91 ਸਾਲਾਂ ਅਦਾਕਾਰ ਪ੍ਰੇਮ ਚੋਪੜਾ ਦੀ ਇਸ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਬਚਾਈ ਜਾਨ, ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਡੀ ਸਰਜਰੀ ਤੋਂ ਬਦਲਿਆ ਦਿਲ ਦਾ ਵਾਲਵ

ਜੈਪੁਰ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਇੰਟਰਵੈਨਸ਼ਨਲ ਕਾਰਡੀਓਲੋਜਿਸਟ ਡਾਕਟਰ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਓ ਨੇ ਅਦਾਕਾਰ ਪ੍ਰੇਮ ਚੋਪੜਾ ਦੀ ਸਰਜਰੀ ਕੀਤੀ।

ਅਦਾਕਾਰ ਪ੍ਰੇਮ ਚੋਪੜਾ
ਅਦਾਕਾਰ ਪ੍ਰੇਮ ਚੋਪੜਾ (Photo: ETV Bharat)
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : December 10, 2025 at 4:02 PM IST

ਜੈਪੁਰ: ਮਸ਼ਹੂਰ ਹਿੰਦੀ ਫਿਲਮ ਅਦਾਕਾਰ ਪ੍ਰੇਮ ਚੋਪੜਾ ਦਿਲ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੈਪੁਰ ਦੇ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਈ। ਅਦਾਕਾਰ ਪ੍ਰੇਮ ਚੋਪੜਾ ਦੇ ਦਿਲ ਦਾ ਵਾਲਵ ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਦਾ ਇਲਾਜ TAVI ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸਫਲ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜੈਪੁਰ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਇੰਟਰਵੈਨਸ਼ਨਲ ਕਾਰਡੀਓਲੋਜਿਸਟ ਡਾਕਟਰ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਓ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਡਾ. ਰਵਿੰਦਰ ਰਾਓ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਦਿਲ ਦੇ ਵਾਲਵ ਰੋਗਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਮੋਹਰੀ ਮਾਹਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਈ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ TAVI ਇਲਾਜ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਡਾ. ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਓ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰੇਮ ਚੋਪੜਾ ਉਮਰ ਵਧਣ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਦਿਲ ਦੇ ਵਾਲਵ ਦੇ ਤੰਗ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਸਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਾਹ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੱਧਦੀ ਉਮਰ ਕਾਰਨ ਓਪਨ ਸਰਜਰੀ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਐਓਰਟਿਕ ਵਾਲਵ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੈਰ-ਸਰਜੀਕਲ ਤਕਨੀਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਚੰਗੀ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਅਦਾਕਾਰ ਪ੍ਰੇਮ ਚੋਪੜਾ
ਅਦਾਕਾਰ ਪ੍ਰੇਮ ਚੋਪੜਾ (Photo: ETV Bharat)

ਡਾ. ਰਾਓ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਐਓਰਟਿਕ ਸਟੇਨੋਸਿਸ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਓਪਨ ਹਾਰਟ ਸਰਜਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ TAVI ਨਾਮਕ ਤਕਨੀਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪ੍ਰੇਮ ਚੋਪੜਾ ਦੇ ਜਵਾਈ ਅਤੇ ਅਦਾਕਾਰ ਸ਼ਰਮਨ ਜੋਸ਼ੀ ਅਤੇ ਅਦਾਕਾਰ ਜਿਤੇਂਦਰ ਵੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਡਾ. ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਓ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬਜ਼ੁਰਗ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿਲ ਦੇ ਵਾਲਵ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਿਦਾਨ ਅਤੇ ਢੁਕਵਾਂ ਇਲਾਜ ਖਾਸ ਕਰਕੇ TAVI ਵਰਗੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜਾਨਾਂ ਬਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਡਾ. ਰਾਓ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ TAVI ਇੱਕ ਆਧੁਨਿਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਛਾਤੀ ਵਿੱਚ ਚੀਰਾ ਲਗਾਏ ਬਿਨਾਂ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਵਾਲਵ ਪਾਉਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਖਰਾਬ ਹੋਏ ਵਾਲਵ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਲਈ ਸਰੀਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਹਿੱਸੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਪਤਲੀ ਟਿਊਬ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੇ ਚੀਰਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਦਰਦ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਮਿਆਰੀ ਦਿਲ ਦੀ ਸਰਜਰੀ ਦੇ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ TAVI ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਇਲਾਜ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਤੇਜ਼ ਰਾਹਤ ਘੱਟ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਠਹਿਰਾਅ, ਸਾਹ ਦੀ ਕਮੀ ਅਤੇ ਥਕਾਵਟ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸੁਧਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਕੰਮ 'ਤੇ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।

