ETV Bharat / entertainment

22 ਸਾਲਾਂ ਟੀਵੀ ਅਦਾਕਾਰਾ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮਾ ਵਿੱਚ ਡੈਬਿਊ, ਗੁਰਨਾਮ ਭੁੱਲਰ ਨਾਲ ਕਰੇਗੀ ਰੁਮਾਂਸ

ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ "ਇਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਲੇਖੇ" ਨਾਲ ਈਸ਼ਾ ਮਾਲਵੀਆ ਪਾਲੀਵੁੱਡ ਵਿੱਚ ਡੈਬਿਊ ਕਰਦੀ ਨਜ਼ਰੀ ਪਏਗੀ।

Isha Malviya Film Ishqan De Lekhe
Isha Malviya Film Ishqan De Lekhe (Pic Credit: IANS)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : January 19, 2026 at 7:03 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ਮੁੰਬਈ: ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਅਦਾਕਾਰਾ ਈਸ਼ਾ ਮਾਲਵੀਆ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਰੁਮਾਂਟਿਕ ਫਿਲਮ "ਇਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਲੇਖੇ" ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਪਰਦੇ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਅਦਾਕਾਰਾ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫਿਲਮ ਉਸ ਲਈ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਇਨੇ ਰੱਖਦੀ ਹੈ।

ਈਸ਼ਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਫਿਲਮ ਮੇਰੇ ਲਈ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਇਨੇ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜ੍ਹੀ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰੀ ਪਹਿਲੀ ਵੱਡੇ ਪਰਦੇ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਤੇ ਸੁੰਦਰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਫਿਲਮ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਦਰਸ਼ਕ ਉਹੀ ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਗੇ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਇਸ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਫਿਲਮ ਇੱਕ ਡੈਬਿਊ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਸੁਪਨਾ ਹੈ, ਜੋ ਮੈਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਜੀਉਂਦੀ ਆਈ ਹਾਂ।"

ਅਦਾਕਾਰਾ ਪੰਜਾਬੀ ਅਦਾਕਾਰ ਗੁਰਨਾਮ ਭੁੱਲਰ ਦੇ ਨਾਲ ਅਭਿਨੈ ਕਰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇਗੀ। ਇਹ ਫਿਲਮ 6 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਥੀਏਟਰ ਵਿੱਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਈਸ਼ਾ ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨਾਲ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਦਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਨਿਊਜ਼ਵਾਇਰ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਹਾਊਸ ਅਤੇ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਪਤ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੀ ਵੱਧਦੀ ਉਤਸੁਕਤਾ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਿਆ।

ਵਿਕਾਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇੱਕ ਸਰੋਤ ਨੇ ਨਿਊਜ਼ਵਾਇਰ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ, "ਈਸ਼ਾ ਮਾਲਵੀਆ ਦੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਤਿਆਰੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ ਉਸਦਾ ਵੱਡਾ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਡੈਬਿਊ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।" ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਨਿੱਜਤਾ ਵੀ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਬਣਾਈ ਰੱਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਿਰਮਾਤਾ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਹੀ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਇਹ 2021 ਵਿੱਚ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਈਸ਼ਾ ਨੇ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਸ਼ੋਅ "ਉਡਾਰੀਆਂ" ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਅਦਾਕਾਰੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਉਸਨੇ ਜੈਸਮੀਨ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਨਿਭਾਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਵਿੱਚ ਅੰਕਿਤਾ ਗੁਪਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਚਾਹਰ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਅਭਿਨੈ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਦੂਜੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਵਿੱਚ ਟਵਿੰਕਲ ਅਰੋੜਾ ਅਤੇ ਹਿਤੇਸ਼ ਭਾਰਦਵਾਜ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।

ਫਿਰ ਈਸ਼ਾ ਨੂੰ 2023 ਵਿੱਚ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਸੁਪਰਸਟਾਰ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਦੁਆਰਾ ਹੋਸਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਰਿਐਲਿਟੀ ਸ਼ੋਅ "ਬਿੱਗ ਬੌਸ" ਦੇ 17ਵੇਂ ਐਡੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ। ਉਸਨੇ "ਪਾਓ ਕੀ ਜੁੱਤੀ" ਸਮੇਤ ਸੰਗੀਤ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਗੌਹਰ ਖਾਨ ਨਾਲ ਸ਼ੋਅ 'ਲਵਲੀ ਲੋਲਾ' ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਈ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:

TAGGED:

ISHA MALVIYA FILM ISHQAN DE LEKHE
ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ ਇਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਲੇਖੇ
ਈਸ਼ਾ ਮਾਲਵੀਆ
ISHA MALVIYA IN POLLYWOOD
ISHA MALVIYA FIRST PUNJABI FILM

Quick Links / Policies

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.