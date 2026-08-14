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Independence Day 2026: ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਦੇ ਰੰਗ 'ਚ ਰੰਗੀਆਂ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਦੀਆਂ ਇਹ ਅਦਾਕਾਰਾਂ, ਲਾਸਟ ਵਾਲੀ ਸਭ ਤੋਂ ਖਾਸ

ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਦੀਆਂ ਉਹ ਅਦਾਕਾਰਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਰਦੇ 'ਤੇ ਨਿਡਰ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਅਸਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਨਾਇਕਾਂ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਨਿਭਾਇਆ।

Independence Day 2026
Independence Day 2026 (Pic Credit: Poster)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : August 14, 2026 at 10:38 AM IST

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Independence Day 2026: ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਕਾਫ਼ੀ ਵਿਕਸਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਮਰਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨਾਂ ਤੋਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਯੋਗਦਾਨ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬਦਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਕਾਰਾਂ ਨੇ ਪਰਦੇ 'ਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਨਾਇਕ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਨੂੰ ਮੁੜ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਬਹਾਦਰੀ ਕੋਈ ਲਿੰਗ ਆਧਾਰਿਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆਓ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਔਰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰੀਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਦੀ ਡੂੰਘੀ ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ।

ਦੀਪਿਕਾ ਪਾਦੂਕੋਣ

ਦੀਪਿਕਾ ਪਾਦੂਕੋਣ ਨੇ ਫਿਲਮ 'ਫਾਈਟਰ' ਵਿੱਚ ਸਕੁਐਡਰਨ ਲੀਡਰ ਮੀਨਲ ਰਾਠੌਰ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਨਾਲ ਦਿਲ ਜਿੱਤ ਲਏ ਸਨ, ਏਅਰ ਫੋਰਸ ਵਰਦੀ ਵਿੱਚ ਉਸਦੀ ਸਕ੍ਰੀਨ ਮੌਜੂਦਗੀ ਸੱਚਮੁੱਚ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਸੀ। ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਐਕਸ਼ਨ ਸੀਨ ਕਰਨ ਲਈ ਉਸਦਾ ਸਮਰਪਣ ਦੇਖਣ ਯੋਗ ਸੀ।

'ਫਾਈਟਰ' ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਪਿਕਾ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਵਾਲੀ ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਅਭਿਨੈ ਕੀਤਾ। 2010 ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ 'ਖੇਲੇਂ ਹਮ ਜੀ ਜਾਨ ਸੇ' ਵਿੱਚ ਕਲਪਨਾ ਦੱਤਾ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ। ਕਲਪਨਾ ਇੱਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਘੁਲਾਟੀਏ ਸੀ ਅਤੇ ਚਟਗਾਓ (ਬੰਗਾਲ ਦਾ ਇੱਕ ਖੇਤਰ ਜੋ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਬਣ ਗਿਆ) ਵਿੱਚ ਸੂਰਿਆ ਸੇਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਸਮੂਹ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ। ਦੀਪਿਕਾ ਨੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਸ ਨਿਡਰ ਲੜਾਕੂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਇਆ, ਜਿਸਨੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ।

ਸਾਰਾ ਅਲੀ ਖਾਨ

2024 ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਅਲੀ ਖਾਨ ਨੇ ਫਿਲਮ 'ਏ ਵਤਨ ਮੇਰੇ ਵਤਨ' ਵਿੱਚ ਅਭਿਨੈ ਕੀਤਾ। ਉਸਨੇ ਅਸਲ ਜੀਵਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਘੁਲਾਟੀਏ ਊਸ਼ਾ ਮਹਿਤਾ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਨਿਭਾਇਆ, ਜਿਸਨੇ 1942 ਦੇ 'ਭਾਰਤ ਛੱਡੋ ਅੰਦੋਲਨ' ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਭੂਮੀਗਤ ਰੇਡੀਓ ਸਟੇਸ਼ਨ ਚਲਾਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਫਿਲਮ ਸੰਚਾਰ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤ ਹਿੰਮਤ 'ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਹੈ।

ਆਲੀਆ ਭੱਟ

ਸੁੰਦਰ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਅਦਾਕਾਰਾ ਆਲੀਆ ਭੱਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਰੀਅਰ ਦੌਰਾਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਹਨ ਅਤੇ 'ਰਾਜ਼ੀ' ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵਜੋਂ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਇਸ ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ 'ਸਹਿਮਤ' ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇੱਕ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ 1971 ਦੀ ਜੰਗ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਗੁਪਤ ਜਾਸੂਸ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫੌਜੀ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਫਿਲਮ ਭਾਵਨਾ ਅਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇ ਡੂੰਘੇ ਭਾਵੁਕ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ।

ਯਾਮੀ ਗੌਤਮ

ਯਾਮੀ ਗੌਤਮ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਅਦਾਕਾਰਾ ਹੈ, ਜਿਸਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕਈ ਫਿਲਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਸਨੇ 'ਉਰੀ ਦ ਸਰਜੀਕਲ ਸਟ੍ਰਾਈਕ' (2019), 'ਆਰਟੀਕਲ 370' (2024), ਅਤੇ 'ਦਸਵੀ' (2022) ਵਰਗੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਦੀਧਾਰੀ ਕਿਰਦਾਰ ਨਿਭਾਏ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਬੇਮਿਸਾਲ ਫਿਲਮਾਂ ਹਨ।

ਪ੍ਰਿਅੰਕਾ ਚੋਪੜਾ

ਗਲੋਬਲ ਸਟਾਰ ਪ੍ਰਿਅੰਕਾ ਚੋਪੜਾ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਵਾਲੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਸਨੇ 'ਜੈ ਗੰਗਾਜਲ' ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਆਭਾ ਮਾਥੁਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ। ਇਸ ਭੂਮਿਕਾ ਵਿੱਚ ਉਸਦੀ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਅਦਾਕਾਰੀ ਉਸਦੀ ਅਦਾਕਾਰੀ ਦੀ ਮੁਹਾਰਤ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸੀ, ਇੱਕ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਇਮਾਨਦਾਰ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਕਿਰਦਾਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਅਤੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਭਰ ਦਿੱਤਾ।

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ਅਜ਼ਾਦੀ ਦਿਹਾੜਾ
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