ਪੰਜਾਬੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਫਿਲਮਾਂ ਵੱਲ ਵਧੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਜਗਦੀਪ ਸਿੱਧੂ, ਆਪਣੀ ਇਸ ਹਿੰਦੀ ਫਿਲਮ ਦੀ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਪੂਰੀ

ਜਗਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਹੁਣ ਫਿਲਮ 'ਜਾਨ ਹੈ ਤੂੰ ਮੇਰੀ' ਨਾਲ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਵਿੱਚ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਪਹਿਚਾਣ ਬਣਾਉਣ ਵੱਲ ਵੱਧ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

ਫ਼ਿਲਮ ਜਾਨ ਹੈ ਤੂੰ ਮੇਰੀ (ETV Bharat Special Arrangement)
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : April 20, 2026 at 4:30 PM IST

ਫਰੀਦਕੋਟ: ਪੰਜਾਬੀ ਫ਼ਿਲਮ ਉਦਯੋਗ ਵਿੱਚ ਲੇਖਕ ਅਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਲੱਗ ਪਹਿਚਾਣ ਅਤੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਮੁਕਾਮ ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਜਗਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਹੁਣ ਹਿੰਦੀ ਫ਼ਿਲਮ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਵੇਂ ਅਯਾਮ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਵੱਲ ਵੱਧ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋ ਆਪਣੀ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੀਅਲ ਹਿੰਦੀ ਫ਼ਿਲਮ 'ਜਾਨ ਹੈ ਤੂੰ ਮੇਰੀ' ਦੀ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਪਾਲੀਵੁੱਡ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਈ ਚਿਹਰੇ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ।

ਰੋਮਾਂਟਿਕ ਕਾਮੇਡੀ-ਥ੍ਰਿਲਰ ਅਤੇ ਸੰਗ਼ੀਤਮਈ ਤਾਣੇ-ਬਾਣੇ ਅਧੀਨ ਬੁਣੀ ਇਸ ਫ਼ਿਲਮ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ 'ਮੈਡੌਕ ਫਿਲਮਜ਼' ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਦੀ ਫ਼ਿਲਮ ਨਿਰਮਾਣ ਕੰਪਨੀ ਵਜੋਂ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਬਹੁ-ਚਰਚਿਤ ਅਤੇ ਸਫ਼ਲ ਹਿੰਦੀ ਫਿਲਮਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਨਿਰਮਾਣ ਪੜ੍ਹਾਅ ਤੋਂ ਹੀ ਚਰਚਾ ਦਾ ਕੇਂਦਰ-ਬਿੰਦੂ ਬਣੀ ਇਸ ਫ਼ਿਲਮ ਵਿੱਚ ਵੇਦਾਂਗ ਰੈਨਾ ਲੀਡ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਗਤੀ ਸ਼੍ਰੀਵਾਸਤਵ ਅਤੇ ਨਾਓਮਿਕਾ ਸਰਨ (ਸਵ: ਰਾਜੇਸ਼ ਖੰਨਾ ਦੀ ਪੋਤੀ) ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਸਾਲ 2024 ਵਿੱਚ ਆਈ ਅਤੇ ਹਿੱਟ ਰਹੀ 'ਜੱਟ ਐਂਡ ਜੂਲੀਅਟ 3' ਦਾ ਵੀ ਜਗਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖੀ ਅਤੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਈ 'ਗੋਡੇ ਗੋਡੇ ਚਾਅ 2' ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਪਸੰਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਫਿਲਮ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ ਅਰੋੜਾ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਜੇਕਰ ਜਗਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਇਸ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੀਅਲ ਫ਼ਿਲਮ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਪਹਿਲੂਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਚਿਹਰੇ ਜਿੰਮੀ ਸ਼ੇਰਗਿੱਲ, ਰੁਪਿੰਦਰ ਰੂਪੀ ਅਤੇ ਸਮਰੀਤ ਕੌਰ ਬਾਜਵਾ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬੈਕਡ੍ਰਾਪ ਵੀ ਇਸ ਫ਼ਿਲਮ ਨੂੰ ਚਾਰ ਚੰਨ ਲਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਵੇਗਾ

ਪਾਲੀਵੁੱਡ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਲੇਖ਼ਕ ਅਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਅਧਾਰ ਦਾਇਰਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਲ ਰਹੇ ਜਗਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਦੌਰਾਨ ਲਿਖੀਆਂ ਅਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀਆ ਫਿਲਮਾਂ ਵੱਲ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 'ਸਰਗੀ', 'ਨਿੱਕਾ ਜ਼ੈਲਦਾਰ', 'ਨਿੱਕਾ ਜ਼ੈਲਦਾਰ 2', 'ਨਿੱਕਾ ਜ਼ੈਲਦਾਰ 3', 'ਸੁਰਖੀਬਿੰਦੀ', 'ਛੜਾ', 'ਕਿਸਮਤ', 'ਕਿਸਮਤ 2' ਅਤੇ 'ਸੰਨ ਆਫ ਸਰਦਾਰ 2' ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

