ETV Bharat / entertainment

ਅਦਾਕਾਰਾ ਸ਼ਿਲਪਾ ਸ਼ੈਟੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਯੋਗਾ, ਕਿਹਾ- 'ਪ੍ਰਾਣਾਯਾਮ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ'

ਅਦਾਕਾਰਾ ਸ਼ਿਲਪਾ ਸ਼ੈਟੀ 12ਵੇਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਯੋਗ ਦਿਵਸ ਦੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਡੀਐਲਐਫ ਸਾਈਬਰ ਹੱਬ ਪਹੁੰਚੀ ਅਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਯੋਗਾ ਕਰਵਾਇਆ।

SHILPA SHETTY YOGA IN GURUGRAM
ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਡੀਐਲਐਫ ਸਾਈਬਰ ਹੱਬ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਯੋਗਾ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਹੋਈ ਸ਼ਿਲਪਾ ਸ਼ੈਟੀ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Punjabi Team

Published : June 21, 2026 at 5:20 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ (ਹਰਿਆਣਾ): 12ਵੇਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਯੋਗ ਦਿਵਸ ਦੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ, ਅਦਾਕਾਰਾ ਸ਼ਿਲਪਾ ਸ਼ੈਟੀ ਨੇ ਡੀਐਲਐਫ ਸਾਈਬਰ ਹੱਬ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਯੋਗਾ ਵਿੱਚ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਸੈਕਟਰ 38 ਦੇ ਦੇਵੀ ਲਾਲ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਸਮਾਗਮ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

12ਵੇਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਯੋਗ ਦਿਵਸ ਦੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਡੀਐਲਐਫ ਸਾਈਬਰ ਹੱਬ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਯੋਗਾ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਹੋਈ ਸ਼ਿਲਪਾ ਸ਼ੈਟੀ (ETV Bharat)

ਖੇਡ ਮੰਤਰੀ ਗੌਰਵ ਗੌਤਮ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਯੋਗਾ ਕੀਤਾ। ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਯੋਗਾ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।

ਅਦਾਕਾਰਾ ਸ਼ਿਲਪਾ ਸ਼ੈਟੀ ਨੇ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਵਿੱਚ ਯੋਗਾ ਕੀਤਾ

ਡੀਐਲਐਫ ਸਾਈਬਰ ਹੱਬ ਵਿੱਚ ਯੋਗਾ ਕਰਨ ਆਈ ਸ਼ਿਲਪਾ ਸ਼ੈਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਲਈ ਇੱਕ ਯਾਦਗਾਰੀ ਦਿਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਯੋਗਾ ਦਿਵਸ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਯੋਗਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹੋਰ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਇੰਨੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਬਹੁਤ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਵੱਡੇ ਸਮੂਹਾਂ ਨਾਲ ਯੋਗਾ ਸੈਸ਼ਨ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਇਸਨੂੰ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹਾਂ।"

'ਯੋਗ ਦਾ ਮਾਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਆਨੰਦ'

ਸ਼ਿਲਪਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਸਾਨੂੰ ਸਹੀ ਯੋਗ ਤਕਨੀਕ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਾ ਅਤੇ ਆਨੰਦ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਨਾਲ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਯੋਗ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਾਡੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ: ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਸਦਾ ਪੂਰਾ ਲਾਭ ਉਠਾਓ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਰਿਸ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਸੰਤਾਂ ਦੁਆਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਵਿਗਿਆਨ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨ, ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰਹਿਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸੰਪੂਰਨ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਯੋਗਾ ਅਪਣਾਓ।"

ਸ਼ਿਲਪਾ ਸ਼ੈਟੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਕੀਤਾ ਖੁਲਾਸਾ

ਅਦਾਕਾਰਾ ਸ਼ਿਲਪਾ ਸ਼ੈਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਮੈਂ ਯੋਗਾ ਵਿੱਚ ਇਸ ਲਈ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਸਪੋਂਡੀਲੋਸਿਸ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਮੇਰੇ ਫਿਜ਼ੀਓਥੈਰੇਪਿਸਟ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਸਣਾਂ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਯੋਗਾ ਅਧਿਆਪਕ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਆਸਣਾਂ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਯੋਗਾ ਵਿੱਚ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਤਬਦੀਲੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ। ਇਸਨੇ ਮੇਰਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਪ੍ਰਤੀ ਮੇਰਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਸਵੈ-ਖੋਜ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗਰਦਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਮੋੜ ਸਕਦੀ ਸੀ ਜਾਂ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਹੈੱਡਸਟੈਂਡ (ਸ਼ੀਰਸ਼ਾਸਨ) ਕਰ ਸਕਦੀ ਹਾਂ। ਕਲਪਨਾ ਕਰੋ, ਇਹ ਉਹੀ ਸਰੀਰ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਯੋਗਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਮਨ ਸਰੀਰ ਨਾਲੋਂ ਵਧੇਰੇ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਹੈ।"

ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਯੋਗਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀਤੀ ਅਪੀਲ

ਸ਼ਿਲਪਾ ਸ਼ੈਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਯੋਗਾ ਬਾਰੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸਨੇ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਜੀਣਾ ਸਿਖਾਇਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਤਣਾਅ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਦੇ ਹਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਅਦਾਕਾਰ, ਜੋ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦਾ ਦਬਾਅ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪੀੜ੍ਹੀ ਲਈ ਪ੍ਰਾਣਾਯਾਮ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਹੈ।"

TAGGED:

ACTRESS SHILPA SHETTY
INTERNATIONAL YOGA DAY
GURUGRAM SHILPA SHETTY YOGA
12ਵਾਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਯੋਗ ਦਿਵਸ
SHILPA SHETTY YOGA IN GURUGRAM

Quick Links / Policies

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.