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ਨਸੀਮਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸ ਪੰਜਾਬੀ ਮੁਟਿਆਰ 'ਤੇ ਆਇਆ ਸੀ ਨਿੰਮਾ ਦਾ ਦਿਲ? 'ਇਸ਼ਕਨਾਮਾ' ਦੀ ਸੱਚੀ ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਨਵਾਂ ਖੁਲਾਸਾ

'ਇਸ਼ਕਨਾਮਾ' ਵਾਲੇ ਨਿੰਮਾ ਨਸੀਮਾ ਬੇਗਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਸਨ।

ਜੈ ਰੰਧਾਵਾ, ਸ਼ਹਿਨਾਜ਼ ਗਿੱਲ ਅਤੇ ਨਿਰਮਲ ਨਿੰਮਾ
ਜੈ ਰੰਧਾਵਾ, ਸ਼ਹਿਨਾਜ਼ ਗਿੱਲ ਅਤੇ ਨਿਰਮਲ ਨਿੰਮਾ (Pic Credit: Special Arrangement)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : August 1, 2026 at 11:22 AM IST

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ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਦੁਨੀਆਂ-ਭਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਖਾਸੀ ਪਸੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ 'ਇਸ਼ਕਨਾਮਾ', ਜਿਸ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਅਸਲ ਨਾਇਕ ਨਿਰਮਲ ਨਿੰਮਾ ਹਨ, ਜੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਕੁੜੀ ਨਸੀਮਾ ਬੇਗਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬਣ ਮੁਟਿਆਰ ਦੇ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਗ਼ਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਉਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖੁਦ ਅਪਣੀ ਸਵੈ ਜੀਵਨ ਗਾਥਾ 'ਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਅਧਾਰਿਤ ਇੱਕ ਭਾਵਪੂਰਨ ਕਹਾਣੀ ਦੁਆਲੇ ਬੁਣੀ ਗਈ ਹੈ ਉਕਤ ਫਿਲਮ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਇੱਕ ਦਲੇਰ ਅਤੇ ਭਾਵੁਕ ਕੁੜੀ ਨਸੀਮਾ ਬੇਗਮ ਅਤੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇੱਕ ਸਰਹੱਦੀ ਪਿੰਡ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨ ਨਿਰਮਲ ਨਿੰਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰੇਮ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਬੇਹੱਦ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਨਾਲ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿੰਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜੈ ਰੰਧਾਵਾ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਨਾਜ਼ ਗਿੱਲ ਦੁਆਰਾ ਰੂਪਮਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਤਿਹਾਸਕ ਪ੍ਰੇਮ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਕੀਤੀ ਗਈ ਉਕਤ ਫਿਲਮ ਦੀ ਅਸਲ ਨਾਇਕਾ ਨਸੀਮਾ ਅਪਣੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਨਿਰਮਲ ਨਿੰਮਾ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਉਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਆਈ ਦੂਜੀ ਲੜਕੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਦੋਹਾਂ ਨੇ ਪਾਕੀਜ਼ਗੀ ਅਤੇ ਸ਼ਿੱਦਤ ਦੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਅੰਜ਼ਾਮ ਦਿੱਤਾ।

'ਇਸ਼ਕਨਾਮਾ' ਨੂੰ ਵਜ਼ੂਦ ਦੇਣ ਦਾ ਸਬੱਬ ਬਣੇ ਨਾਵਲ ਦੇ ਰਚੇਤਾ ਵੀ ਰਹੇ ਹਨ ਉਕਤ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਅਸਲ ਨਾਇਕ ਨਿਰਮਲ ਨਿੰਮਾ, ਜਿੰਨਾਂ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਅਪਣੀ ਸਵੈ-ਜੀਵਨ ਗਾਥਾ 'ਬਿਖੜੇ ਰਾਹਾਂ ਦੇ ਪਾਂਧੀ' 'ਚ ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨਸੀਮਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਪਹਿਲੀ ਕੁੜੀ ਨੇ ਦਸਤਕ ਦਿੱਤੀ ਉਹ ਸੀ ਸੁਖਵਿੰਦਰ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਹ ਜਨੂੰਨੀਅਤ ਦੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਇਸੇ ਪਾਗਲਪਣ ਅਧੀਨ ਉਨਾਂ ਉਸ ਲਈ ਅਪਣਾ ਪਹਿਲਾ ਨਾਵਲ 'ਦਰਦ ਕੁਹਾਰੇ' ਵੀ ਲਿਖਿਆ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹ ਪਿਆਰ ਭਰਿਆ ਰਿਸ਼ਤਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹ ਸਕਿਆ।

ਪਾਕਿ ਦੇ ਬਲੈਕੀਏ ਯਾਰਾਂ ਨਾਲ ਰਹੀ ਗੂੜੀ ਯਾਰੀ

ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਪਿਛੋਕੜ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆ ਇਸੇ ਸਵੈ-ਜੀਵਨ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ 'ਚ ਨਿਰਮਲ ਨਿੰਮਾ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸ਼ਰਾਬ ਕੱਢਣ, ਬਾਰਡਰ ਪਾਰ ਦੇ ਸਮਗਲਰਾਂ ਨੂੰ ਪਨਾਹ ਦੇਣ ਆਦਿ ਜਿਹੇ ਕਈ ਨਜਾਇਜ਼ ਧੰਦਿਆਂ 'ਚ ਵੀ ਗਲਤਾਨ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਹੀ ਉਸ ਦੀ ਬਚਪਨ ਸਮੇਂ ਕਈ ਬਲੈਕੀਏ ਹਮਉਮਰਾਂ ਨਾਲ ਗੂੜੀ ਰਹੀ, ਜਿੰਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਉਸਨੇ ਸਰਹੱਦੋਂ ਪਾਰ ਆਉਣਾ-ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਸੰਬੰਧਤ ਦੋ ਨੰਬਰੀ ਗੇੜਿਆ ਨੇ ਹੀ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਨਸੀਮਾ ਬੇਗਮ ਨਾਲ ਉਸ ਦੇ ਭਾਵਪੂਰਨ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦਾ ਮੁੱਢ ਬੰਨਿਆਂ।

ਉਕਤ ਸੰਦਰਭ ਅਤੇ ਪਹਿਲੂਆ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਵੀ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੇਮ ਕਹਾਣੀ ਬਿੰਦੂਆਂ 'ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਉਕਤ ਫਿਲਮ 'ਚ ਨਿਰਮਲ ਨਿੰਮਾ ਦੁਆਰਾ ਦਰਸਾਏ ਗਏ ਉਕਤ ਸਵੈ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਨੂੰ ਕਹਾਣੀ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਫਿਲਮ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘੱਟ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ, ਨਿਰਮਲ ਨਿੰਮਾ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦਸ ਨੰਬਰੀਏ ਵਜੋਂ ਵੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਸੰਬੰਧਤ ਅਪਣੇ ਵਿਅਕਤੀਤਵ 'ਤੇ ਲੱਗੇ ਇਸ ਨਾਂਹ-ਪੱਖੀ ਠੱਪੇ ਦਾ ਖਮਿਆਜਾ ਉਹ ਹੁਣ ਤੱਕ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਹਨ।

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NIRMAL SINGH NIMMA
NIMMA FIRST LOVE
ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ ਇਸ਼ਕਨਾਮਾ
ਨਿਰਮਲ ਨਿੰਮਾ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪਿਆਰ
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