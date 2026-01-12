ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਉਤੇ ਬੁਰੀ ਖਬਰ, ਇਸ ਗਾਇਕ ਅਤੇ ਅਦਾਕਾਰ ਦਾ ਹੋਇਆ ਦੇਹਾਂਤ
ਸਿੰਗਿੰਗ ਰਿਐਲਿਟੀ ਸ਼ੋਅ ਇੰਡੀਅਨ ਆਈਡਲ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ 3 ਦੇ ਜੇਤੂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਤਮਾਂਗ ਦਾ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹ "ਪਾਤਾਲ ਲੋਕ" ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਸਨ।
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਗਾਇਕ ਅਤੇ ਅਦਾਕਾਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਤਮਾਂਗ ਦਾ 43 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਸਥਿਤ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਖਰੀ ਸਾਹ ਲਿਆ। ਇੰਡੀਅਨ ਆਈਡਲ 3 ਦੇ ਜੇਤੂ ਦੀ ਦਿਲ ਦਾ ਦੌਰਾ ਪੈਣ ਕਾਰਨ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਉਹ 43 ਸਾਲ ਦੇ ਸਨ।
ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਤਮਾਂਗ ਦਾ ਦੇਹਾਂਤ ਐਤਵਾਰ 11 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਹੋਇਆ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰੀਬੀ ਦੋਸਤ ਸੰਗੀਤਕਾਰ ਅਤੇ ਫਿਲਮ ਨਿਰਮਾਤਾ ਰਾਜੇਸ਼ ਘਟਾਨੀ ਨੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਵਾਰਕਾ ਦੇ ਇੱਕ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮ੍ਰਿਤਕ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲਾਈਵ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆਏ ਸਨ।
ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਤਮਾਂਗ ਦੇ ਦੇਹਾਂਤ 'ਤੇ ਸੋਗ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਟਵਿੱਟਰ ਹੈਂਡਲ 'ਤੇ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ, "ਅੱਜ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਗਾਇਕ ਅਤੇ 'ਇੰਡੀਅਨ ਆਈਡਲ' ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਕਲਾਕਾਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਤਮਾਂਗ ਦੇ ਅਚਾਨਕ ਅਤੇ ਬੇਵਕਤੀ ਦੇਹਾਂਤ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਹਾਂ।"
Saddened by the sudden and untimely demise today of Prashant Tamang, the popular singer of ' Indian Idol' fame and an artist of national renown.— Mamata Banerjee (@MamataOfficial) January 11, 2026
His roots in our Darjeeling hills and one-time association with Kolkata Police made him particularly dear to us in Bengal.
I convey…
ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਲਿਖਿਆ, "ਉਹ ਸਾਡੀਆਂ ਪਹਾੜੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਸਨ ਅਤੇ ਕੋਲਕਾਤਾ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਲਈ ਹੋਰ ਵੀ ਖਾਸ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ, ਦੋਸਤਾਂ ਅਤੇ ਅਣਗਿਣਤ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਸੰਵੇਦਨਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੀ ਹਾਂ।"
ਸ਼ੋਅ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਅਮਿਤ ਪਾਲ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਦਿਲੋਂ ਪੋਸਟ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਕਹਾਣੀਆਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਦੀ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣੀ ਫੋਟੋ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ।
ਕੌਣ ਹੈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਤਮਾਂਗ?
ਦਾਰਜੀਲਿੰਗ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਨੇਪਾਲੀ ਮੂਲ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਤਮਾਂਗ 2004 ਵਿੱਚ ਸੋਨੀ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਗਾਇਕੀ ਰਿਐਲਿਟੀ ਸ਼ੋਅ ਇੰਡੀਅਨ ਆਈਡਲ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ 3 ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਉਸਨੇ ਇੰਡੀਅਨ ਆਈਡਲ 3 ਦੇ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 70 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ, ਜੋ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਰਨਰ-ਅੱਪ ਅਮਿਤ ਪਾਲ ਨੂੰ ਉਸੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲੋਂ 10 ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਸਨ। ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਜਿੱਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਤਮਾਂਗ ਨੇ 2007 ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾਂ ਐਲਬਮ "ਧੰਨਵਾਦ" ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੀ ਅਤੇ ਨੇਪਾਲੀ ਗੀਤ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
ਸੰਗੀਤ ਉਦਯੋਗ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਮਾਂਗ ਨੇ ਕੋਲਕਾਤਾ ਪੁਲਿਸ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਈ, ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਪਿਛੋਕੜ ਜਿਸਨੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੌਰਾਨ ਉਸਦੀ ਜਨਤਕ ਛਵੀ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ। ਇੰਡੀਅਨ ਆਈਡਲ 'ਤੇ ਉਸਦੀ ਯਾਤਰਾ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਉਸਦੀ ਗਾਇਕੀ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਲਈ ਸਗੋਂ ਵਿਆਪਕ ਜਨਤਕ ਸਮਰਥਨ ਲਈ ਵੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸੀ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਗੋਰਖਾ ਭਾਈਚਾਰੇ ਤੋਂ। ਤਮਾਂਗ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਤਕਨੀਕੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਧਾਰਨ, ਪ੍ਰਮਾਣਿਕ ਗਾਇਕੀ ਸ਼ੈਲੀ ਲਈ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ।
