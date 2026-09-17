INTERVIEW: ਕਰੀਨਾ ਕਪੂਰ ਦੀ ਨਵੀਂ ਥ੍ਰਿਲਰ ਫਿਲਮ ‘ਦਾਇਰਾ’, DCP ਅਜੂਨੀ ਬਣ ਦਿਖਾਏਗੀ ਦਮਦਾਰ ਅੰਦਾਜ਼
ਕਰੀਨਾ ਕਪੂਰ ਜਲਦ ਹੀ ਮੇਘਨਾ ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਦੀ ਨਵੀਂ ਅਪਰਾਧ ਥ੍ਰਿਲਰ ਫਿਲਮ 'ਦਾਇਰਾ' ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗੀ।
By Seema Sinha
Published : September 17, 2026 at 1:26 PM IST
Kareena Kapoor Interview: ਕਰੀਨਾ ਕਪੂਰ ਖਾਨ ਨੇ ਮੇਘਨਾ ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਅਤੇ 'ਦਾਇਰਾ' ਵਿੱਚ ਇੱਕ "ਸ਼ਾਂਤ ਅਤੇ ਸੰਜਮੀ" ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਕਿ ਰੂੜ੍ਹੀਵਾਦੀ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਮੇਘਨਾ ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਪਰਾਧ ਥ੍ਰਿਲਰ 'ਦਾਇਰਾ' ਵਿੱਚ ਕਰੀਨਾ ਕਪੂਰ ਖਾਨ ਡੀਸੀਪੀ ਅਜੂਨੀ ਕੋਹਲੀ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਸ਼ਾਂਤ, ਸੰਜਮੀ ਅਤੇ ਨਿਯਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੈ, ਜੋ ਇੱਕ ਮੁਸ਼ਕਲ ਅਤੇ ਬੇਰਹਿਮ ਕੇਸ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਦੀ ਹੈ।
ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਰੀਨਾ ਕਪੂਰ ਖਾਨ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੁਦਰਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣਾ ਪਿਆ, ਜਿਸ ਲਈ ਉਹ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਆਪਣੀ ਊਰਜਾਵਾਨ ਅਦਾਕਾਰੀ ਸ਼ੈਲੀ ਨੂੰ ਵੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਪਿਆ। ਪਰ 'ਅਜੂਨੀ' ਦੇ ਸ਼ਾਂਤ ਅਤੇ ਸੰਜਮੀ ਸੁਭਾਅ ਨੇ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਨੂੰ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਥਕਾ ਦਿੱਤਾ।
ਇਸ ਕ੍ਰਾਈਮ ਥ੍ਰਿਲਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਭੂਮਿਕਾ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਰੀਨਾ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, "ਇਹ ਮੇਰੇ ਕਰੀਅਰ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਕਿਰਦਾਰ ਹੈ। ਅਜੂਨੀ ਸ਼ਾਂਤ ਹੈ, ਸਮਝਣ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸਥਿਤੀਆਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਸਲ ਸੁਭਾਅ ਨੂੰ ਮੁਸਕਰਾਹਟ ਨਾਲ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਤੀਬਰ ਅਨੁਭਵ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਇਹ ਸੱਚਮੁੱਚ ਥਕਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਸੀ।"
ਕੀ ਹੈ ਫਿਲਮ 'ਦਾਇਰਾ' ਦੀ ਕਹਾਣੀ
ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿਨੇਮੈਟੋਗ੍ਰਾਫਰ ਸੌਰਭ ਗੋਸਵਾਮੀ ਦੀ ਵਿਜ਼ੂਅਲ ਭਾਸ਼ਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸ਼ੌਟਾਂ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਅਦਾਕਾਰਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰਿਆਂ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, "ਮੇਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸ਼ੌਟਾਂ ਵਿੱਚ ਕੈਮਰਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੇਰੇ ਚਿਹਰੇ 'ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਮੇਰੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੰਬਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਸੋਚਦੀ ਸੀ, 'ਉਹ ਬੇਬੋ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਦੋਂ ਆਵੇਗਾ?' (ਹੱਸਦੀ ਹੈ) ਅਤੇ ਮੇਘਨਾ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ, 'ਨਹੀਂ,'। ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੰਜਮੀ ਕਿਰਦਾਰ ਹੈ, ਇਸਨੇ ਮੇਰੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਪਹਿਲੂ ਜੋੜਿਆ।"
"ਦਾਇਰਾ" ਇੱਕ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਜਾਂਚ ਡਰਾਮਾ ਹੈ, ਜੋ ਸੱਚੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੈ, ਜੋ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧ, ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਮਾਜ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਰੀਨਾ ਕਪੂਰ ਮਲਿਆਲਮ ਸੁਪਰਸਟਾਰ ਪ੍ਰਿਥਵੀਰਾਜ ਸੁਕੁਮਾਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਡੀਸੀਪੀ ਰਮਨ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਜੂਨੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਹਰ ਨਿਯਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਰਮਨ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵਧੇਰੇ ਹਮਲਾਵਰ ਪਹੁੰਚ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।
ਕਰੀਨਾ ਕਪੂਰ ਖਾਨ ਨੇ ਸੁਕੁਮਾਰਨ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਔਨ-ਸਕ੍ਰੀਨ ਜੋੜੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਅੰਤਰ-ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਮਿਸ਼ਰਣ ਵਜੋਂ ਦਰਸਾਇਆ। ਇਸਨੂੰ "ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਛੋਲੇ ਅਤੇ ਕੇਰਲ ਤੋਂ ਮਟਨ" ਵਜੋਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਕੀਤਾ। ਉਸਨੇ ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਖੁਸ਼ੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਥਾਨ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਫਿਲਮ ਉਦਯੋਗ ਮਾਇਨੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਖ਼ਰਕਾਰ ਉਹ ਸਾਰੇ ਅਦਾਕਾਰ ਹਨ।
ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ, "ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਘਨਾ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਜੋੜੀ ਬਣਾਉਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ ਅਤੇ ਦੋ ਅਦਾਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਹਰ ਕੋਈ ਮੇਘਨਾ, ਪ੍ਰਿਥਵੀਰਾਜ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇਸ ਨਵੇਂ ਸਹਿਯੋਗ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਕਿਸਮਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਉੱਤਰ, ਦੱਖਣ, ਪੂਰਬ ਜਾਂ ਪੱਛਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ...ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਅਦਾਕਾਰ ਹਾਂ।"
ਮੇਘਨਾ ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਕਰੀਨਾ ਦਾ ਤਜ਼ਰਬਾ
ਮੇਘਨਾ ਨੂੰ "ਟਾਸਕਮਾਸਟਰ" ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਕਰੀਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਦੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ, ਉਸਦੀ ਨਿੱਘ ਅਤੇ ਦਿਆਲਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੀ ਡੂੰਘੀ ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ। 45 ਸਾਲਾਂ ਅਦਾਕਾਰਾ ਨੇ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਅਜੂਨੀ ਦੇ ਪਹਿਰਾਵੇ ਵਿੱਚ ਮਾਮੂਲੀ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਵੀ ਮੇਘਨਾ ਕਿਰਦਾਰ ਲਈ ਆਪਣੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ 'ਤੇ ਅਡੋਲ ਰਹੀ।
"ਮੈਂ ਮੇਘਨਾ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ, 'ਕੀ ਅਸੀਂ ਕੱਪੜੇ ਥੋੜੇ ਕੱਸ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਢਿੱਲੇ ਹਨ?' ਅਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ, 'ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਰੈਕਟਰ ਦੀ ਫਿਗਰ ਦਾ ਕੋਈ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ।' ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਾਡੇ ਪਹਿਰਾਵੇ, ਸਲੀਵਜ਼...ਸਭ ਕੁਝ ਵੀ ਦੇਖਦੀ ਸੀ (ਹੱਸਦੀ ਹੈ)। ਉਹ ਜਾਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕਾਬੂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਅਤੇ ਦਿਆਲੂ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਸਦਾ ਸੈੱਟ 'ਤੇ ਪੂਰਾ ਕੰਟਰੋਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ 26 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਕਰੀਅਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਮੇਘਨਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੈਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਦੀਆਂ ਉਂਗਲਾਂ 'ਤੇ ਰਹਿਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਮੈਂ ਸੈੱਟ 'ਤੇ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਮੇਘਨਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਵੇ। ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਅਦਾਕਾਰਾ ਹਾਂ, ਇਹੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਅਦਾਕਾਰਾਂ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਉਹ ਮਾਹੌਲ ਅਤੇ ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਘਨਾ ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਦੀ ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੀਨ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।"
ਪੁਲਿਸ ਅਫ਼ਸਰ ਬਣੇਗੀ ਕਰੀਨਾ ਕਪੂਰ
ਕਰੀਨਾ ਕਪੂਰ ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਡੀਸੀਪੀ ਅਜੂਨੀ, ਰੂੜ੍ਹੀਵਾਦੀ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਕਾਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਔਰਤ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਆਮ ਧਾਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਖਾਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਮਰਦਾਨਾ ਹੈ, ਬੰਦੂਕ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇ ਦੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਮੇਘਨਾ ਬਹੁਤ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਔਰਤ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ, ਜੋ ਸੱਚਮੁੱਚ ਇੱਕ ਔਰਤ ਹੋਵੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨਾਰੀਵਾਦ ਹੋਵੇ, ਜੋ ਲਿਪਸਟਿਕ ਲਗਾਵੇ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਸਖ਼ਤ ਵੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਮੁਸਕਰਾਹਟ ਨਾਲ ਕਰੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਜੂਨੀ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਨੂੰ ਸੜਕ 'ਤੇ ਤੁਰਦੇ ਦੇਖਿਆ ਹੈ।"
