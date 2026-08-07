ਭਗਵਾਨ ਸ੍ਰੀ ਰਾਮ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਨਾਲ ਚਮਕੇ ਇਹ ਅਦਾਕਾਰ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਟੀਵੀ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਿਨੇਮਾ 'ਚ ਜਿੱਤਿਆ ਦਿਲ
ਭਾਰਤੀ ਸਿਨੇਮਾ ਵਿੱਚ ਕਈ ਅਦਾਕਾਰਾਂ ਨੇ ਭਗਵਾਨ ਸ੍ਰੀ ਰਾਮ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਨਿਭਾਇਆ ਹੈ, ਕੁਝ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਅਦਾਕਾਰੀ ਕਰਕੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਵੱਸ ਗਏ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : August 7, 2026 at 2:29 PM IST
Indian Actors Who Played Lord Sri Ram: ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੀਵਾਲੀ ਉਤੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਰਣਬੀਰ ਕਪੂਰ ਦੀ ਫਿਲਮ 'ਰਮਾਇਣ' ਕਾਫੀ ਚਰਚਾ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਭਗਵਾਨ ਸ੍ਰੀ ਰਾਮ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਨਿਭਾਉਣਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਦਾਕਾਰ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਰੋਲ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਸਿਨੇਮਾ ਅਤੇ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਈ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪਵਿੱਤਰ ਕਿਰਦਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਪਰਦੇ 'ਤੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਵੀ ਰਹੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਦਾਕਾਰੀ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਵੱਸ ਗਈ। ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਰਾਮ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਨਾਲ ਖ਼ਾਸ ਪਛਾਣ ਬਣਾਈ:
ਸੀਨੀਅਰ ਐਨਟੀਆਰ
ਤੈਲਗੂ ਸਟਾਰ ਸੀਨੀਅਰ ਐਨਟੀਆਰ ਨੇ ਕਈ ਫਿਲਮਾਂ ਵਿੱਚ ਭਗਵਾਨ ਰਾਮ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ 'ਲਵ ਕੁਸ਼', 'ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮਜਨੇਯ ਯੁੱਧਮ' ਅਤੇ 'ਸੀਤਾ ਰਾਮ ਕਲਿਆਮ' ਵਿੱਚ ਭਗਵਾਨ ਰਾਮ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ। ਉਸਨੇ ਕਈ ਫਿਲਮਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਹਿੰਦੂ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵੀ ਨਿਭਾਈ।
ਅਰੁਣ ਗੋਵਿਲ
ਅਦਾਕਾਰ ਅਰੁਣ ਗੋਵਿਲ, ਜਿਸਨੇ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਲੜੀਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਫਿਲਮਾਂ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਭਗਵਾਨ ਸ੍ਰੀ ਰਾਮ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਅੱਜ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਡੂੰਘਾ ਉੱਕਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। 1987 ਵਿੱਚ ਉਨਾਂ ਨੇ ਟੀਵੀ ਸੀਰੀਅਲ 'ਰਮਾਇਣ' ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਰਾਮ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਨਿਭਾਇਆ। ਇਸ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਨਿਭਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕ ਉਸਨੂੰ ਇੱਕ ਬ੍ਰਹਮ ਹਸਤੀ ਮੰਨਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਹੁਣ ਵੀ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਉਸਦੇ ਪੈਰ ਛੂਹਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਹੁਣ 2026 ਵਿੱਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਫਿਲਮ 'ਰਾਮਾਇਣ' ਵਿੱਚ ਰਾਜਾ ਦਸ਼ਰਥ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ।
ਗੁਰਮੀਤ ਚੌਧਰੀ
ਟੀਵੀ ਅਦਾਕਾਰ ਗੁਰਮੀਤ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਭਗਵਾਨ ਸ੍ਰੀ ਰਾਮ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕਰੀਅਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ, ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਭੂਮਿਕਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ। 'ਸਾਗਰ ਆਰਟਸ' ਦੀ 'ਰਾਮਾਇਣ' ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਦੇ ਕਰੀਅਰ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਆਇਆ, ਜਿਸਨੇ ਉਸਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਲੜੀ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵੀ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਦੇਬੀਨਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਸ਼ੋਅ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਤਾ ਸੀਤਾ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਸੀ।
