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ਰਿਲੀਜ਼ ਲਈ ਤਿਆਰ "ਇਸ਼ਕਨਾਮਾ", ਸਰਹੱਦਾਂ ਤੋਂ ਪਰੇ ਪਿਆਰ ਦੀ ਦਾਸਤਾਨ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹ ਫਿਲਮ

ਪਾਲੀਵੁੱਡ ਅਦਾਕਾਰ ਜੈ ਰੰਧਾਵਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸੱਚ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਕਹਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਦੇ ਵੀ ਦਬਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ।

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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : July 22, 2026 at 4:25 PM IST

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ਮੁੰਬਈ: ਪਾਲੀਵੁੱਡ ਅਦਾਕਾਰ ਜੈ ਰੰਧਾਵਾ, ਜੋ ਇਸ ਸਮੇਂ "ਇਸ਼ਕਨਾਮਾ" ਦੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੱਚ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਕਹਾਣੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਬਿਰਤਾਂਤਾਂ ਦੁਆਰਾ ਢੱਕੀਆਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਅਤੇ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਏਜੰਡੇ ਝੂਠ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਸੱਚੀਆਂ ਮਨੁੱਖੀ ਕਹਾਣੀਆਂ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਕਾਇਮ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸੰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਦਾਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 1982 ਅਤੇ 1986 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਬਣੀ ਉਸਦੀ ਫਿਲਮ ਇਸ਼ਕਨਾਮਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ ਕਿ ਸੱਚੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦਹਾਕਿਆਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਆਪਣਾ ਰਸਤਾ ਲੱਭ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ।

ਕੀ ਉਸਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਬਿੰਦੂ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੇਮ ਕਹਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਮਨੁੱਖੀ ਕਹਾਣੀਆਂ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਬਿਆਨਾਂ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਜੈ ਨੇ ਨਿਊਜ਼ਵਾਇਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ: "ਨਹੀਂ, ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ।"

ਉਸਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ: “ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਹਾਣੀ ਵਿੱਚ ਸੱਚਾਈ ਦਬਾਈ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਸਾਡੀ ਕਹਾਣੀ 1982 ਤੋਂ 1986 ਤੱਕ ਦੀ ਹੈ। 40 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਇਸਨੂੰ ਦਬਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਇਸਨੂੰ ਦਬਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।”

“ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਏਜੰਡੇ ਦਬਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜੋ ਝੂਠ ਹੈ। ਜੋ ਸੱਚ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਦਬਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ।”

ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ “ਇਸ਼ਕਨਾਮਾ,” ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਸੱਚੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ, ਅਸਲ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀ ਨਿੰਮਾ ਅਤੇ ਨਸੀਮਾ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਫਿਲਮ 1981 ਅਤੇ 1988 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਨਾਲ ਸੈੱਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਪੀਰੀਅਡ ਰੁਮਾਂਟਿਕ ਡਰਾਮਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਰਹੱਦਾਂ ਤੋਂ ਪਰੇ ਪਿਆਰ, ਕੁਰਬਾਨੀ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਛੋੜਾ ਪਿਆਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੀ ਇਹ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਇਸਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜੈ ਨੇ ਕਿਹਾ: “ਪਿਆਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਬਹੁਤ ਦੂਰੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਵਿਅਕਤੀ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।”

ਅਰਵਿੰਦਰ ਖਹਿਰਾ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਤ ਅਤੇ ਸੌਰਭ ਰਾਣਾ ਰਵਨੀਤ ਕੌਰ ਚਾਹਲ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਮਿਤ 'ਇਸ਼ਕਨਾਮਾ' ਇੱਕ ਪੀਰੀਅਡ ਰੁਮਾਂਸ ਹੈ, ਜੋ ਹਿੰਦ ਪਾਕ ਬਾਰਡਰਨਾਮਾ ਕਿਤਾਬ ਤੋਂ ਲਈ ਗਈ ਇੱਕ ਸੱਚੀ ਕਹਾਣੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੈ। ਇਸ ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਜੈ ਰੰਧਾਵਾ, ਸ਼ਹਿਨਾਜ਼ ਗਿੱਲ, ਸੌਰਭ ਸਚਦੇਵਾ ਨਾਲ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੰਝੇ ਹੋਏ ਕਲਾਕਾਰ ਹਨ। ਸੰਗੀਤ ਬੀ ਪ੍ਰਾਕ ਦੁਆਰਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸਦੇ ਬੋਲ ਜਾਨੀ ਦੁਆਰਾ ਲਿਖੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ 24 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਭਾਰਤ, ਕੈਨੇਡਾ ਅਤੇ ਯੂਕੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ।

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ਪਾਲੀਵੁੱਡ ਅਦਾਕਾਰ ਜੈ ਰੰਧਾਵਾ
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