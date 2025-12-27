ਸ਼ਹੀਦੀ ਜੋੜ ਮੇਲੇ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਜਗਮੀਤ ਬੱਲ ਦਾ ਨਵਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਗਾਣਾ, ਹੋਇਆ ਰਿਲੀਜ਼

ਸ਼ਹੀਦੀ ਜੋੜ ਮੇਲੇ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਜਗਮੀਤ ਬੱਲ ਦਾ ਨਵਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਗਾਣਾ, ਹੋਇਆ ਰਿਲੀਜ਼
ਜਗਜੀਤ ਬੱਲ ਦਾ ਨਵਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਗਾਣਾ 'ਬਾਣੀ:ਦਾ ਇੰਟਰਨਲ ਗੁਰੂ' ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : December 27, 2025 at 10:37 AM IST
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ, ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਜੁੜੇ ਇਤਿਹਾਸ, ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਵੰਨਗੀਆਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਰੰਗ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜਗਜੀਤ ਬੱਲ, ਜੋ ਬਤੌਰ ਗੀਤਕਾਰ, ਸੰਗੀਤਕਾਰ ਅਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਅਪਣਾ ਸਿਰਜਿਆ ਨਵਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਗਾਣਾ 'ਬਾਣੀ:ਦਾ ਇੰਟਰਨਲ ਗੁਰੂ' ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਅਤੇ ਅਪਣੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਦੇ ਸਨਮੁੱਖ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਵੀਡੀਓ ਰੂਪ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਅਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਸੋਸ਼ਲ ਪਲੇਟਫ਼ਾਰਮ ਉਪਰ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
'ਜਗਮੀਤ ਬੱਲ ਸਟੂਡਿਓਜ਼' ਦੇ ਬੈਨਰ ਅਤੇ ਲੇਬਲ ਅਧੀਨ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ ਉਕਤ ਗਾਣਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਬੋਲਾਂ ਅਤੇ ਸੰਗੀਤ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਜਗਮੀਤ ਬੱਲ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਅਵਾਜ਼ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਗਾਇਕ ਜਿੰਦ ਕਾਹਲੋਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਗਾਏ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਮਿਆਰੀ ਗੀਤ ਅਪਾਰ ਮਕਬੂਲੀਅਤ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਲ ਰਹੇ ਹਨ।
ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਸੰਗੀਤਕ ਸਫਾਂ ਵਿੱਚ ਆਡਿਓ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬੀਤੀ ਸ਼ਾਮ ਜਾਰੀ ਹੋਏ ਉਕਤ ਗੀਤ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਭਰਵਾਂ ਹੁੰਗਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਸਿਰਜਿਤ ਕੀਤੇ ਵੀਡੀਓ ਮੁਹਾਂਦਰੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਫ਼ੀ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਜਗਮੀਤ ਬੱਲ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਵਿਰਾਸਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸਮੇਤ ਦਿੱਤੀਆਂ ਲਾਸਾਨੀ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਨਵਾਂ ਗਾਣਾ, ਜਿਸ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਸਿਰਜਣਾ ਨੂੰ ਚਾਰ ਚੰਨ ਲਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਿਮਰਨ ਜੇ ਬੱਲ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਗਈ ਹੈ।
ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਮੂਲ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਜਗਮੀਤ ਬੱਲ ਮੁੰਬਈ ਨਗਰੀ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਦਾਇਰਾ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰੀਨ ਸੰਗੀਤਕ ਵੀਡੀਓ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਵਜੋਂ ਚੋਖੀ ਭੱਲ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਨਗਰੀ ਦੇ ਅੱਤ ਰੁਝੇਵਿਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਪਣੀਆਂ ਅਸਲ ਜੜ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਫਰਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਰਾਬਰਤਾ ਨਾਲ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸ਼ਾਨਮੱਤੇ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਨਵੇਂ ਅਯਾਮ ਦੇਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਨਵਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਗਾਣਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬੇਹੱਦ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਨਾਲ ਸਿਰਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: