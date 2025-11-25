ETV Bharat / entertainment

ਇਤਿਹਾਸ ਰਚਦੇ ਰਚਦੇ ਰਹਿ ਗਏ ਗਾਇਕ ਦਿਲਜੀਤ ਦੁਸਾਂਝ, ਸਟਾਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਸਰਬੋਤਮ ਅਦਾਕਾਰ ਦਾ ਪੁਰਸਕਾਰ

ਗਾਇਕ-ਅਦਾਕਾਰ ਦਿਲਜੀਤ ਦੁਸਾਂਝ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫਿਲਮ 'ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਚਮਕੀਲਾ' ਨੇ 2025 ਦੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਐਮੀ ਪੁਰਸਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ ਗੁਆ ਦਿੱਤੀਆਂ।

International Emmys 2025
International Emmys 2025 (Photo: Film Poster)
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: 2025 ਦੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਐਮੀ ਪੁਰਸਕਾਰ ਸੋਮਵਾਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਨਿਊਯਾਰਕ ਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਸਮਾਪਤ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਉਮੀਦਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭਾਰਤ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਘਰ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਫਿਲਮ ਨਿਰਮਾਤਾ ਇਮਤਿਆਜ਼ ਅਲੀ ਦੀ ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਚਮਕੀਲਾ ਨੇ ਦੋ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਪੁਰਸਕਾਰ ਜਿੱਤਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ। ਗਾਇਕ-ਅਦਾਕਾਰ ਦਿਲਜੀਤ ਦੁਸਾਂਝ, ਜਿਸਨੇ ਨੈੱਟਫਲਿਕਸ ਬਾਇਓਪਿਕ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਸੰਗੀਤ ਦੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਗਾਇਕ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਸੀ।

ਪ੍ਰੀ-ਇਵੈਂਟ ਚਰਚਾ ਦੌਰਾਨ ਸਭ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ 'ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਚਮਕੀਲਾ' 'ਤੇ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਲਮ ਨੇ ਸਰਵੋਤਮ ਟੀਵੀ ਮੂਵੀ/ਮਿੰਨੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਅਤੇ ਇੱਕ ਅਦਾਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਸਰਵੋਤਮ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਲਈ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਖਿਤਾਬ ਦੋਵਾਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਦਾਅਵੇਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਹਾਰ ਗਿਆ।

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇਮਤਿਆਜ਼ ਅਲੀ ਨੇ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ: "ਮੇਰੇ ਲਈ ਇਹ ਇੱਕ ਕਲਾਕਾਰ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਕਲਾ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੇਮ ਕਹਾਣੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਗਾਇਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਵਾਂਗ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪੈਸੇ, ਸਫਲਤਾ ਅਤੇ ਗਲੈਮਰ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਲਈ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰਕ ਤੋਂ ਪਰੇ, ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਇਹ ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਚਮਕੀਲਾ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹੀ ਉਹ ਸੀ ਜਿਸ 'ਤੇ ਮੈਂ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕੀਤਾ।"

ਦੁਸਾਂਝ ਦੀ "ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਚਮਕੀਲਾ" ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕ ਗਾਇਕ ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਚਮਕੀਲਾ ਦੇ ਅਸਾਧਾਰਨ ਪਰ ਦੁਖਦਾਈ ਜੀਵਨ ਬਾਰੇ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ 1988 ਵਿੱਚ 27 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਕਸਰ ਉਸਨੂੰ "ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਐਲਵਿਸ" ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਚਮਕੀਲਾ ਆਪਣੇ ਬੋਲਡ ਗੀਤਾਂ ਅਤੇ ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਸਟੇਜ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਲਈ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਪਰਿਣੀਤੀ ਚੋਪੜਾ ਵੀ ਹੈ, ਜੋ ਚਮਕੀਲਾ ਦੀ ਪਤਨੀ ਅਮਰਜੋਤ ਕੌਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੀ ਹੈ।

