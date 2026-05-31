ਬਤੌਰ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਨਵੀਂ ਪਾਰੀ ਲਈ ਤਿਆਰ ਜਗਜੀਤ ਸੰਧੂ, ਜਲਦ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਫ਼ਿਲਮ ਕਰਨਗੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਸਨਮੁੱਖ

ਬਤੌਰ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਨਵੀਂ ਪਾਰੀ ਲਈ ਤਿਆਰ ਜਗਜੀਤ ਸੰਧੂ, ਜਲਦ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਫ਼ਿਲਮ ਕਰਨਗੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਸਨਮੁੱਖ
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : May 31, 2026 at 10:14 AM IST
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮਾ ਦੇ ਇੱਕ ਚਰਚਿਤ ਅਤੇ ਸਫ਼ਲ ਚਿਹਰੇ ਵਜੋਂ ਅਦਾਕਾਰ ਜਗਜੀਤ ਸੰਧੂ ਆਪਣਾ ਸ਼ੁਮਾਰ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਹੁਣ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਵਜੋ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਵੀਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਪਾਰੀ ਦਾ ਅਗਾਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਜਿੰਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਅੱਗੇ ਵਧਾਏ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਕਦਮਾਂ ਦਾ ਹੀ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਵਾਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਨਾਂ ਦੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨਾ ਹੇਠ ਬਣੀ ਪੰਜਾਬੀ ਫ਼ਿਲਮ 'ਓਏ ਭੋਲੇ ਓਏ2', ਜੋ ਜਲਦ ਦੇਸ਼- ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਗੀਤ ਐਮਪੀ3 ਅਤੇ ਜਗਜੀਤ ਸੰਧੂ ਫਿਲਮਸ ਦੇ ਬੈਨਰ ਹੇਠ ਬਣਾਈ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਉਕਤ ਫ਼ਿਲਮ, ਜਿਸ ਦਾ ਲੇਖ਼ਣ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਭੁੱਲਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ , ਜੋ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਕਈ ਬਹੁ-ਚਰਚਿਤ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮਾਂ ਦੀ ਲੇਖ਼ਣ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਸਫ਼ਲਤਾਪੂਰਵਕ ਅੰਜ਼ਾਮ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਉਕਤ ਮੰਨੋਰੰਜਕ ਫ਼ਿਲਮ ਸਾਲ 2024 ਵਿਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਅਤੇ ਖਾਸੀ ਪਸੰਦ ਕੀਤੀ ਗਈ 'ਓਏ ਭੋਲੇ ਓਏ' ਦੇ ਦੂਜੇ ਸੀਕਵਲ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਜ਼ੂਦ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਟਾਈਟਲ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਰੋਲ ਜਗਜੀਤ ਸੰਧੂ ਦੁਆਰਾ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਅਪਣੇ ਇਕ ਹੋਰ ਨਵੇਂ ਅਵਤਾਰ ਅਤੇ ਅੰਦਾਜ਼ ਦੁਆਰਾ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਅਤੇ ਅਪਣੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਸਨਮੁੱਖ ਹੋਣਗੇ।
ਕਾਮੇਡੀ-ਡ੍ਰਾਮੈਟਿਕ ਕਹਾਣੀ-ਸਾਰ ਅਧਾਰਿਤ ਉਕਤ ਫ਼ਿਲਮ ਇੱਕ ਸਧਾਰਨ ਪਿੰਡ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ, ਜੋ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਬਾਅ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਆਪਣੀ ਜੱਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਇੱਕ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਤੋਂ ਬਹਾਦਰੀ ਨਾਲ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਠੇਠ ਦੇਸੀ ਮਾਹੌਲ ਦੀ ਤਰਜ਼ਮਾਨੀ ਕਰਦੀ ਇਸ ਫ਼ਿਲਮ ਦੀ ਸਟਾਰ-ਕਾਸਟ ਵਿਚ ਜਗਜੀਤ ਸੰਧੂ, ਸੌਮਿਆ, ਧੀਰਜ ਕੁਮਾਰ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਗਾਧੂ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਅੰਬੀ, ਜੱਸ ਦਿਓਲ, ਸੰਜੂ ਸੋਲੰਕੀ, ਪਰਦੀਪ ਚੀਮਾ, ਰੁਪਿੰਦਰ ਰੂਪੀ, ਗੁਰਨਵਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਇਕਤਰ ਸਿੰਘ, ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ, ਬੇਅੰਤ ਬੁੱਟਰ, ਜੱਸ ਢਿੱਲੋਂ, ਗਰਿੰਦਰ ਸਿੱਧੂ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ।
ਉਕਤ ਫ਼ਿਲਮ ਓਏ ਭੋਲੇ ਓਏ 2 ਆਗਾਮੀ ਦਿਨੀਂ 12 ਜੂਨ ਨੂੰ ਵਰਲਡ-ਵਾਈਡ ਪ੍ਰਦਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ , ਜਿਸ ਨਾਲ ਫ਼ਿਲਮ ਨਿਰਮਾਣਕਾਰ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੀ ਅਪਣੀ ਮੌਜ਼ੂਦਗੀ ਪਾਲੀਵੁੱਡ ਸਫਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਜ਼ ਕਰਵਾਉਣਗੇ।