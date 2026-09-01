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ਕਿਵੇਂ ਕਾਰ ਸਮੇਤ ਪਾਣੀ ’ਚ ਡੁੱਬਿਆ 9 ਸਾਲ ਦਾ ਕਬੀਰ ਪਾਹਵਾ, ਫਿਲਮ 'ਟੌਕਸਿਕ' ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੜ੍ਹੋ ਖਾਸ ਇੰਟਰਵਿਊ

ਬਾਲ ਅਦਾਕਾਰ ਕਬੀਰ ਪਾਹਵਾ, ਜਿਸਨੇ ਫਿਲਮ 'ਟੌਕਸਿਕ' ਵਿੱਚ 'ਟਿਕਟ' ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਨਿਭਾਇਆ ਸੀ, ਉਸਨੇ ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ।

ਬਾਲ ਅਦਾਕਾਰ ਕਬੀਰ ਪਾਹਵਾ
ਬਾਲ ਅਦਾਕਾਰ ਕਬੀਰ ਪਾਹਵਾ (Photo: Poster)
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By Seema Sinha

Published : September 1, 2026 at 12:53 PM IST

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9 ਸਾਲ ਦੇ ਬਾਲ ਅਦਾਕਾਰ ਕਬੀਰ ਪਾਹਵਾ ਨੇ ਕੰਨੜ ਸੁਪਰਸਟਾਰ ਯਸ਼ ਦੀ ਫਿਲਮ 'ਟੌਕਸਿਕ' ਵਿੱਚ 'ਟਿਕਟ' ਕਿਰਦਾਰ ਦੇ ਛੋਟੇ ਰੂਪ ਨੂੰ ਨਿਭਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਉਸਦੀ ਅਦਾਕਾਰੀ ਨੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਕਬੀਰ ਨੇ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਆਡੀਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ, ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਉਸਨੇ ਭੂਮਿਕਾ ਲਈ ਆਡੀਸ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਗੀਤੂ ਮੋਹਨਦਾਸ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ।

ਕਬੀਰ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਿਰਫ਼ 7 ਸਾਲ ਦਾ ਸੀ। ਆਡੀਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਉਸਨੂੰ ਇੱਕ ਹਾਲੀਵੁੱਡ ਫਿਲਮ ਦਾ ਇੱਕ ਲੰਮਾ, ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਉਸਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਸਦੇ ਪਿਤਾ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਮਰ ਰਹੇ ਸਨ।

ਕਬੀਰ ਪਾਹਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਬੇਸਹਾਰਾ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣੀ ਪਈ ਅਤੇ ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਰੋਣਾ ਪਿਆ ਕਿ ਮੇਰਾ 'ਪਿਤਾ' ਮਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ 'ਟੌਕਸਿਕ' ਦਾ ਇੱਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।" ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਕਬੀਰ ਪਾਹਵਾ ਪਹਿਲਾਂ 'ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਸ਼ਾਸਤਰੀ', 'ਅਫੀਮ', ਅਤੇ 'ਰਾਖ' ਵਰਗੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਹ 'ਟੌਕਸਿਕ' ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਰੀਅਰ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਮੰਨਦਾ ਹੈ।

ਪਾਹਵਾ ਨੋਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ "'ਟੌਕਸਿਕ' ਨੂੰ ਮਿਸ਼ਰਤ ਸਮੀਖਿਆਵਾਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਹੁੰਗਾਰਾ ਸੱਚਮੁੱਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।" ਉਸਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ "'ਟੌਕਸਿਕ' ਦੇ ਟ੍ਰੇਲਰ ਦੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚਿਆ।

ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, "ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੰਝੂ ਭਰ ਦਿੱਤੇ। ਕੁਝ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਕੁਦਰਤੀ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਦੂਜਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਡਰਾਉਣਾ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਨੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ।" ਉਹ ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, "ਮੈਂ ਕੋਈ ਵੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਡਰਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਸਿਰਫ਼ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ 'ਤੇ ਖਰਾ ਉਤਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ।"

ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਲਮ 'ਟੌਕਸਿਕ' ਨੂੰ ਸੈਂਸਰ ਬੋਰਡ ਤੋਂ 'ਏ' ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਖੁਦ ਇਸਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਹ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਡੁੱਬਣ ਵਾਲਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਉਸਦਾ ਮਨਪਸੰਦ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸਦੇ 'ਪਸੰਦੀਦਾ' ਅਦਾਕਾਰ ਯਸ਼ ਨੇ ਉਸਦਾ ਪੂਰਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਸੀਨ ਦੌਰਾਨ ਉਸਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ।

ਕਬੀਰ ਪਾਹਵਾ ਸਟਾਰ ਯਸ਼ ਅਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਗੀਤੂ ਮੋਹਨਦਾਸ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਫਿਲਮਾਂਕਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਉਸਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, "ਗੀਤੂ ਮੈਮ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਦੇਣਾ ਪਿਆ। ਉਸਦੀ ਹਿਦਾਇਤ ਸਿਰਫ਼ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਪਿਆ।"

ਕਬੀਰ ਨੇ ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਮਨਪਸੰਦ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ, "ਕਾਰ-ਡੁਬਣ ਵਾਲਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਮੇਰਾ ਮਨਪਸੰਦ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਸਦੇ ਲਈ ਚਾਰ ਮਹੀਨੇ ਤੈਰਾਕੀ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ। ਪਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਕਰਨਾ ਮੇਰੇ ਲਈ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਅਨੁਭਵ ਸੀ, ਮੈਂ ਇਸਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ।"

