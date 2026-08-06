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ਭਾਰਤੀ ਸਿਨੇਮਾ ਦੇ ਉਹ ਖੌਫ਼ਨਾਕ ਵਿਲੇਨ, ਜਿਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂਅ 'ਤੇ ਬਣੀਆਂ ਸੁਪਰਹਿੱਟ ਫਿਲਮਾਂ, ਇੱਕ ਨੇ ਤਾਂ ਕੀਤੀ 100 ਕਰੋੜ ਦੀ ਕਮਾਈ

ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ਹੀਰੋ ਜਾਂ ਕਹਾਣੀ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਫਿਲਮਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਵੀ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਰਲੇਖ ਖਲਨਾਇਕਾਂ ਦੇ ਨਾਂਅ 'ਤੇ ਹਨ।

ਭਾਰਤੀ ਸਿਨੇਮਾ ਦੇ ਖੌਫ਼ਨਾਕ ਵਿਲੇਨ
ਭਾਰਤੀ ਸਿਨੇਮਾ ਦੇ ਖੌਫ਼ਨਾਕ ਵਿਲੇਨ (Pic Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : August 6, 2026 at 3:33 PM IST

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Indian Cinema Villain Title Films: ਭਾਰਤੀ ਸਿਨੇਮਾ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ਹੀਰੋ, ਪ੍ਰੇਮ ਕਹਾਣੀ, ਪਰਿਵਾਰਕ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਖ਼ਾਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਰੱਖੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਕੁਝ ਅਜਿਹੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਵੀ ਬਣੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਰਲੇਖ ਹੀ ਖਲਨਾਇਕਾਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਫਿਲਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਲੇਨ ਸਿਰਫ਼ ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸਗੋਂ, ਪੂਰੀ ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਕਿਰਦਾਰ ਆਪਣੀ ਖੌਫ਼ਨਾਕ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤ, ਚਾਲਾਕੀ, ਬਦਲੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਜਾਂ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਸੋਚ ਕਾਰਨ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਡੂੰਘੀ ਛਾਪ ਛੱਡਦੇ ਹਨ।

ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਲਨਾਇਕਾਂ ਦੀ ਲੋਕਪ੍ਰਿਯਤਾ ਫਿਲਮ ਦੇ ਹੀਰੋ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ਨੂੰ ਹੀ ਫਿਲਮ ਦਾ ਸਿਰਲੇਖ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਲਿਸਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਗਜ਼ਨੀ (2008)

ਸਾਲ 2008 ਵਿੱਚ ਆਈ ਆਮਿਰ ਖਾਨ ਸਟਾਰਰ 'ਗਜ਼ਨੀ' ਇਸ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮਿਸਾਲ ਹੈ। ਇਸ ਫਿਲਮ ਦਾ ਨਾਂਅ ਹੀ ਇਸ ਦੇ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਵਿਲੇਨ 'ਗਜ਼ਨੀ' ਦੇ ਨਾਂਅ 'ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਅੱਜ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਸਿਨੇਮਾ ਦੇ ਯਾਦਗਾਰ ਖਲਨਾਇਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਗਜਨੀ 25 ਦਸੰਬਰ 2008 ਨੂੰ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਸਿਨੇਮਾਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਹ ਉਸ ਸਾਲ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਭਾਰਤੀ ਫਿਲਮ ਬਣ ਗਈ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਪੱਧਰ 'ਤੇ 100 ਕਰੋੜ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਪਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਹਿਲੀ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਫਿਲਮ ਬਣ ਕੇ '100 ਕਰੋੜ ਕਲੱਬ' ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ। ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਗਜ਼ਨੀ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਦਿੱਗਜ ਅਦਾਕਾਰ ਪ੍ਰਦੀਪ ਰਾਵਤ ਨੇ ਨਿਭਾਇਆ ਸੀ। ਜਿੰਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਕੈਂਸਰ ਕਾਰਨ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।

Ra.One (2011)

ਸ਼ਾਹਰੁਖ ਖਾਨ ਦੀ ਸਾਇੰਸ-ਫਿਕਸ਼ਨ ਫਿਲਮ 'Ra.One' ਦਾ ਸਿਰਲੇਖ ਵੀ ਫਿਲਮ ਦੇ ਮੁੱਖ ਵਿਲੇਨ 'Ra.One' (Ra.One) ਤੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ Ra.One ਇੱਕ ਬੇਹੱਦ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਵਰਚੁਅਲ ਗੇਮ ਵਿਲੇਨ ਹੈ, ਜੋ ਅਸਲ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਤਬਾਹੀ ਮਚਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਅਰਜੁਨ ਰਾਮਪਾਲ ਨੇ ਇਸ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਕਿਰਦਾਰ ਨੂੰ ਨਿਭਾਇਆ ਸੀ। ਲਗਭਗ 130 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਜਟ ਨਾਲ ਬਣੀ ਇਹ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਭਾਰਤੀ ਫਿਲਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸੀ। ਵਿਜ਼ੂਅਲ ਇਫੈਕਟਸ ਲਈ ਫਿਲਮ ਦੀ ਖੂਬ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਹੋਈ ਅਤੇ ਇਹ ਬਾਕਸ ਆਫਿਸ 'ਤੇ ਵੀ ਸਫਲ ਰਹੀ।

