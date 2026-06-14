ਸੁਸ਼ਾਂਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜਪੂਤ ਦੀ ਯਾਦ ਨੂੰ ਤਾਜ਼ਾ ਕਰੇਗਾ ਇਹ ਨਵਾਂ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਵੀਡੀਓ, ਮਿਲ ਰਹੀ ਖੂਬ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾਂ

ਸੁਸ਼ਾਂਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜਪੂਤ ਦੀ ਯਾਦ ਨੂੰ ਤਾਜ਼ਾ ਕਰੇਗਾ ਇਹ ਨਵਾਂ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਵੀਡੀਓ, ਮਿਲ ਰਹੀ ਖੂਬ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾਂ
ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਅਤੇ ਗੀਤਕਾਰ ਜਗਮੀਤ ਬਲ ਨੇ ਮਰਹੂਮ ਅਦਾਕਾਰ ਸੁਸ਼ਾਂਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜਪੂਤ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਗੀਤ 'ਆਜਾ ਯਾਰ' ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : June 14, 2026 at 10:40 AM IST
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬੀ ਸੰਗੀਤਕ ਵੀਡੀਓ ਅਤੇ ਸੰਗੀਤ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਇਕ ਵੱਡੇ ਅਤੇ ਮਾਣਮੱਤੇ ਨਾਮ ਵਜੋ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਅਤੇ ਗੀਤਕਾਰ ਜਗਮੀਤ ਬਲ ਵੱਲੋਂ ਮਰਹੂਮ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਅਦਾਕਾਰ ਸੁਸ਼ਾਂਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜਪੂਤ ਦੀ ਯਾਦ ਨੂੰ ਤਾਜ਼ਾ ਕਰਦਿਆਂ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗਾਣਾ ਅਤੇ ਸੰਗੀਤਕ ਵੀਡੀਓ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਸਨਮੁੱਖ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਦੋਨਾਂ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬੇਹੱਦ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਅਤੇ ਕ੍ਰਿਏਸ਼ਨ ਸੂਝਬੂਝ ਨਾਲ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਅਤੇ ਬਹੁ-ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
'ਜਗਮੀਤ ਬਲ ਸਟੂਡੀਓਜ਼' ਦੇ ਲੇਬਲ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਅਧੀਨ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਇਸ ਗਾਣੇ ਨੂੰ ਅਵਾਜ਼ ਜਿੰਦ ਕਾਹਲੋ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਇਸ ਦੇ ਬੋਲਾ ਅਤੇ ਸੰਗੀਤ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਨੂੰ ਜਗਮੀਤ ਬਲ ਵੱਲੋ ਖੁਦ ਅੰਜ਼ਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 14 ਜੂਨ 2020 ਨੂੰ ਅਣਕਿਆਸੀ ਮੌਤ ਅਧੀਨ ਜਹਾਨੋ ਰੁਖ਼ਸਤ ਹੋਏ ਅਦਾਕਾਰ ਸੁਸ਼ਾਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜਪੂਤ ਦੀ ਸ਼ਖਸ਼ੀਅਤ ਅਤੇ ਆਪਣਿਆਂ ਲਈ ਮਰ ਮਿਟ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਜਜ਼ਬੇ ਨੂੰ ਅੋਤ ਪੋਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੀਤ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਫ਼ਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਗਾਣੇ ਦੀ ਸੰਕਲਪ ਰਚਨਾ ਅਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਸਿਮਰਨ ਜੇ. ਬਲ ਅਤੇ ਜਗਮੀਤ ਬਲ ਨੇ ਨਿਭਾਇਆ ਹੈ।
ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਅਤੇ ਸੰਗੀਤਕ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾਂ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣੇ ਇਸ ਗਾਣੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤਿਭਾਸ਼ਾਲੀ ਅਤੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਗਾਇਕ ਜਿੰਦ ਕਾਹਲੋ ਵੱਲੋ ਬੇਹੱਦ ਖੁੰਬ ਕੇ ਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਗਾਇਕ ਜਿੰਦ ਕਾਹਲੋ ਨੇ ਇਸ ਗਾਣੇ ਅਤੇ ਸੰਗੀਤਕ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਚਾਰ ਚੰਨ ਲਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ।
'ਬਲ ਸਟੂਡੀਓਜ਼' ਦੇ ਪ੍ਰਤਿਭਾਵਾਨ ਨਯਾਬ ਹੀਰੇ ਰਬਾਬ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਬੇਹਤਰੀਣ ਅਕਾਰ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਸੰਗੀਤਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ, ਗੀਤਕਾਰ ਅਤੇ ਸੰਗੀਤਕਾਰ ਜਗਮੀਤ ਬਲ ਕਾਫ਼ੀ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਸਬੰਧੀ ਆਪਣੇ ਮਨੋਭਾਵਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦਿਆ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਚਾਹੁਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਾਂਗ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਸ਼ਾਂਤ ਦੇ ਤੁਰ ਜਾਣ ਨਾਲ ਇੱਕ ਡੂੰਘਾ ਘਾਟਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਸਾਊ ਇਨਸਾਨ ਅਤੇ ਬੇਹਤਰੀਣ ਅਦਾਕਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸਦੇ ਸੁਪਨੇ, ਦਿਆਲਤਾ, ਨਿਡਰ ਅਤੇ ਕੁਝ ਕਰ ਗੁਜਰਣ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਹਰ ਇੱਕ ਲਈ ਆਈਡਅਲ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਗਈ ਸੀ।
ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰੋ ਅਜਿਹੀ ਚਮਕਦਾਰ ਆਤਮਾ ਚਲੀ ਗਈ ਅਤੇ ਜਿਸਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਦੇਖਣ ਦੀ ਤਾਂਘ ਹਰ ਉਸਦੇ ਚਾਹੁਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਹੀ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਡੀ ਉਸ ਮਹਾਨ ਅਦਾਕਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਇੱਕ ਨਿੱਘੀ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਵੀ ਹੈ।
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