INTERVIEW: ਬਾਲੀਵੁੱਡ 'ਚ 4 ਦਹਾਕਿਆਂ ਦਾ ਸਫ਼ਰ, ਹੁਣ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮਾਂ ਦੀ ਉਡੀਕ 'ਚ ਨਰੇਸ਼ ਗੋਸੈਨ
ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਪਰਮਜੀਤ ਫਰੀਦਕੋਟ ਨੇ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਅਦਾਕਾਰ ਨਰੇਸ਼ ਗੋਸੈਨ ਨਾਲ ਖਾਸ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : September 23, 2026 at 12:42 PM IST
Naresh Gosain Interview: ਸਾਲ 1988 'ਚ ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ ਉੱਪਰ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਹੋਏ ਸ਼ਾਹਰੁਖ ਖਾਨ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਅਤੇ ਪਾਪੂਲਰ ਟੀਵੀ ਸ਼ੋਅਜ਼ 'ਦਿਲ ਦਰਿਆ' ਅਤੇ 'ਦੂਸਰਾ ਕੇਵਲ' ਦਾ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਰਹੇ ਹਨ ਦਿੱਗਜ ਅਦਾਕਾਰ ਨਰੇਸ਼ ਗੋਸੈਨ, ਜੋ ਅੱਜ 4 ਦਹਾਕਿਆ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਿਨੇਮਾ ਅਤੇ ਓਟੀਟੀ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਅਪਣਾ ਵਜ਼ੂਦ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ 'ਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਫ਼ਲ ਰਹੇ ਹਨ।
ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਅਤੇ 'ਗੁਲਾਬ ਜਾਮੁਨ' ਦੇ ਨਾਂਅ ਨਾਲ ਮਸ਼ਹੂਰ ਇਸ ਹੋਣਹਾਰ ਅਦਾਕਾਰ ਨਾਲ ਉਨਾਂ ਦੇ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਘਰ ਵਿਖੇ ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਉਚੇਚੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਮਕੈਨੀਕਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਸ ਮਾਣਮੱਤੇ ਅਦਾਕਾਰ ਨੇ ਰਸਮੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਸਾਲ 2008 ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਦਿਬਾਕਰ ਬੈਨਰਜੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਿਤ ਫਿਲਮ "ਓਏ ਲੱਕੀ! ਲੱਕੀ ਓਏ! ਨੇ ਕਰੀਅਰ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਮੋੜ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹਿੰਦੀ ਸਿਨੇਮਾ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਪਿਆਰ ਸਨੇਹ ਮਿਲਿਆ।
ਉਨਾਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ "ਅਦਾਕਾਰੀ ਦੇ ਬੱਝੇ ਮੁੱਢ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਥੀਏਟਰ ਕਲਾਕਾਰ ਵਜੋਂ ਉਤਰਾਅ-ਚੜਾਅ ਭਰੇ ਪੈਂਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਸਫ਼ਰ ਦਾ ਅਗਾਜ਼ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ 1972 'ਚ ਰਾਮਲੀਲਾ ਮੰਚਨ 'ਚ (ਭਗਵਾਨ ਰਾਮ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਨਾਟਕੀ ਲੋਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ) ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਪਹਿਚਾਣ ਮਿਲੀ। ਉਪੰਰਤ ਸਿਨੇਮਾ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ਭੱਲ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਸੁਭਾਸ਼ ਘਈ ਦੀ "ਕਾਂਚੀ" ਵਿੱਚ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਭਾਗਵਤ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਲਾਕਬਸਟਰ "NH10" ਅਤੇ ਵੈੱਬ ਸੀਰੀਜ਼ "ਮਿਰਜ਼ਾਪੁਰ" ਵਿੱਚ "ਲਾੜੇ ਦਾ ਚਾਚਾ" ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ।"
ਪੰਜਾਬ ਸੰਬੰਧੀ ਆਪਣੀ ਭਾਵਨਾ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਮੇਰੀ ਰੂਹ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਵੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਅਕਸਰ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇਖਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਲੱਗਦਾ ਯਾਰ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਇੱਕ ਸਾਨੂੰ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਉਤੇ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਗੌਡਫਾਦਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਬੰਬੇ ਦੀ ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਅਪਣਾ ਲਿਆ, ਅੱਜ ਵੀ ਕੰਮ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬਾਬੇ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ।"
ਛੋਟੇ ਪਰਦੇ, ਸਿਨੇਮਾ ਅਤੇ ਓਟੀਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਐਡ ਫਿਲਮਾਂ ਦਾ ਵੀ ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਚਰਚਿਤ ਚਿਹਰਾ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ ਇਹ ਬਾਕਮਾਲ ਅਦਾਕਾਰ, ਜਿੰਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਚਾਣ ਨੂੰ ਹੋਰ ਗੂੜੇ ਰੰਗ ਦੇਣ ਵਿੱਚ 'ਗੁਲਾਬ ਜਾਮੁਨ ਐਡ' ਦਾ ਵੀ ਅਹਿਮ ਯੋਗਦਾਨ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰ-ਘਰ ਦਾ ਜਾਣਿਆ ਪਛਾਣਿਆ ਚਿਹਰਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਅਗਾਮੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਪ੍ਰਤਿਭਾਵਾਨ ਅਦਾਕਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮਾ ਲਈ ਵੀ ਬਤੌਰ ਅਦਾਕਾਰ ਕੁਝ ਖਾਸ ਕਰਨ ਵੱਲ ਤਰੱਦਦਸ਼ੀਲ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਸੰਬੰਧਤ ਕੁਝ ਮੂਲ ਜੜਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਿਰਦਾਰ ਕਰਨਾ ਉਨਾਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਰਹੇਗੀ।
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