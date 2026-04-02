ਨੀਰੂ ਬਾਜਵਾ ਦੀ ਨਵੀਂ ਫ਼ਿਲਮ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ ਕਰੇਗਾ ਇਹ ਲੇਖ਼ਕ, ਜਾਣੋ ਨਾਂ

ਨੀਰੂ ਬਾਜਵਾ ਦੀ ਨਵੀਂ ਫ਼ਿਲਮ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ ਕਰੇਗਾ ਇਹ ਲੇਖ਼ਕ, ਜਾਣੋ ਨਾਂ
ਜਗਦੀਪ ਵੜਿੰਗ ਬਤੌਰ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੀਅਲ ਫ਼ਿਲਮ 'ਥਾਪੀ' ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਸਨਮੁੱਖ ਕਰੇਗਾ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : April 2, 2026 at 3:51 PM IST
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ ਉਦਯੋਗ ਵਿੱਚ ਬਤੌਰ ਲੇਖ਼ਕ ਵਿਲੱਖਣ ਪਹਿਚਾਣ ਅਤੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਮੁਕਾਮ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਲ ਰਹੇ ਜਗਦੀਪ ਵੜਿੰਗ ਹੁਣ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਵਜੋਂ ਨਵੀਂ ਸਿਨੇਮਾ ਪਾਰੀ ਵੱਲ ਵਧਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਵਧਾਏ ਗਏ ਕਦਮਾਂ ਦਾ ਹੀ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਵਾਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੀਅਲ ਫ਼ਿਲਮ 'ਥਾਪੀ' ਦੀ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਦਾ ਅਗਾਜ਼ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
'ਨੀਰੂ ਬਾਜਵਾ ਪ੍ਰੋਡੋਕਸ਼ਨ ਅਤੇ ਓਮ ਜੀ ਸਿਨੇ ਵਰਲਡ ਸਟੂਡਿਓਜ਼' ਦੇ ਬੈਨਰ ਅਤੇ 'ਸੁਯੰਕਤ ਅਸੋਸੀਏਸ਼ਨ' ਅਧੀਨ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਇਸ ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਨੀਰੂ ਬਾਜਵਾ ਲੀਡ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਫ਼ਿਲਮ ਦੀ ਸਹਿਯੋਗੀ ਕਾਸਟ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਪਹਿਲੂਆ ਨੂੰ ਹਾਲ ਫਿਲਹਾਲ ਰਿਵੀਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਲ 2024 ਵਿੱਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਈ 'ਜੱਟ ਐਂਡ ਜੂਲੀਅਟ 3' ਅਤੇ 2025 ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆ ਦੋ ਵੱਡੀਆ ਅਤੇ ਬਹੁ-ਚਰਚਿਤ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮਾਂ 'ਸਰਦਾਰ ਜੀ 3' ਅਤੇ 'ਮਧਾਣੀਆਂ' ਦਾ ਬਹੁ-ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਹਿੱਸਾ ਰਹੀ ਅਦਾਕਾਰਾ ਨੀਰੂ ਬਾਜਵਾ ਦੀ ਇਸ ਸਾਲ 'ਚ ਸੈੱਟ 'ਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਫ਼ਿਲਮ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਅਲਹਦਾ ਕੰਟੈਟ ਅਧੀਨ ਵਜ਼ੂਦ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਲੇਖ਼ਕ ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵੜਿੰਗ ਦੇ ਸਿਨੇਮਾ ਸਫ਼ਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੁਝ ਖਾਸ ਪੱਖਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਨੀਰੂ ਬਾਜਵਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਡੋਕਸ਼ਨ ਹਾਊਸ ਦੀਆਂ ਕਈ ਫਿਲਮਾਂ ਦਾ ਲੇਖਣ ਕਾਰਜ ਸੰਭਾਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 'ਸ਼ਾਇਰ', 'ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ', 'ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਸਿੰਘ', 'ਇਸ ਜਹਾਨੋ ਦੂਰ ਕਿਤੇ ਚੱਲ ਜਿੰਦੀਏ' ਅਤੇ 'ਬੂਹੇ ਬਾਰੀਆ' ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਪੜਾਅ ਦਰ ਪੜਾਅ ਨਵੇਂ ਦਿਸਹਿੱਦੇ ਸਿਰਜਣ ਵੱਲ ਵੱਧ ਰਹੇ ਜਗਦੀਪ ਵੜਿੰਗ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਸਿਨੇਮਾ ਕਰਿਅਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸਾਲ 2019 ਦੀ ਸੁਪਰ ਡੁਪਰ ਹਿੱਟ ਫ਼ਿਲਮ 'ਗੁਡੀਆਂ ਪਟੋਲੇ' ਨਾਲ ਇੱਕ ਲੇਖਕ ਵਜੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 'ਗਲਵਕੜੀ' ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 'ਮੈਂ ਤੇ ਬਾਪੂ' ਦੇ ਸਕ੍ਰੀਨਪਲੇਅ ਅਤੇ ਡਾਇਲਾਗ ਲੇਖ਼ਕ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਅੰਜ਼ਾਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:-