Raman Raghav 2.0 (2016)

ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਅਨੁਰਾਗ ਕਸ਼ਯਪ ਦੀ ਫਿਲਮ 'Raman Raghav 2.0' ਦਾ ਨਾਂਅ ਭਾਰਤ ਦੇ ਖੌਫ਼ਨਾਕ ਸੀਰੀਅਲ ਕ੍ਰਿਲਰ ਰਮਣ-ਰਾਘਵ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਉਸ ਦੀ ਬਾਇਓਪਿਕ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਥ੍ਰਿਲਰ ਹੈ। ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਨਵਾਜ਼ੁੱਦੀਨ ਸਿੱਦੀਕੀ ਨੇ ਇੱਕ ਸਾਈਕੋਪੈਥ ਕਾਤਲ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਨਿਭਾਇਆ, ਜਿਸ ਦੀ ਅਦਾਕਾਰੀ ਨੂੰ ਆਲੋਚਕਾਂ ਅਤੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਸਰਾਹਿਆ। ਇਹ ਫਿਲਮ ਆਪਣੀ ਡਾਰਕ ਕਹਾਣੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਅਦਾਕਾਰੀ ਲਈ ਅੱਜ ਵੀ ਯਾਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਮਹਾਰਾਜ (2024)

'ਮਹਾਰਾਜ' ਇੱਕ ਕੋਰਟਰੂਮ ਡਰਾਮਾ ਹੈ, ਜੋ 1862 ਦੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਮਹਾਰਾਜ ਲਾਇਬਲ ਕੇਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੈ। ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਜੈਦੀਪ ਅਹਲਾਵਤ ਨੇ ਜਾਦੁਨਾਥਜੀ ਬ੍ਰਿਜਰਤਨਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਨਿਭਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਹੀ ਫਿਲਮ ਦਾ ਸਿਰਲੇਖ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਕਹਾਣੀ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ, ਵਿਵਾਦਾਂ ਅਤੇ ਉਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲੜੀ ਗਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਮਿਰ ਖਾਨ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਜੁਨੈਦ ਖਾਨ ਨੇ ਇਸ ਫਿਲਮ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਡੈਬਿਊ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਫਿਲਮ ਓਟੀਟੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਉਤੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਰੁਪਿੰਦਰ ਗਾਂਧੀ-ਦਿ ਗੈਂਗਸਟਰ...? (2015)

ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ 'ਰੁਪਿੰਦਰ ਗਾਂਧੀ-ਦਿ ਗੈਂਗਸਟਰ..?' ਦਾ ਸਿਰਲੇਖ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚਰਚਿਤ ਵਿਅਕਤੀ ਰੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਨਾਂਅ 'ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੜਾਅ ਦਿਖਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਇੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਗੂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਗੈਂਗਸਟਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੇਵ ਖਰੌੜ ਦੀ ਅਦਾਕਾਰੀ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਮਿਲੀ ਅਤੇ ਫਿਲਮ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮਾ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਪਛਾਣ ਬਣਾਈ।

'ਜੋਰਾ 10 ਨੰਬਰੀਆ' (2017)

'ਜੋਰਾ 10 ਨੰਬਰੀਆ' ਦਾ ਸਿਰਲੇਖ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਿਰਦਾਰ 'ਜੋਰਾ' ਦੇ ਨਾਂਅ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ, ਜੋ ਇੱਕ ਅਪਰਾਧੀ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਧਰਮਿੰਦਰ, ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਅਤੇ ਮੁਕੇਸ਼ ਤਿਵਾਰੀ ਵਰਗੇ ਕਲਾਕਾਰ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਕਹਾਣੀ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੀ ਵੱਖਰੀ ਪਛਾਣ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਅਤੇ ਆਲੋਚਕਾਂ ਦੋਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਹਾਰਿਆ ਗਿਆ।

ਬਿੱਲਾ (2007 Tamil/2009 Telugu)

'ਬਿੱਲਾ' ਭਾਰਤੀ ਸਿਨੇਮਾ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਅਪਰਾਧੀ ਕਿਰਦਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਤਮਿਲ ਵਰਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਅਜਿਤ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਤੇਲਗੂ ਵਰਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭਾਸ ਨੇ ਬਿੱਲਾ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਨਿਭਾਇਆ। ਇਹ ਫਿਲਮਾਂ 1980 ਦੀ ਅਮਿਤਾਭ ਬੱਚਨ ਸਟਾਰਰ ਡੌਨ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਸਨ, ਪਰ 'ਬਿੱਲਾ' ਦੇ ਨਾਂਅ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵੱਖਰੀ ਪਛਾਣ ਬਣਾਈ। ਇੱਕ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਅੰਡਰਵਰਲਡ ਡੌਨ ਦੀ ਕਹਾਣੀ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਇਹ ਫਿਲਮਾਂ ਆਪਣੇ ਸਟਾਈਲ, ਐਕਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸੰਗੀਤ ਕਾਰਨ ਕਾਫ਼ੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋਈਆਂ।

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