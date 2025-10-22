ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਗਾਇਕ ਦੀ ਦਿਲ ਦਾ ਦੌਰਾ ਪੈਣ ਕਾਰਨ ਹੋਈ ਮੌਤ, ਗਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਕਈ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਗੀਤ

ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਗਾਇਕ ਦੀ ਦਿਲ ਦਾ ਦੌਰਾ ਪੈਣ ਕਾਰਨ ਹੋਈ ਮੌਤ, ਗਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਕਈ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਗੀਤ
ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਗਾਇਕ ਦੀ 32 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਦਿਲ ਦਾ ਦੌਰਾ ਪੈਣ ਕਾਰਨ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਗਾਇਕ-ਅਦਾਕਾਰ ਰਿਸ਼ਭ ਟੰਡਨ, ਜਿਸਨੂੰ 'ਫਕੀਰ' ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਦਿਲ ਦਾ ਦੌਰਾ ਪੈਣ ਨਾਲ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਿਸ਼ਭ ਟੰਡਨ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਰਾਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ।
ਗਾਇਕ ਦੇ ਇੱਕ ਕਰੀਬੀ ਦੋਸਤ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਗਾਇਕ ਦੀ 32 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਅਚਾਨਕ ਦਿਲ ਦਾ ਦੌਰਾ ਪੈਣ ਨਾਲ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਗਾਇਕ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਇੱਕ ਸਦਮੇ ਵਜੋਂ ਆਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਤ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਰਿਸ਼ਭ ਟੰਡਨ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਉਪਨਾਮ ਫਕੀਰ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗਾਇਕ ਆਪਣੇ ਨਿਮਰ ਸੁਭਾਅ ਲਈ ਵੀ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਇੱਕ ਅਦਾਕਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਹ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਗਾਇਕ ਅਤੇ ਸੰਗੀਤਕਾਰ ਵੀ ਸੀ। ਰਿਸ਼ਭ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕਰੀਅਰ ਇੱਕ ਗਾਇਕ ਵਜੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਅਦਾਕਾਰੀ ਵਿੱਚ ਨਾਂਅ ਬਣਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੰਗੀਤ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ। ਗਾਇਕ ਸੰਗੀਤ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਆਤਮਾ ਮੰਨਦਾ ਸੀ। 10 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੀਤ "ਇਸ਼ਕ ਫਕੀਰਾਨਾ" ਨੇ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚਿਆ ਅਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਇੱਕ ਪਸੰਦੀਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਗਾਣੇ ਨੂੰ ਯੂਟਿਊਬ 'ਤੇ 20 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੋ ਫਿਲਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਸੰਗੀਤ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਿਸ਼ਭ ਜਾਨਵਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰ ਲਈ ਵੀ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨਾਲ ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕਈ ਬਿੱਲੀਆਂ, ਕੁੱਤੇ ਅਤੇ ਪੰਛੀ ਸਨ।
ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰਿਸ਼ਭ ਦੇ ਕਈ ਗਾਣੇ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਦੇਹਾਂਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਰਿਲੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਸਨ। ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ ਅਤੇ ਦੋਸਤ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਭਾਵੁਕ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਆਲੂ ਵਿਅਕਤੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਭਾਵੁਕ ਕਲਾਕਾਰ ਵਜੋਂ ਯਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਰਿਸ਼ਭ ਟੰਡਨ ਦੇ ਅਚਾਨਕ ਦੇਹਾਂਤ 'ਤੇ ਸੰਗੀਤ ਅਤੇ ਫਿਲਮ ਜਗਤ ਸਦਮੇ ਵਿੱਚ ਹੈ।