ਇਸ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਕ੍ਰਾਈਮ ਥ੍ਰਿਲਰ ਲਈ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਗੀਤਕਾਰ ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਨੇ ਫਿਲਮ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਗੀਤ "ਸੱਚ ਕਾ ਦਾਇਰਾ" ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਅਮਿਤ ਤ੍ਰਿਵੇਦੀ ਨੇ ਰਚਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਬੀ ਪ੍ਰਾਕ ਨੇ ਗਾਇਆ ਹੈ। ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਡੂੰਘੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਸਬੰਧ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਰੀਨਾ ਨੇ ਇਸ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ "ਪੂਰਾ-ਚੱਕਰ ਵਾਲਾ ਪਲ" ਦੱਸਿਆ। ਉਸਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਨਾਲ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਤੋਂ ਰਿਸ਼ਤਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਕਰੀਅਰ ਦੇ ਇਸ ਪੜਾਅ 'ਤੇ ਕਰੀਨਾ ਕਪੂਰ ਖਾਨ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਚੰਗੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਉਸਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।
"ਸਾਡੇ ਉਦਯੋਗ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਫਾਰਮੂਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਚੋਣ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਘੱਟ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਪਰ ਕੁਝ ਹੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਹਨ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਘਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ; ਸਾਨੂੰ ਸਕ੍ਰਿਪਟਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ।"
ਚਾਹੇ ਇਹ "ਉੜਤਾ ਪੰਜਾਬ" ਵਿੱਚ ਡਰੱਗ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੀ ਗੰਭੀਰ ਅਤੇ ਸਿੱਧੀ-ਸਾਦੀ ਡਾਕਟਰ ਪ੍ਰੀਤ ਸਾਹਨੀ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਹੋਵੇ, "ਜਾਨੇ ਜਾਨ" ਵਿੱਚ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਅਤੇ ਸੰਜਮੀ ਸਿੰਗਲ ਮਾਂ ਮਾਇਆ ਡਿਸੂਜ਼ਾ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਡੈਬਿਊ "ਦ ਬਕਿੰਘਮ ਮਰਡਰਜ਼" ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੀ ਦੁਖੀ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼-ਭਾਰਤੀ ਜਾਸੂਸ ਜਸਮੀਤ ਭਾਮਰਾ...ਉਸਨੇ ਪਰਦੇ 'ਤੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਨਿਭਾਇਆ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਿਭਾਇਆ ਹੈ, ਉਸਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਗਲੈਮਰ ਅਦਾਕਾਰਾ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਫਿਲਮਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ।
ਉਸਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਇੱਕ ਅਦਾਕਾਰ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਇੱਕ ਖਾਸ ਡੱਬੇ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਕਦੇ ਵੀ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਗਲੈਮਰਸ ਅਕਸ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਕਸ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਇੱਕ ਕਲਾਕਾਰ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਵਿਭਿੰਨ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰਾਂ, ਜੋ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਇਹ "ਚਮੇਲੀ" ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਜਾਂ "ਰਿਫਿਊਜੀ" ਵਰਗੀ ਵਿਲੱਖਣ ਭੂਮਿਕਾ ਚੁਣਨਾ।
ਕੰਮ ਤੋਂ ਸੰਨਿਆਸ ਲੈਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਬੋਲੀ ਕਰੀਨਾ ਕਪੂਰ
ਕਰੀਨਾ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ 'ਜਬ ਵੀ ਮੈੱਟ' ਤੋਂ ਗੀਤ ਵਜੋਂ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਉਸਦੇ ਅਦਾਕਾਰੀ ਕਰੀਅਰ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਤਰ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਅਤੇ ਦਿਲੋਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪੌਪ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਵਿੱਚ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ, "ਬੇਸ਼ੱਕ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੈਂ ਹੀ ਰਹਾਂਗੀ; ਇਹ ਇੱਕ ਅਦਾਕਾਰਾ ਵਜੋਂ ਮੇਰੇ ਕੰਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਨਿਭਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਨਾਲੋਂ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਚੁਣ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਮੇਘਨਾ ਦੀ ਫਿਲਮ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਯਾਦ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੇਰਾ ਜਲਦੀ ਹੀ ਸੰਨਿਆਸ ਲੈਣ ਦਾ ਕੋਈ ਇਰਾਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਅਜੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਬਾਕੀ ਹੈ।" headlines
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