ਯਸ਼ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਬਾਰੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ, "ਯਸ਼ ਸਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਬਹੁਤ ਆਰਾਮਦਾਇਕ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਵਾਇਆ। ਉਸਨੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਜਾਵਾਂ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਪਹੁੰਚੇ। ਮੇਰੇ ਲਈ ਇੱਕ ਹੀਟਰ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਟੀਮ ਦੇ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੋ ਸਪਾਟ ਬੁਆਏ ਮੇਰੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਪਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੈਰਨਾ ਕਾਫ਼ੀ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਸੀ, ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਰੱਖਣਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੁਣੌਤੀ ਸੀ।"

ਕਬੀਰ ਨੇ 2023 ਵਿੱਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਈ ਪਰਿਵਾਰਕ ਡਰਾਮਾ ਫਿਲਮ 'ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਸ਼ਾਸਤਰੀ' ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਅਦਾਕਾਰੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ। ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਸੱਤ ਸਾਲ ਦੇ ਯਮਨ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ। ਯਮਨ ਆਪਣੇ ਦਾਦਾ-ਦਾਦੀ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਸਦੇ ਮਾਪੇ ਵੀਕਐਂਡ 'ਤੇ ਉਸਨੂੰ ਮਿਲਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕਹਾਣੀ ਇੱਕ ਮੋੜ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਯਮਨ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਸੈਟਲ ਹੋਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਪਰ 'ਗੁਰੂਜੀ', ਜਿਸਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਪਰੇਸ਼ ਰਾਵਲ ਨੇ ਨਿਭਾਈ ਹੈ, ਯਮਨ ਨੂੰ ਦੂਰ ਭੇਜਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਕਬੀਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, "ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਫਿਲਮ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਤਜ਼ਰਬਾ ਸੱਚਮੁੱਚ ਪਸੰਦ ਆਇਆ। ਉਦੋਂ ਹੀ ਮੈਂ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਅਦਾਕਾਰੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ।" ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਨੇ 'ਅਫੀਮ' 'ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਜੋ ਅਜੇ ਤੱਕ ਰਿਲੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 5 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਹਾਣੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਧਰਮ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵਿੱਚ ਕਬੀਰ ਮੁਹੰਮਦ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਮੁਸਲਿਮ ਲੜਕਾ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਹਿੰਦੂ ਦੋਸਤ ਲਈ ਗੋਬਰ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਬੀਰ 2026 ਦੀ ਕ੍ਰਾਈਮ ਥ੍ਰਿਲਰ ਵੈੱਬ ਸੀਰੀਜ਼ 'ਰਾਖ' ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਕਬੀਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਉਸਦਾ ਮੁੱਖ ਧਿਆਨ 'ਟੌਕਸਿਕ' 'ਤੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, "ਮੇਰੇ ਕੁਝ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸ਼ੂਟ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸਨ ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਸਿਰਫ਼ 'ਟੌਕਸਿਕ' 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਇਸ ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ।"

ਹੁਣ ਕਬੀਰ ਆਪਣੀ ਹਾਲੀਵੁੱਡ ਲਘੂ ਫਿਲਮ 'ਹੂ ਆਰ ਯੂ ਨਾਨੂ?' ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਹੈ। ਫਿਲਮ ਦੀ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਰਾਣਸੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਕਹਾਣੀ 9 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਈਸ਼ਾ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੰਗਾ ਦੇ ਕੰਢੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਫਿਲਮ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਬੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਇਹ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਫਿਲਮ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕ 91 ਸਾਲਾ ਦਾਦਾ ਜੀ ਦਾ ਭੂਤ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਹਾਂ, ਜੋ ਕਿ ਗੁਜ਼ਰ ਗਏ ਹਨ, ਇੱਕ ਸੱਤ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਮੇਰਾ ਕਿਰਦਾਰ ਆਪਣੀ ਪੋਤੀ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਮਸਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਗਾਇਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।"

ਕਬੀਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਵਿੱਖ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਸੋਚਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਬਾਕੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲਈ ਇੱਕ ਅਦਾਕਾਰ ਬਣਿਆ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। "ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਦਿਲ ਅਦਾਕਾਰੀ ਵਿੱਚ ਡੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।" ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। "ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪੇਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਰੀਅਰ ਵੀ ਅਪਣਾ ਸਕਦਾ ਹਾਂ, ਪਰ ਅਦਾਕਾਰੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੇਰੀ ਪਹਿਲੀ ਪਸੰਦ ਹੋਵੇਗੀ।"

ਕਬੀਰ ਨੇ ਇੱਕ ਬੈਕਅੱਪ ਯੋਜਨਾ ਵੀ ਮਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਇੱਕ ਅਦਾਕਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਫਿਲਮ ਨਿਰਮਾਣ ਜਾਂ ਯੂਟਿਊਬ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। "ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਅਦਾਕਾਰ ਵਜੋਂ ਜਿਆਦਾ ਸਫ਼ਲਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਯੂਟਿਊਬ ਚੈਨਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਜਾਂ ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਨਿਰਮਾਤਾ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹਾਂ।" ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। "ਮੈਂ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਫਿਲਮ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ।"

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