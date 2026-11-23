ਈਸ਼ਾ ਸਿੰਘ-ਅਵਿਨਾਸ਼ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੇ ਬ੍ਰੇਕਅੱਪ ਵਿਵਾਦ 'ਚ ਨਵਾਂ ਮੋੜ, ਭਰਾ ਰੁਦਰਾਕਸ਼ ਨੇ ਲੀਕ ਕੀਤੀ ਨਿੱਜੀ ਚੈਟ
ਈਸ਼ਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਭਰਾ ਰੁਦਰਾਕਸ਼ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਵਿਨਾਸ਼ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਨਿੱਜੀ ਚੈਟ ਦਾ ਸਕ੍ਰੀਨਸ਼ਾਟ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : November 23, 2026 at 4:14 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਟੀਵੀ ਅਦਾਕਾਰਾ ਈਸ਼ਾ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਅਵਿਨਾਸ਼ ਮਿਸ਼ਰਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਖ਼ਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਵਿਨਾਸ਼ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਈਸ਼ਾ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬ੍ਰੇਕਅੱਪ ਹੋਇਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਫਵਾਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਈਸ਼ਾ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਪਿਛਲੇ ਐਤਵਾਰ ਆਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਅਵਿਨਾਸ਼ ਦੇ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਸੰਬੰਧਾਂ ਬਾਰੇ ਬਿਆਨ ਦਾ ਨਾਮ ਲਏ ਬਿਨਾਂ ਖੰਡਨ ਕੀਤਾ।
ਈਸ਼ਾ ਦੇ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਕੁਝ ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ ਉਸਦੇ ਭਰਾ ਰੁਦਰਾਕਸ਼ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਇੱਕ ਵਟਸਐਪ ਚੈਟ ਦਾ ਸਕ੍ਰੀਨਸ਼ਾਟ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਵਿੱਚ ਹਲਚਲ ਮੱਚ ਗਈ। ਸੁਨੇਹੇ ਵਿੱਚ ਅਵਿਨਾਸ਼ ਆਪਣੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਂਦਾ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸਨੂੰ ਉਸਨੇ "ਗਲਤੀ" ਕਿਹਾ, ਉਸ ਲਈ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗਦਾ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਰੁਦਰਾਕਸ਼ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ (23 ਨਵੰਬਰ) ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਸਟੋਰੀ 'ਤੇ ਸਕ੍ਰੀਨਸ਼ਾਟ ਪੋਸਟ ਕੀਤਾ। ਚੈਟ ਵਿੱਚ ਉਸਦੇ ਵੌਇਸ ਨੋਟਸ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਵਿਨਾਸ਼ ਦੇ ਸੁਨੇਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਈਸ਼ਾ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸੰਬੰਧਾਂ ਬਾਰੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਇੱਕ ਸੁਨੇਹੇ ਵਿੱਚ ਅਵਿਨਾਸ਼ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, "ਭਰਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਜੋ ਕੀਤਾ ਉਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਲਤੀ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਤੇ ਸ਼ਰਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਹਰ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ 'ਤੇ ਪਛਤਾਵਾ ਹੈ।"
ਰੁਦਰਾਕਸ਼ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਵੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ, ਅਵਿਨਾਸ਼ 'ਤੇ ਚੈਟ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਮੰਨਣ ਅਤੇ ਫਿਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਹਾਣੀ ਬਦਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ। ਇੱਕ ਸਕ੍ਰੀਨਸ਼ਾਟ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸਨੇ ਲਿਖਿਆ, "ਇਹ ਸਬੂਤ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਖੁਦ 1 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਇਹ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਸ ਕੋਲ ਕਹਾਣੀ ਬਦਲਣ ਲਈ ਬੇਵਫ਼ਾਈ ਦੇ ਗੀਤ ਗਾਉਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਹੈ।"
ਰੁਦਰਾਕਸ਼ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਪੋਸਟ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਤਰਕ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਨਫ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਫੈਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਨਫ਼ਰਤ ਭੜਕਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਉਸਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਈਸ਼ਾ ਖੁਦ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਦੋਸਤਾਨਾ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਹੁਣ ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋ ਜਾਂ ਨਾ ਕਰੋ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ।"
ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਉਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ ਈਸ਼ਾ ਅਤੇ ਅਵਿਨਾਸ਼, ਜੋ ਕਿ ਬਿੱਗ ਬੌਸ 18 ਦੌਰਾਨ ਕਰੀਬ ਆਏ ਸਨ, ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਅਨਫਾਲੋ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੋਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਡਿਲੀਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਈਸ਼ਾ ਦੀ ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਇੱਕ ਵੌਇਸ ਨੋਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਵਿਨਾਸ਼ 'ਤੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ। ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਟੀਵੀ ਅਦਾਕਾਰਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਸਟੋਰੀਜ਼ ਸੈਕਸ਼ਨ 'ਤੇ ਇੱਕ ਲੰਮਾ ਨੋਟ ਲਿਖਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਸਦੀ ਚੁੱਪੀ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
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