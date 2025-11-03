ਮੋਗੇ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਬਣੀਆਂ ਇਹ 2 ਮੁਟਿਆਰਾਂ, ਇੱਕ ਨੇ ਤਾਂ ਰਚ ਦਿੱਤਾ ਇਤਿਹਾਸ

ਮੋਗੇ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਬਣੀਆਂ ਇਹ 2 ਮੁਟਿਆਰਾਂ, ਇੱਕ ਨੇ ਤਾਂ ਰਚ ਦਿੱਤਾ ਇਤਿਹਾਸ
ਮੋਗੇ ਦੀਆਂ 2 ਮੁਟਿਆਰਾਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਨਾਂਅ ਵੀ ਰੌਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : November 3, 2025 at 10:03 AM IST
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: "ਸਾਡੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਕਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨੇ..." ਇਹ ਤੁਕਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 2 ਮੁਟਿਆਰਾਂ ਉਤੇ ਬਿਲਕੁੱਲ ਸਹੀ ਬੈਠਦੀਆਂ ਹਨ, ਦੂਜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕਹੀਏ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੁੜੀਆਂ ਲਈ ਹੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਸਤਰਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਜੀ ਹਾਂ...ਅਸੀਂ ਭਾਰਤੀ ਮਹਿਲਾ ਕ੍ਰਿਕਟ ਟੀਮ ਦੀ ਕਪਤਾਨ ਹਰਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਅਤੇ 19 ਸਾਲਾਂ ਰੈਪਰ ਪਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।
ਜਿੱਥੇ ਹਰਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਭਾਰਤੀ ਮਹਿਲਾ ਕ੍ਰਿਕਟ ਟੀਮ ਦੀ ਕਪਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਰੈਪਰ ਪਰਮ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਗਾਣੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਗਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਇਸ ਖਾਸ ਕਹਾਣੀ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੁੱਤਰੀ ਹਰਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ।
ਹਰਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਰਚਿਆ ਇਤਿਹਾਸ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਮੋਗਾ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਹਰਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਦਾ ਜਨਮ 8 ਮਾਰਚ 1989 ਨੂੰ ਹੋਇਆ। ਹਰਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਆਦਰਸ਼ ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਸਫੋਟਕ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਵਰਿੰਦਰ ਸਹਿਵਾਗ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਮਹਿਲਾ ਕ੍ਰਿਕਟ ਟੀਮ ਦੀ ਕਪਤਾਨ ਹਰਮਨਪ੍ਰੀਤ ਨੇ ਉਹ ਕਰ ਦਿਖਾਇਆ, ਜਿਸ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕ੍ਰਿਕਟ ਫੈਨਜ਼ ਲੰਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਦਰਅਸਲ, ਹਰਮਨਪ੍ਰੀਤ ਭਾਰਤੀ ਮਹਿਲਾ ਕ੍ਰਿਕਟ ਟੀਮ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਅਜਿਹੀ ਕਪਤਾਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਆਈਸੀਸੀ ਮਹਿਲਾ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ 2025 ਜਿੱਤਵਾਇਆ ਹੈ। ਹਰਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਦੀ ਕਪਤਾਨੀ ਵਾਲੀ ਟੀਮ ਨੇ ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਮੰਦਾਨਾ ਅਤੇ ਦੀਪਤੀ ਸ਼ਰਮਾ ਵਰਗੀਆਂ ਤਜ਼ਰਬੇਕਾਰ ਖਿਡਾਰਨਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਪੂਰੇ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦਾ ਖਿਤਾਬ ਜਿੱਤਿਆ।
ਹਰਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਦਾ ਕ੍ਰਿਕਟ ਕਰੀਅਰ 2009 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਆਪਣਾ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਡੈਬਿਊ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹਰਮਨ ਨੇ 130 ਵਨਡੇ, 161 ਟੀ-20 ਆਈ ਅਤੇ 5 ਟੈਸਟ ਮੈਚ ਖੇਡੇ ਹਨ। ਉਸਨੇ ਵਨਡੇ ਵਿੱਚ 3410 ਦੌੜਾਂ, ਟੀ-20 ਆਈ ਵਿੱਚ 3204 ਦੌੜਾਂ ਅਤੇ ਟੈਸਟ ਵਿੱਚ 131 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹਨ। ਹਰਮਨ ਨੇ 2017 ਦੇ ਮਹਿਲਾ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿਰੁੱਧ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪਾਰੀ ਖੇਡੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਰਮਨ ਆਪਣੇ ਜੋਸ਼ੀਲੇ ਸੁਭਾਅ ਲਈ ਵੀ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
19 ਸਾਲਾਂ ਰੈਪਰ ਪਰਮ
ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹਰਮਨਪ੍ਰੀਤ ਇਸ ਸਮੇਂ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੁਟਿਆਰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਸੁਰਖ਼ੀਆਂ ਬਟੋਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਸੁਰਖ਼ੀਆਂ ਖੇਡ ਰਾਹੀਂ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਰਾਹੀਂ। ਜੀ ਹਾਂ...ਅਸੀਂ 'ਦੈਟ ਗਰਲ' ਗੀਤ ਗਾਉਣ ਵਾਲੀ 19 ਸਾਲਾਂ ਰੈਪਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਸਦਾ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਗਾਣਾ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ 15 ਮਿਲੀਅਨ ਵਿਊਜ਼ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਪਰਮ ਦੇ ਗਾਣੇ ਨੇ 'ਸਪੋਟੀਫਾਈ' ਦੇ ਗਲੋਬਲ ਵਾਇਰਲ 50 ਚਾਰਟ 'ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਥਾਨ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਰਮ ਦਾ ਗਾਣਾ ਸਤੰਬਰ ਵਿੱਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸਿਖਰਲੇ ਸੰਗੀਤਕ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਮੋਗਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੁਨੇਕਾ ਪਿੰਡ ਦੀ ਇਸ ਨੌਜਵਾਨ ਕਲਾਕਾਰ ਲਈ ਇੱਕ ਅਸਾਧਾਰਨ ਸਫਲਤਾ ਹੈ।