ਆਸ਼ੀਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ
ਟੀਵੀ ਸੀਰੀਅਲ 'ਸੀਆ ਕੇ ਰਾਮ' ਵਿੱਚ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਰਾਮ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਪੱਖ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਹ ਅਦਾਕਾਰੀ ਵੀ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਪਸੰਦ ਆਈ। ਇਹ ਸੀਰੀਅਲ 2015 ਵਿੱਚ ਸਟਾਰ ਪਲੱਸ ਉਤੇ ਕਾਫੀ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਜੀਤੇਂਦਰ
ਫਿਲਮ 'ਲਵ ਕੁਸ਼' 1997 ਵਿੱਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਸੁਪਰਸਟਾਰ ਜੀਤੇਂਦਰ ਨੇ ਭਗਵਾਨ ਰਾਮ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਸੀ। ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਸੀ। ਇਹ ਫਿਲਮ ਵਾਲਮੀਕਿ ਦੀ 'ਰਾਮਾਇਣ' 'ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਸੀ। ਇਹ ਫਿਲਮ ਦਿਲੀਪ ਕਨਿਕਾਰੀਆ ਦੁਆਰਾ 'ਦੇਵਯੰਕ ਆਰਟਸ' ਬੈਨਰ ਹੇਠ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਬਾਕਸ ਆਫਿਸ 'ਤੇ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ।
ਪ੍ਰਭਾਸ
ਫਿਲਮ 'ਆਦਿਪੁਰਸ਼' ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭਾਸ ਨੇ ਰਾਘਵ (ਸ੍ਰੀ ਰਾਮ) ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਨਿਭਾਇਆ। ਭਾਵੇਂ, ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਮਿਲੀ-ਜੁਲੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਮਿਲੀ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੁੱਕ ਅਤੇ ਸਕ੍ਰੀਨ ਮੌਜ਼ੂਦਗੀ ਦੀ ਚਰਚਾ ਜ਼ਰੂਰ ਰਹੀ। ਇਹ ਫਿਲਮ ਕਾਫੀ ਵੱਡੇ ਬਜਟ ਉਤੇ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। 'ਆਦਿਪੁਰਸ਼' ਵਿੱਚ ਭਗਵਾਨ ਰਾਮ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ 'ਬਾਹੂਬਲੀ' ਅਦਾਕਾਰ ਪ੍ਰਭਾਸ ਦੀ ਕਾਸਟਿੰਗ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਅਤੇ ਫਿਲਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਉਤਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਉਤਸੁਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਜੂਨੀਅਰ ਐਨਟੀਆਰ
ਸੀਨੀਅਰ ਐਨਟੀਆਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੋਤੇ ਜੂਨੀਅਰ ਐਨਟੀਆਰ ਨੇ ਵੀ 1997 ਦੀ ਫਿਲਮ 'ਬਾਲਾ ਰਾਮਾਇਣਮ' ਵਿੱਚ ਭਗਵਾਨ ਰਾਮ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਸੀ। ਇਹ ਫਿਲਮ ਮਹਾਂਕਾਵਿ ਰਾਮਾਇਣ ਦਾ ਪੁਨਰ ਵਰਣਨ ਹੈ, ਜੋ ਭਗਵਾਨ ਰਾਮ ਦੇ ਬਚਪਨ 'ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਹੈ। ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਭਗਵਾਨ ਰਾਮ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰੀਅਰ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਦਾਕਾਰ ਵਜੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਅਤੇ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋਇਆ।
ਰਣਬੀਰ ਕਪੂਰ
ਨਿਤੇਸ਼ ਤਿਵਾਰੀ ਦੀ ਉਡੀਕੀ ਜਾ ਰਹੀ ਫਿਲਮ 'ਰਾਮਾਇਣ' ਵਿੱਚ ਰਣਬੀਰ ਕਪੂਰ ਸ੍ਰੀ ਰਾਮ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ। ਫਿਲਮ ਦੇ ਟ੍ਰੇਲਰ ਰਿਲੀਜ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਸ ਕਿਰਦਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਹੈ। ਫਿਲਮ ਕਾਫੀ ਵੱਡੇ ਬਜਟ ਉਤੇ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਫਿਲਮ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 9000 ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ 50000 ਸਕ੍ਰੀਨਜ਼ ਉਤੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਫਿਲਮ ਨਿਰਮਾਤਾ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਹੈ।
ਉਲੇਖਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸ੍ਰੀ ਰਾਮ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਨੂੰ ਨਿਭਾਉਣ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ ਬਦਲਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਅਰੁਣ ਗੋਵਿਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰਣਬੀਰ ਕਪੂਰ ਤੱਕ ਹਰ ਅਦਾਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਛਾਪ ਛੱਡਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਦਿਲਚਸਪ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਰਣਬੀਰ ਕਪੂਰ ਦੀ 'ਰਾਮਾਇਣ' ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ 'ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਖਰੀ ਉਤਰਦੀ ਹੈ।
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