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ਸੁਸ਼ਾਂਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜਪੂਤ ਦੀ 6ਵੀਂ ਬਰਸੀ: ਭੈਣ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਲਿਖਿਆ ਭਾਵੁਕ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਨੋਟ

ਸੁਸ਼ਾਂਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜਪੂਤ ਦੀ ਮੌਤ ਨੂੰ ਚਾਰ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਅਦਾਕਾਰ ਦੀ ਭੈਣ ਸ਼ਵੇਤਾ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਭਾਵੁਕ ਨੋਟ ਲਿਖਿਆ।

SUSHANT DEATH ANNIVERSARY
ਸੁਸ਼ਾਂਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜਪੂਤ (Instagram)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : June 14, 2026 at 12:01 PM IST

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ਹੈਦਰਾਬਾਦ: 14 ਜੂਨ 2020 ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਅਦਾਕਾਰ ਸੁਸ਼ਾਂਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜਪੂਤ ਦੇ ਦੇਹਾਂਤ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ। ਅੱਜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਨੂੰ ਛੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਸੁਸ਼ਾਂਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜਪੂਤ ਦੀ ਭੈਣ ਸ਼ਵੇਤਾ ਸਿੰਘ ਕੀਰਤੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਛੇਵੀਂ ਬਰਸੀ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਸੁਸ਼ਾਂਤ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਫੋਟੋਆਂ ਪੋਸਟ ਕੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਭਾਵੁਕ ਨੋਟ ਵੀ ਲਿਖਿਆ।

ਅਦਾਕਾਰ ਸੁਸ਼ਾਂਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜਪੂਤ ਦਾ ਜੂਨ 2020 ਵਿੱਚ 34 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਬਾਂਦਰਾ ਸਥਿਤ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਨੋਰੰਜਨ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਨੂੰ ਡੂੰਘਾ ਸਦਮਾ ਲੱਗਾ ਸੀ। 14 ਜੂਨ 2026 ਨੂੰ ਉਸਦੀ ਛੇਵੀਂ ਬਰਸੀ 'ਤੇ ਮਰਹੂਮ ਅਦਾਕਾਰ ਦੀ ਭੈਣ ਸ਼ਵੇਤਾ ਸਿੰਘ ਕੀਰਤੀ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਇੱਕ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੁਸ਼ਾਂਤ ਦੀ ਭਗਵਾਨ ਰਾਮ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਏਆਈ-ਜਨਰੇਟ ਕੀਤੀ ਤਸਵੀਰ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਫੋਟੋਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਯਾਦਾਂ, ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਉਸਦੇ ਡੂੰਘੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ।

ਸ਼ਵੇਤਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨੋਟ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, "ਛੇ ਸਾਲ...ਸਮੇਂ ਬੀਤ ਗਿਆ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਕੁਝ ਆਤਮਾਵਾਂ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜਦੋ ਮੈਂ ਅੱਜ ਭਰਾ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦੀ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਚਲੇ ਗਏ ਸਗੋਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਮੈਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੱਚਿਆਂ ਵਰਗੀ ਉਤਸੁਕਤਾ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਸਿਤਾਰਿਆਂ, ਯੂਨੀਵਰਸ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਮਨ ਦੇ ਰਹੱਸਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਦੇ ਨਾ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਆਕਰਸ਼ਣ ਯਾਦ ਆਉਦਾ ਹੈ।"

ਸ਼ਵੇਤਾ ਨੇ ਨੋਟ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਯਾਦ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ,"ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਦਿਲ ਦੀ ਯਾਦ ਆਉਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਜ਼ਤ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਆਉਦਾ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋ। ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਯਾਦ ਆਉਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਫ਼ਲਤਾ ਵਿੱਚ ਤਰਸ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਉਸਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਸੁੰਦਰ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਈ ਹੈ: ਪਿਆਰ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਇੱਕ ਸਰੀਰ ਸਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇੱਕ ਸੁੰਦਰ ਆਤਮਾ ਦਾ ਅਸਰ ਅਣਗਿਣਤ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਵਿੱਚ ਫੈਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।"

ਨੋਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ਵੇਤਾ ਨੇ ਅੱਗੇ ਲਿਖਿਆ,"ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਗੁੱਸੇ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾਂ ਤਰਸ, ਅਗਿਆਨਤਾ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾਂ ਗਿਆਨ, ਉਦਾਸ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾਂ ਉਮੀਦ ਜਾਂ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਟੈਸਟ ਕਰਨ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾਂ ਪਿਆਰ ਨੂੰ ਚੁਣਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਭਰਾ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਲ ਲਈ ਖੜ੍ਹੇ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਹਿੱਸਾ ਜਿੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦੁੱਖ ਜਿਤਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਲਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਕੇ ਜਿਊਣਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰਿਆਂ ਸੀ।"

ਨੋਟ ਦੇ ਆਖਰੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਵੇਤਾ ਨੇ ਲਿਖਿਆ," ਉਤਸੁਕ ਬਣੋ, ਦਿਆਲੂ ਬਣੋ, ਸਿੱਖਦੇ ਰਹੋ। ਬਿਨਾਂ ਡਰ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਦੇਖੇ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਸਖਤ ਨਾ ਬਣਨ ਦਿਓ। ਕਿਸੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਅਸਲ ਟੈਸਟ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਲੰਬਾ ਸੀ ਸਗੋ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਕਿੰਨੇ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਜਗਾਇਆ। ਇਸ ਪੈਮਾਨੇ 'ਤੇ ਭਰਾ ਅੱਜ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿੰਦਾ ਹਨ। ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।"

ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਸੁਸ਼ਾਂਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜਪੂਤ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਦੀ ਪ੍ਰੇਮਿਕਾ ਰੀਆ ਚੱਕਰਵਰਤੀ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਲਈ ਉਕਸਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮਈ 2025 ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਇੱਕ ਕਲੋਜ਼ਰ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਦਾਕਾਰਾ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

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SUSHANT 6TH DEATH ANNIVERSARY
SHWETA SINGH KIRTI
SUSHANT DEATH ANNIVERSARY

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