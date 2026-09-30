'ਬਿੱਗ ਬੌਸ 20' ਦੇ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਈਸ਼ਾ ਰਿਖੀ ਦਾ ਭਾਵੁਕ ਨੋਟ, ਬੋਲੀ-ਹੰਝੂਆਂ ਅਤੇ ਯਾਦਾਂ...

'ਬਿੱਗ ਬੌਸ 20' ਦੇ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਈਸ਼ਾ ਰਿਖੀ ਦਾ ਭਾਵੁਕ ਨੋਟ, ਬੋਲੀ-ਹੰਝੂਆਂ ਅਤੇ ਯਾਦਾਂ...
ਅਦਾਕਾਰਾ ਈਸ਼ਾ ਰਿਖੀ ਨੇ 'ਬਿੱਗ ਬੌਸ 20' ਦੇ ਘਰ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਇੱਕ ਭਾਵੁਕ ਨੋਟ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : September 30, 2026 at 9:45 AM IST
ਮੁੰਬਈ: ਪੰਜਾਬੀ ਅਦਾਕਾਰਾ ਈਸ਼ਾ ਰਿਖੀ, ਜੋ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਰਿਐਲਿਟੀ ਸ਼ੋਅ 'ਬਿੱਗ ਬੌਸ 20' ਦੇ ਘਰ ਤੋਂ 3 ਹਫ਼ਤੇ ਅੰਦਰ ਬਿਤਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਹਰ ਆਈ ਹੈ, ਉਸ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਇੱਕ ਭਾਵੁਕ ਨੋਟ ਲਿਖਿਆ।
ਇਸ ਮੁਸ਼ਕਲ ਅਤੇ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਅਨੁਭਵ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਅਤੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਈਸ਼ਾ ਰਿਖੀ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਲੋਂ ਨੋਟ ਲਿਖਿਆ। ਇੱਕ ਸੁਨੇਹੇ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਈਸ਼ਾ ਰਿਖੀ ਨੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਯਾਤਰਾ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਭਰੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪਲ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਉਸਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਲੱਗਿਆ।
ਉਸਨੇ ਲਿਖਿਆ, "ਬਿੱਗ ਬੌਸ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ 3 ਹਫ਼ਤੇ...3 ਹਫ਼ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ, ਅਨੁਭਵਾਂ, ਚੁਣੌਤੀਆਂ, ਹਾਸੇ, ਹੰਝੂਆਂ ਅਤੇ ਯਾਦਾਂ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਜੋ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਰੱਖਾਂਗੀ। ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਸਮਰਥਨ ਮੇਰੇ ਲਈ ਕਿੰਨਾ ਮਾਇਨੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ, ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਹਰ ਰਾਏ, ਹਰ ਸੰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਹਰ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ, ਜੋ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ।"
ਹਸੀਨਾ ਨੇ ਅੱਗੇ ਲਿਖਿਆ, "ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਹਫ਼ਤੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਮੈਂ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਟੁੱਟ ਗਈ ਹਾਂ, ਅਜਿਹੇ ਪਲ ਆਏ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਪਲ ਆਏ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾ ਸਕੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ।"
ਉਸਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਮੈਂ ਜਾਣਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਅਫ਼ਸੋਸ ਹੈ। ਮੈਂ ਅਜੇ ਵੀ ਸਭ ਕੁਝ ਸਮਝ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਜਾਣ ਰਹੀ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਪੂਰੇ ਅਨੁਭਵ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਬਕ ਵਜੋਂ ਲੈ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਆਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਮੇਰੇ ਲਈ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਅਰਥ ਹੈ।"
ਈਸ਼ਾ ਦੀ ਇਹ ਭਾਵੁਕ ਪੋਸਟ ਬਿੱਗ ਬੌਸ 20 ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਆਈ ਹੈ। ਸ਼ੋਅ 'ਤੇ ਉਸਦੇ ਰਹਿਣ ਨੇ ਬਹੁਤ ਚਰਚਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਰੈਪਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਘਰ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਈ ਸੀ।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਅਗਸਤ ਵਿੱਚ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਈਸ਼ਾ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਸਾਂਝੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਨਿੱਜਤਾ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਬਾਰੇ ਅੰਦਾਜ਼ਾਂ ਨਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਬਿੱਗ ਬੌਸ ਦੇ ਘਰ ਦੌਰਾਨ ਈਸ਼ਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਾਰੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਚਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਉਸਦੀ ਨਿੱਜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀਆਂ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣੀ ਰਹੀ।
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