ਰੌਂਗਟੇ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ ਫਿਲਮ '70 ਸਿਆਲ' ਦਾ ਟੀਜ਼ਰ, ਇੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਲੇਖਣ

ਰੌਂਗਟੇ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ ਫਿਲਮ '70 ਸਿਆਲ' ਦਾ ਟੀਜ਼ਰ, ਇੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਲੇਖਣ
ਇੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬਤੌਰ ਲੇਖਕ ਅਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਬਿਹਤਰੀਨ ਹੌਰਰ-ਡਰਾਮਾ ਫਿਲਮ '70 ਸਿਆਲ' ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਸਨਮੁੱਖ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 3, 2026 at 10:07 AM IST
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸ਼ਨ ਦੇ ਨਵੇਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਰੰਗ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਇੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਜੋ ਬਤੌਰ ਲੇਖਕ ਅਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਬਿਹਤਰੀਨ ਹੌਰਰ-ਡਰਾਮਾ ਫਿਲਮ '70 ਸਿਆਲ' ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਸਨਮੁੱਖ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਟੀਜ਼ਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
'ਡ੍ਰੀਮ ਰਿਐਲਿਟੀ ਫਿਲਮਸ' ਦੇ ਬੈਨਰ ਅਤੇ 'ਪਨੋਰਮਾ ਸਟੂਡੀਓਜ਼' ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਅਧੀਨ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਉਕਤ ਪ੍ਰਭਾਵਪੂਰਨ ਫਿਲਮ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਰਵਨੀਤ ਕੌਰ ਚਾਹਲ, ਰਾਜੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਅਰੋੜਾ ਅਤੇ ਅੰਸ਼ੂ ਮਿੱਢਾ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਅਦੁਭਤ ਸਿਰਜਨਾਤਮਕ ਸ਼ੈਲੀ ਅਧੀਨ ਬਣਾਈ ਗਈ ਉਕਤ ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ, ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਅਤੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਛੂਹ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਕਹਾਣੀ ਉੱਪਰ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਨੇਰੇ, ਕ੍ਰਾਈਮ, ਸਸਪੈਂਸ ਅਤੇ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀਕਲ ਭਰੇ ਭਿਆਨਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕੁਸ਼ਲਤਾਪੂਰਵਕ ਕੈਮਰੇ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਓਧਰ ਚਰਚਾ ਅਤੇ ਖਿੱਚ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣੀ ਇਸ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਪ੍ਰੀ-ਰਿਲੀਜ਼ ਹੁੰਗਾਰੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਖਾਸੇ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਵਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਲੇਖਕ ਅਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਇੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਜਿੰਨਾਂ ਇਸੇ ਸੰਬੰਧਤ ਅਪਣੇ ਰੋਂਅ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਅ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ:
"ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮਾਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਕੁਝ ਵੱਖਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸੋਚ ਅਧੀਨ ਹੀ ਵਜ਼ੂਦ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਹੈ ਇਹ ਫਿਲਮ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਦੇ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਤਕਨੀਕੀ ਸਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਤਰੋ-ਤਾਜ਼ਗੀ ਭਰੀ ਸਿਨੇਮਾ ਸਿਰਜਨਾਤਮਕਤਾ ਦਾ ਵੀ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਵਾਏਗੀ।"
ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਕਰੀਅਰ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਸਫ਼ਲਤਮ ਫਿਲਮਾਂ ਦਾ ਲੇਖਣ ਅਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਣ ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਇਹ ਆਹਲਾ ਕਹਾਣੀ ਲੇਖਕ ਅਤੇ ਫ਼ਿਲਮਕਾਰ, ਜਿੰਨਾਂ ਅਪਣੀ ਉਕਤ ਫਿਲਮ ਦੇ ਅਹਿਮ ਪੱਖਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ:
"ਫਿਲਮ ਦੇ ਖਾਸ ਪਹਿਲੂਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਉੱਭਰਦੇ ਅਦਾਕਾਰ ਧਨਵੀਰ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਿਕੀਤ ਢਿੱਲੋਂ, ਕਰਮਜੀਤ ਅਨਮੋਲ, ਨੂਰ ਚਾਹਲ, ਜੋਬਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਲੱਕੀ ਧਾਲੀਵਾਲ, ਸੰਜੂ ਸੋਲੰਕੀ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਅੰਬੀ ਜਿਹੇ ਚਰਚਿਤ ਚਿਹਰਿਆਂ ਦੇ ਨਵੇਂ ਅਤੇ ਨਿਵੇਕਲੇ ਅਦਾਕਾਰੀ ਸ਼ੇਡਜ਼ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ।"
ਉਨਾਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮਾ ਦੀ ਹਾਲੀਆਂ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਦੀ ਇਸ ਪਹਿਲੀ ਵੱਡੀ ਹੌਰਰ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਮੁਹਾਦਰਾਂ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇ ਸਿਨੇਮੈਟੋਗ੍ਰਾਫਰ ਈਸ਼ਾਨ ਸ਼ਰਮਾ, ਸੰਗੀਤਕਾਰ ਹਰਪ ਹੰਜਰਾ, ਦ ਜੂਨੀਅਰ, ਗੀਤਕਾਰ ਅਤੇ ਕੰਪੋਜ਼ਰ ਵਿੰਦਰ ਨੱਥੂ ਮਾਜਰਾ ਅਤੇ ਕਰਮ, ਸੰਪਾਦਕ ਹਰਜੋਤ ਨਟਰਾਜ, ਕਲਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਕਾਸਟਿਊਮ ਡਿਜ਼ਾਈਨਰ ਨਵਦੀਪ ਅਗਰੋਈਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਗਈ ਹੈ।
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