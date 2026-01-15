ਕੱਲ੍ਹ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਏਗਾ ਜਗਜੀਤ ਸੰਧੂ ਦੀ ਨਵੀਂ ਫਿਲਮ ਦਾ ਇਹ ਚਰਚਿਤ ਗਾਣਾ, ਨਿੰਜਾ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਵਾਜ਼

ਕੱਲ੍ਹ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਏਗਾ ਜਗਜੀਤ ਸੰਧੂ ਦੀ ਨਵੀਂ ਫਿਲਮ ਦਾ ਇਹ ਚਰਚਿਤ ਗਾਣਾ, ਨਿੰਜਾ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਵਾਜ਼
ਜਗਜੀਤ ਸੰਧੂ ਦੀ ਨਵੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਗਾਣਾ ਕੱਲ੍ਹ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਗਾਇਕ ਨਿੰਜਾ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : January 15, 2026 at 4:15 PM IST
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮਾ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਦਿਨੀਂ ਖਾਸੀ ਚਰਚਾ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਿੰਦੂ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ 'ਬੇਬੇ ਮੈਂ ਬਦਮਾਸ਼ ਬਣੂੰਗਾ', ਜਿਸ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਤੇ ਚਰਚਿਤ ਗਾਣਾ 'ਪਰਚਾ' ਰਿਲੀਜ਼ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੰਗੀਤਕ ਪਲੇਟਫ਼ਾਰਮ ਅਤੇ ਚੈੱਨਲਸ ਉਪਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
'ਫਰਾਈਡੇ ਰਸ਼ ਮੋਸ਼ਨਜ ਪਿਕਚਰਸ' ਦੇ ਬੈਨਰ ਹੇਠ ਬਣਾਈ ਗਈ ਇਹ ਫਿਲਮ 'ਜਗਜੀਤ ਸੰਧੂ ਫਿਲਮਜ਼' ਦੇ ਸੁਯੰਕਤ ਨਿਰਮਾਣ ਅਧੀਨ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਲੇਖਣ ਅਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ ਸੁਖਮੰਦਰ ਧੰਜਲ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
06 ਫ਼ਰਵਰੀ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ-ਭਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਸ਼ਿਤ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਕਤ ਫਿਲਮ, ਜਿਸ ਦੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਇਸ ਗਾਣੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਅਵਾਜ਼ ਗਾਇਕ ਨਿੰਜਾ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਇਸ ਦਾ ਗੀਤ ਕਰਾਊਨੀ ਦੁਆਰਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਅਨਿਆਂ ਅਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਉਕਤ ਗਾਣੇ ਦੇ ਬੋਲ ਕੰਗ ਸਾਦਿਕ ਨੇ ਰਚੇ ਹਨ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀਨ ਲੇਖਣੀ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਇਸ ਗਾਣੇ ਦਾ ਫਿਲਮਾਂਕਣ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਸਿਰਜਣਾਤਮਕਤਾ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਕੈਨਵਸ ਅਧੀਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਓਧਰ ਜੇਕਰ ਇਸ ਐਕਸ਼ਨ ਪੈਕੇਡ ਫਿਲਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਪਹਿਲੂਆਂ ਵੱਲ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਸਟਾਰ-ਕਾਸਟ ਵਿੱਚ ਜਗਜੀਤ ਸੰਧੂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਵੀਰਾ ਸਿੰਘ ਮੈਸਨ, ਅਸ਼ੀਸ਼ ਦੁੱਗਲ, ਸੰਜੂ ਸੋਲੰਕੀ, ਪਰਮਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਸਤਵੰਤ ਕੌਰ, ਰਾਹੁਲ ਜੰਗਰਾਲ, ਇਕਤਾਰ ਸਿੰਘ, ਜੱਸ ਲੌਂਗੋਵਾਲੀਆਂ, ਗੁਰੀ ਤੂਰ, ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ, ਬ੍ਰਿਜੇਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਆਦਿ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ।
ਨਿਰਮਾਤਾ ਰੂਪਾਲੀ ਗੁਪਤਾ, ਜਗਜੀਤ ਸੰਧੂ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਉਕਤ ਫਿਲਮ ਦੇ ਪਟਕਥਾ ਲੇਖਕ ਨਿਹਾਲ ਪੁਰਬਾ ਅਤੇ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਭੁੱਲਰ, ਸੰਵਾਦ ਕਾਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਭੁੱਲਰ, ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਨਿਰਮਾਤਾ ਜੀਤ ਭੰਗੂ, ਲਾਈਨ ਨਿਰਮਾਤਾ ਗੈਵੀ ਮਨੋ ਚਾਹਲ, ਡੀਓਪੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ, ਸੰਪਾਦਕ ਗੁਰਜੀਤ ਰਾਜਾ ਅਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਮੁਕੇਸ਼ ਕੰਬੋਜ਼ ਹਨ।
ਨਿਰਮਾਣ ਪੜਾਅ ਤੋਂ ਹੀ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣੀ ਉਕਤ ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਅਦਾਕਾਰ ਜਗਜੀਤ ਸੰਧੂ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਿਵੇਕਲਾ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਅਵਤਾਰ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਪਣੀ ਕਿਸੇ ਹਾਲੀਆ ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
