Cannes 2026 ਵਿੱਚ ਜੈਕਲੀਨ ਫਰਨਾਂਡੀਜ਼ ਨੇ ਦਿਖਾਇਆ ਆਪਣੇ ਹੁਸਨ ਦਾ ਜਲਵਾ, ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ

ਕਾਨਸ 2026 ਵਿੱਚ ਜੈਕਲੀਨ ਫਰਨਾਂਡੀਜ਼ (instagram)
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : May 22, 2026 at 9:59 AM IST

ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਕਾਨਸ ਫਿਲਮ ਫੈਸਟੀਵਲ 2026 ਵਿੱਚ ਜੈਕਲੀਨ ਫਰਨਾਂਡੀਜ਼ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਦਿੱਖ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੀਵਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਲੁੱਕ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਿਆ। ਸੁੰਦਰਤਾਂ, ਗ੍ਰੇਸ ਅਤੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਫੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਹਿਜ ਅੰਦਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਦਾਕਾਰਾ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਾਬਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਗਲੋਬਲ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸਟਾਈਲਿਸ਼ ਭਾਰਤੀ ਹਸਤੀਆਂ ਵਿੱਚੋ ਇੱਕ ਕਿਉਂ ਹੈ।

ਰਿਚਰਡ ਕੁਇਨ ਐੱਸ ਐੱਸ '26 ਦੇ ਸੁੰਦਰ ਗਾਊਨ ਵਿੱਚ ਜੈਕਲੀਨ ਨੇ ਮਾਡਰਨ ਕਾਊਚਰ ਟਵਿਸਟ ਦੇ ਨਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਹਾਲੀਵੁੱਡ ਗਲੈਮਰ ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ। ਇਸ ਸਟ੍ਰੈਪਲੇਸ ਗਾਊਨ ਵਿੱਚ ਆਈਵਰੀ ਸ਼ੇਡ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਕਮਾਲ ਦਾ ਲੁੱਕ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਜਿਸਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਲੈਕ ਓਪੇਰਾ ਦਸਤਾਨੇ ਨਾਲ ਪੇਅਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜੋ ਇਸਨੂੰ ਕਲਾਸਿਕ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਨਵਾਂ ਫੈਸ਼ਨ ਲੁੱਕ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਲੁੱਕ ਨੇ ਅਦਾਕਾਰਾ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਦਿਖਾਇਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੁਦਰਤੀ ਦਿੱਖ ਅਤੇ ਆਤਮਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦਾ।

ਇਸ ਲੁੱਕ ਨਾਲ ਅਦਾਕਾਰਾ ਨੇ ਮਹੇਸ਼ ਨੋਟਾਨਾਡਾਸ ਦੇ ਗਹਿਣੇ ਪਾਏ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਜੈਕਲੀਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਦਿਖ ਨੂੰ ਲਗਜ਼ਰੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਮੋਤੀਆਂ ਦੇ ਹਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇਸਦੀ ਏਲੀਗੇਂਟ ਡਿਟੇਲਿੰਗ ਤੱਕ, ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਕਾਨਸ ਵਿੱਚ ਜੈਕਲੀਨ ਦੀ ਇਕ ਗ੍ਰੇਸਫੁੱਲ ਮੌਜ਼ੂਦਗੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ।

ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਇਵੈਂਟ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਜੈਕਲੀਨ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਬਣਾਉਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫੈਸ਼ਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਐਨਰਜੀ ਅਤੇ ਆਤਮਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ, ਜੋ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹਰ ਦਿਖ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਦੀ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਰੈੱਡ ਕਾਰਪੇਟ ਹੋ, ਗਲੋਬਲ ਗਾਲਾ ਹੋ ਜਾਂ ਫਿਰ ਫੈਸ਼ਨ ਇਵੈਂਟ, ਅਦਾਕਾਰਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਜਿਹੇ ਯਾਦਗਾਰ ਸਟਾਇਲ ਪਲ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਉਦੇ ਹਨ।

ਇਸ ਸਾਲ ਕਾਨਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਿੱਖ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗਲੋਬਲ ਫੈਸ਼ਨ ਆਈਕਨ ਹੋਣ ਦੇ ਸਟੇਟਸ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜੋ ਬਹੁਤ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਨੂੰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਊਚਰ ਨਾਲ ਮਿਲਾਉਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬੈਕ-ਟੂ-ਬੈਕ ਗਲੋਬਲ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਚਮਕ ਰਹੀ ਹੈ।

ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਹਿਲਾ ਤੋਂ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਸ ਨਵੇਂ ਲੁੱਕ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁੰਦਰਤਾਂ, ਚਮਕਦੀ ਦਿੱਖ ਅਤੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਮੌਜ਼ੂਦਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਕਾਨਸ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੈਕਲੀਨ ਇਸ ਫੈਸਟੀਵਲ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਭਾਰਤੀ ਹਸਤੀ ਵਿੱਚੋ ਇੱਕ ਬਣ ਕੇ ਉਭਰ ਰਹੀ ਹੈ।

