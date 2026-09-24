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ਕੌਣ ਹੈ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਸਟਾਰ, ਲਿਸਟ ਹੋਈ ਜਾਰੀ

ਸ਼ਾਹਰੁਖ ਖਾਨ ਦੀ ਕੁੱਲ ਜਾਇਦਾਦ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 12,490 ਕਰੋੜ ਸੀ, ਜੋ ਹੁਣ ਘੱਟ ਗਈ ਹੈ।

ਸ਼ਾਹਰੁਖ ਖਾਨ
ਸ਼ਾਹਰੁਖ ਖਾਨ (Pic Credit: IANS)
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By ETV Bharat Punjabi Team

Published : September 24, 2026 at 3:34 PM IST

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ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਹੁਰੂਨ ਇੰਡੀਆ ਰਿਚ ਲਿਸਟ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਸਟਾਰ ਸ਼ਾਹਰੁਖ ਖਾਨ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾ ਸਥਾਨ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖੀ ਹੋਏ ਹਨ। 60 ਸਾਲਾਂ ਇਹ ਸਟਾਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਅਦਾਕਾਰ ਹੈ।

ਹੁਰੂਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ 2026 ਵਿੱਚ ਉਸਦੀ ਕੁੱਲ ਜਾਇਦਾਦ 10,000 ਕਰੋੜ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ 12,490 ਕਰੋੜ ਸੀ। ਇਹ ਗਿਰਾਵਟ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਹੈ, ਪਰ ਸ਼ਾਹਰੁਖ ਖਾਨ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਦੇ ਅਦਾਕਾਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਪਾੜਾ ਕਾਫ਼ੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੂਚੀ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ, 2,490 ਕਰੋੜ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਨੇ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਅਦਾਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦਿੱਗਜ ਅਦਾਕਾਰ ਅਮਿਤਾਭ ਬੱਚਨ 4,000 ਕਰੋੜ ਦੀ ਅਨੁਮਾਨਤ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਨਾਲ ਦੂਜੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 3,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨਾਲ ਅਦਾਕਾਰ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਅਤੇ 2,500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨਾਲ ਅਦਾਕਾਰ ਰਿਤਿਕ ਰੋਸ਼ਨ ਦਾ ਨੰਬਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।

ਸ਼ਾਹਰੁਖ ਖਾਨ ਦੀ ਦੌਲਤ ਸਿਰਫ਼ ਫਿਲਮਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਪਾਰਕ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਹਾਊਸ, ਰੈੱਡ ਚਿਲੀਜ਼ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਨਾਈਟ ਰਾਈਡਰਜ਼ ਸਪੋਰਟਸ ਰਾਹੀਂ ਇੰਡੀਅਨ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਲੀਗ (ਆਈਪੀਐਲ) ਟੀਮ ਕੋਲਕਾਤਾ ਨਾਈਟ ਰਾਈਡਰਜ਼ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਬੰਧ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੌਲਤ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਅਮਿਤਾਭ ਬੱਚਨ ਦੀ ਦੌਲਤ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਵਾਧਾ

ਅਮਿਤਾਭ ਬੱਚਨ ਦੀ ਦੌਲਤ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। 2026 ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਬਜ਼ੁਰਗ ਅਦਾਕਾਰ ਦੀ ਦੌਲਤ ਅੰਦਾਜ਼ਨ 4,000 ਕਰੋੜ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 2025 ਵਿੱਚ 1,630 ਕਰੋੜ ਸੀ।

ਸਿਨੇਮਾ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦਾ ਕਰੀਅਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੌਲਤ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰਕ ਦਫ਼ਤਰ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਬੰਧਿਤ ਨਿਵੇਸ਼, ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਵੀ ਉਸਦੀ ਕੁੱਲ ਦੌਲਤ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।

ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਦੀ ਅੰਦਾਜ਼ਨ ਕੁੱਲ ਦੌਲਤ 3,000 ਕਰੋੜ ਹੈ। ਰਿਤਿਕ ਰੋਸ਼ਨ ਦੀ ਕੁੱਲ ਦੌਲਤ 2,500 ਕਰੋੜ ਹੈ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 2,160 ਕਰੋੜ ਸੀ। ਉਸਦਾ ਫਿਟਨੈੱਸ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਬ੍ਰਾਂਡ HRX ਉਸਦੀ ਵਪਾਰਕ ਆਮਦਨ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਰੋਤ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਕੁਝ ਜਾਣੇ-ਪਛਾਣੇ ਨਾਮ ਗਾਇਬ

ਨਵੀਨਤਮ ਸੂਚੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਵੱਖਰੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਅਦਾਕਾਰਾ ਜੂਹੀ ਚਾਵਲਾ ਅਤੇ ਫਿਲਮ ਨਿਰਮਾਤਾ ਕਰਨ ਜੌਹਰ, ਜੋ ਦੋਵੇਂ 2025 ਦੀ ਹੁਰੂਨ ਇੰਡੀਆ ਰਿਚ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, 2026 ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹਨ।

ਜੂਹੀ ਦੀ 2025 ਵਿੱਚ ਅਨੁਮਾਨਤ ਕੁੱਲ ਦੌਲਤ 7,790 ਕਰੋੜ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਰਨ ਜੌਹਰ ਦੀ 1,880 ਕਰੋੜ ਸੀ। ਫਿਰ ਕੁਝ ਨਾਮ ਅਜਿਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੌਲਤ ਫਿਲਮਾਂ ਵਿੱਚ ਅਦਾਕਾਰੀ ਦੀ ਬਜਾਏ ਫਿਲਮ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਭਾਵੇਂ ਸ਼ਾਹਰੁਖ ਦੀ ਕਮਾਈ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਾਫ਼ੀ ਘੱਟ ਗਈ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਅਦਾਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

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INDIA RICHEST ACTORS
ਸ਼ਾਹਰੁਖ ਖਾਨ ਦੀ ਕੁੱਲ ਜਾਇਦਾਦ
ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਸਟਾਰ
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INDIA RICHEST ACTORS 2026

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