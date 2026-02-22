ETV Bharat / entertainment

ਬਾਲੀਵੁੱਡ 'ਚ ਨਵੀਂ ਪਾਰੀ ਵੱਲ ਵਧੇ ਜਗਦੀਪ ਸਿੱਧੂ, ਇਸ ਵੱਡੀ ਫ਼ਿਲਮ ਦਾ ਕਰਨਗੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ

ਜਗਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਹੁਣ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਦੀ ਫਿਲਮ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਫਿਲਹਾਲ, ਇਸ ਫਿਲਮ ਦਾ ਨਾਮ ਰਿਵੀਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

JAGDEEP SIDHU
JAGDEEP SIDHU (ETV Bharat Special Arrangement)
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : February 22, 2026 at 2:51 PM IST

2 Min Read
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪਾਲੀਵੁੱਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਬਾਲੀਵੁੱਡ 'ਚ ਵੀ ਲੇਖ਼ਕ ਅਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਜਗਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨਵੇਂ ਅਯਾਮ ਸਿਰਜਣ ਵੱਲ ਕਦਮ ਵਧਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੀਅਲ ਅਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਅਣ-ਟਾਈਟਲ ਹਿੰਦੀ ਫ਼ਿਲਮ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ਡਿਊਲ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਐਲਾਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

'ਮੈਡੌਕ ਫਿਲਮਜ਼' ਦੇ ਬੈਨਰ ਹੇਠ ਬਣਾਈ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਇਸ ਫਿਲਮ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਨਿਰਮਾਤਾ ਦਿਨੇਸ਼ ਵਿਜ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਕਈ ਸਫ਼ਲ ਫਿਲਮਾਂ ਨਿਰਮਿਤ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 'ਸ਼ਾਵਾ', 'ਰੂਹੀ', 'ਬਦਲਾਪੁਰ', 'ਭੇੜੀਆ', 'ਮੁੰਜਿਆ', 'ਤਹਿਰਾਨ' ਅਤੇ 'ਸਕਾਈ ਫੌਰਸ' ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਰੋਮਾਂਟਿਕ ਸੰਗ਼ੀਤਮਈ ਕਹਾਣੀ-ਸਾਰ ਅਧਾਰਿਤ ਇਸ ਫ਼ਿਲਮ ਦਾ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਦੇ ਸੁਪਰ ਸਟਾਰ ਸਵ:ਰਾਜੇਸ਼ ਖੰਨਾ ਦੀ ਦੋਹਤੀ ਨੌਮਿਕਾ ਸਰਨ ਖਾਸ ਆਕਰਸ਼ਨ ਹੋਵੇਗੀ, ਜੋ ਇਸ ਫ਼ਿਲਮ ਨਾਲ ਡੈਬਿਊ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਚਰਚਿਤ ਨਵੇਂ ਚਿਹਰੇ ਵੇਦਾਂਗ ਰੈਨਾ ਦੇ ਅੋਪੋਜਿਟ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇਗੀ।

ਜੇਕਰ ਇਸ ਫ਼ਿਲਮ ਦਾ ਲੇਖਣ ਅਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਜਗਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਕਰਿਅਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ 'ਕਿਸਮਤ' (2019) ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹ ਕਈ ਹੋਰ ਬੇਹਤਰੀਣ ਫਿਲਮਾਂ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 2019 ਦੀ ਹਿੰਦੀ ਅਰਥ-ਭਰਪੂਰ ਫਿਲਮ 'ਸਾਂਡ ਕੀ ਆਂਖ' ਦੇ ਸੰਵਾਦ ਲੇਖ਼ਣ ਨਾਲ ਮੁੰਬਈ ਗਲਿਆਰਿਆ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਉਪ-ਸਥਿਤੀ ਦਰਜ਼ ਕਰਵਾਈ ਅਤੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਆਈ ਅਜੇ ਦੇਵਗਣ ਸਟਾਰਰ 'ਸੰਨ ਆਫ ਸਰਦਾਰ 2' ਦੇ ਲੇਖ਼ਣ ਪੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜੇ ਰਹੇ ਹਨ।

ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਫ਼ਿਲਮ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੁਝ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਜਿਸ ਸਬੰਧਤ ਜਿਆਦਾਤਰ ਪਹਿਲੂਆ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਫੇਜ਼ ਅਧੀਨ ਰਿਵੀਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਅਨੁਰਾਗ ਸਿੰਘ, ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ ਅਰੋੜਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਗਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਤੀਜੇ ਅਜਿਹੇ ਮੌਜੂਦਾ ਦੌਰ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਹੋਣਗੇ, ਜੋ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਫਿਲਮ ਨਿਰਮਾਣ ਸੈੱਟਅੱਪ ਨਾਲ ਅਪਣੇ ਨਵੇ ਸਫ਼ਰ ਦਾ ਅਗਾਜ਼ ਕਰਨਗੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ ਕਰਿਅਰ ਲਈ ਇਕ ਅਹਿਮ ਟਰਨਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

