 2026 at 11:19 AM IST
ਮੁੰਬਈ: ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮਾਂ ਅਤੇ ਟੀਵੀ ਅਦਾਕਾਰਾ ਜੈਸਮੀਨ ਭਸੀਨ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਟਕਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਸਨੇ ਬੁਆਏਫ੍ਰੈਂਡ ਐਲੀ ਗੋਨੀ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਫ਼ਵਾਹਾਂ ਜੈਸਮੀਨ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਟੈਟੂ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਦਿਲੋਂ ਪੋਸਟ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ 'ਆਈ ਐਮ ਇਨਫ'।
ਹੁਣ ਮਿਟਾਏ ਗਏ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਜੈਸਮੀਨ ਭਸੀਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਟੈਟੂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਾਅਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਦੂਜਿਆਂ ਤੋਂ ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਨਿੱਜਤਾ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡੇਗੀ। ਪੋਸਟ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਇੱਕ ਸੂਖਮ ਸੰਕੇਤ ਵਜੋਂ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਜੈਸਮੀਨ ਅਤੇ ਐਲੀ ਵਿਚਕਾਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸਨ।
ਹੁਣ, ਜੈਸਮੀਨ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪੋਸਟ ਰਾਹੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬ੍ਰੇਕਅੱਪ ਦੀਆਂ ਅਫਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 'ਬਿੱਗ ਬੌਸ 14' ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਦੀ ਪੋਸਟ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਸੰਬੰਧੀ 'ਲੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸੁਨੇਹਾ' ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਆਪਣੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਹੈਂਡਲ ਦੇ ਸਟੋਰੀਜ਼ ਸੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦੇ ਹੋਏ ਜੈਸਮੀਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਮੇਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਲੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸੁਨੇਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਇੱਕ ਔਰਤ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਪੰਨੇ ਕਿਵੇਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਅਤੇ ਧਿਆਨ ਲਈ ਪੋਸਟਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਦੇ ਹਨ, ਜੋੜੇ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਵਧੇਰੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਆਰਾਮ ਕਰੋ, ਦੋਸਤੋ।"
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜੇਕਰ ਵਰਕਫਰੰਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਜੈਸਮੀਨ ਭਸੀਨ ਇਸ ਸਮੇਂ ਆਪਣੀ ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਈ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ 'ਜੁਦਾ' ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਫੀ ਚਰਚਾ ਬਟੋਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਗੁਲਾਬ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਇਸ ਫਿਲਮ ਲਈ ਰਲ਼ੀਆਂ-ਮਿਲੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆਵਾਂ ਮਿਲੀਆਂ, ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜੈਸਮੀਨ ਨੂੰ ਇਸ ਫਿਲਮ ਲਈ ਕਾਫੀ ਤਾਰੀਫ਼ ਹਾਸਿਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਅਦਾਕਾਰਾ ਨੇ ਗੁਲਾਬ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਪ੍ਰੇਮਿਕਾ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਨਿਭਾਇਆ ਹੈ।
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